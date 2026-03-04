ખામેનેઈની હત્યા માટે ટ્રમ્પ સામે થઈ શકે છે કેસ ? જાણો શું કહે છે ઇન્ટરનેશનલ કાયદો
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકા-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા થઈ હતી, જેના કારણે કાનૂની વિવાદ થયો છે. ટીકાકારો કહે છે કે આ કાર્યવાહી કોંગ્રેસ અને યુએનની મંજૂરી વિના કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ખામેનેઈની હત્યા માટે ટ્રમ્પ સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
વિશ્વના નકશા પર એક એવી ઘટના બની છે, જેણે વિશ્વને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ અને કાનૂનના ચોપડા ફરીથી ખોલવા મજબૂર કરી દીધા છે. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની એક હુમલામાં હત્યાએ માત્ર મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ જ નહીં, પણ વૈશ્વિક ન્યાય વ્યવસ્થા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. શું એક શક્તિશાળી દેશના રાષ્ટ્રપતિ બીજા સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રના સુપ્રીમ લીડરની હત્યાનો આદેશ આપી શકે છે ? શું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના દાયરામાં લાવી શકાય છે ? ત્યારે લેખમાં આ જટિલ કાનૂની અને રાજકીય લડાઈના દરેક પાસા અંગે વિગતવાર જાણીશું.
શું ટ્રમ્પ સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે ?
28 ફેબ્રુઆરીએ તેહરાનમાં થયેલા મિસાઈલ હુમલાએ વૈશ્વિક પરિદૃશ્ય બદલી નાખ્યું છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા આદેશિત આ કાર્યવાહીમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અહમદીનેજાદનું મૃત્યુ થયું હતું. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તેને નજીકના ગાળાના બચાવ તરીકે વર્ણવી રહ્યું છે, પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ લો તેને રાજકીય હત્યા તરીકે જુએ છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ટ્રમ્પને આ માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય છે ?
યુએન ચાર્ટર અને સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો સૌથી મૂળભૂત પાયો યુએન ચાર્ટર છે. ચાર્ટરની કલમ 2(4) સ્પષ્ટપણે કોઈપણ દેશ દ્વારા બીજા દેશની પ્રાદેશિક અખંડિતતા અથવા રાજકીય સ્વતંત્રતા સામે બળનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. તેથી ખામેનેઈની હત્યા આ કાયદાનું સીધું ઉલ્લંઘન ગણી શકાય છે.
યુએનના નિયમો અનુસાર, કોઈપણ દેશ પર હુમલો ફક્ત બે પરિસ્થિતિઓમાં જ કાયદેસર છે
જો તે દેશ સ્વ-બચાવમાં કાર્યવાહી કરી રહ્યો હોય. જો યુએન સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)એ હુમલાને અધિકૃત કર્યો હોય. નિષ્ણાતો કહે છે કે ઈરાને પહેલા અમેરિકા અથવા ઇઝરાયલ પર હુમલો ન કર્યો હોવાથી, તેને સ્વ-બચાવ કહેવું કાયદેસર રીતે મુશ્કેલ છે.
શું સુપ્રીમ લીડર 'કાયદેસર લશ્કરી ટાર્ગેટ હતા ? જવાબ એ છે કે યુદ્ધના વૈશ્વિક નિયમો હેઠળ, હુમલા ફક્ત લશ્કરી ઠેકાણાઓ અથવા સૈનિકો સામે જ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ દેશના રાજ્યના વડાને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવતા નથી જ્યાં સુધી તે યુદ્ધના મેદાનમાં સીધા સૈનિકોનું નેતૃત્વ ન કરે.
નિષ્ણાતો માને છે કે ખામેનેઈ ઈરાનના સૈન્યના સર્વોચ્ચ કમાન્ડર હોવા છતાં શાંતિકાળ દરમિયાન અથવા યુદ્ધની ઘોષણા વિના તેમની હત્યા કરવી એ ન્યાયિક હત્યા છે. સૌથી વિવાદાસ્પદ પાસું પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદીનેજાદનું મૃત્યુ છે, જેમણે કોઈ લશ્કરી પદ સંભાળ્યું નહોતું. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ, નાગરિકો અથવા બિન-લશ્કરી અધિકારીઓની હત્યાને યુદ્ધ ગુનો ગણવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પની ભવિષ્યમાં ખતરાની દલીલ કેટલી માન્ય ?
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોએ એવી દલીલ કરીને હુમલાને વાજબી ઠેરવ્યો છે કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાની નજીક હતું અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર મોટો હુમલો કરવાના હતા. યુએસ કાયદા હેઠળ, રાષ્ટ્રપતિ પાસે દેશનો બચાવ કરવા માટે પગલાં લેવાની સત્તા છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભવિષ્યમાં ખતરો સાબિત કરવો અત્યંત મુશ્કેલ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો જણાવે છે કે ખતરો એટલો સ્પષ્ટ અને તાત્કાલિક હોવો જોઈએ કે વાટાઘાટો માટે કોઈ સમય ન રહે.
ટ્રંપ સામે થઈ શકે છે કેસ ?
શું ટ્રમ્પ પર આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી અદાલત (ICC) દ્વારા કેસ ચલાવી શકાય ? જવાબ તકનીકી રીતે જટિલ છે. યુએસ ICCનું સભ્ય નથી, તેથી તે સીધા તેના અધિકારક્ષેત્રને આધીન નથી.
જોકે, જો યુએન સુરક્ષા પરિષદ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે, તો તપાસ હાથ ધરી શકાય છે, પરંતુ યુએસ પાસે વીટો પાવર છે, જે તેને આવા કોઈપણ પ્રયાસને રોકવાની મંજૂરી આપે છે. તેમ છતાં વિશ્વભરના ઘણા દેશો અને માનવાધિકાર સંગઠનો આ ઘટનાની તપાસ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપનાની માંગ કરી શકે છે.
