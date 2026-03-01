એક જ ઝાટકે ઈરાનના 48 નેતાઓ ખતમ... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો, હવે ઈરાનનું નેતૃત્વ વાતચીત કરવા માંગે છે
Donald Trump: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે, ઈરાન સામે ચાલી રહેલા અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત સૈન્ય અભિયાનમાં અત્યાર સુધીમાં 48 ઈરાની ટોપના નેતાઓના મોત થયા છે. તેમણે આ ઓપરેશનને ખૂબ જ સફળ અને નિર્ધારિત સમય કરતા ઝડપી ગણાવ્યું છે. ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનનું નવું નેતૃત્વ હવે વાતચીત કરવા ઈચ્છે છે.
- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો
- 'ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી'માં અમેરિકાને મોટી સફળતા
- શેડ્યૂલ કરતાં પણ તેજ ચાલી રહ્યું છે ઈરાન ઓપરેશન
Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે દાવો કર્યો કે, ઈરાન સામે ચાલી રહેલા સૈન્ય ઓપરેશનમાં અત્યાર સુધીમાં ઈરાનના 48 રાજકીય અને સૈન્ય લીડર્સ માર્યા ગયા છે. તેમણે આ સૈન્ય અભિયાનને ખૂબ જ સફળ ગણાવતા કહ્યું કે, તેની પ્રગતિ અપેક્ષા કરતા ઘણી વધુ ઝડપી છે. ટ્રમ્પે ફોક્સ ન્યૂઝ (Fox News) સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે, "કોઈ પણ અમારી સફળતા પર વિશ્વાસ કરી શકતું નથી. એક જ ઝાટકે 48 નેતાઓ ખતમ થઈ ગયા છે અને અભિયાન ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે."
વાતચીત માટે સહમતી
ટ્રમ્પે CNBC સાથેની એક અલગ વાતચીતમાં કહ્યું કે, ઈરાનમાં અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહી શેડ્યૂલ કરતા આગળ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આગળ ચાલી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો કે, ઈરાનનું નવું નેતૃત્વ અમેરિકા સાથે વાતચીત કરવા માંગે છે અને તેમણે વાતચીત માટે સહમતી આપી દીધી છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પે 'દ એટલાન્ટિક'ને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, "નવા ઈરાની નેતાઓ વાત કરવા માંગે છે અને મેં વાત કરવા માટે સહમતી આપી છે."
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, ઈરાની શાસને પહેલા જ સમજૂતી કરી લેવી જોઈતી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "ઈરાન આ પહેલા પણ કરી શકતું હતું, પરંતુ તેઓ જરૂર કરતા વધુ ચાલાકી બતાવતા રહ્યા. ત્યાં લોકો રસ્તાઓ પર ખુશીથી નારા લગાવી રહ્યા છે, પરંતુ તે જ સમયે ઘણા બોમ્બ પણ પડી રહ્યા છે."
પ્રાદેશિક તણાવ અને બદલાની કાર્યવાહી
ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મોત બાદ પ્રાદેશિક તણાવ ચરમસીમાએ છે. તેને 1979ની ઈસ્લામિક ક્રાંતિ પછી ઈરાન માટે સૌથી મોટી અને નિર્ણાયક ક્ષણોમાંથી એક માનવામાં આવે છે.
જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને મિડલ ઈસ્ટના વિવિધ ભાગોમાં જવાબી હુમલા શરૂ કર્યા છે, જેમાં એવા દેશોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યાં અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણા અને સૈનિકો હાજર છે. અગાઉ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, ઈરાન પર આ હુમલા ત્યાંના લોકોને ઇતિહાસના સૌથી ક્રૂર શાસનથી આઝાદી અપાવવા માટે કરવામાં આવ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ફ્લોરિડાના પામ બીચ સ્થિત તેમના માર-એ-લાગો નિવાસસ્થાનેથી આ અભિયાનની દેખરેખ રાખી રહ્યા છે.
અમેરિકાના ત્રણ સૈનિકો મોત
આ દરમિયાન અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું કે, ઈરાન સામેના સંઘર્ષમાં તેના ત્રણ સૈનિકો મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય પાંચ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, "1 માર્ચ 2026ના રોજ સવારે 9:30 વાગ્યે (ET) સુધી ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી હેઠળ ત્રણ અમેરિકી સૈનિકો સંઘર્ષમાં મોત થયા અને પાંચ ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. અન્ય કેટલાકને મામૂલી ઈજાઓ થઈ છે, જેમને સારવાર બાદ ડ્યુટી પર પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. મોટા પાયે સૈન્ય અભિયાન ચાલુ છે અને અમારી જવાબી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે."
