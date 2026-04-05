ઈરાનનું લશ્કરી નેતૃત્વ ખતમ, તેહરાન પર અમેરિકાનો મોટો હુમલો, ટ્રમ્પે કર્યો દાવો

US Iran War : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનની રાજધાની તેહરાન પર મોટો હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ હુમલામાં ઘણા ટોચના ઈરાની લશ્કરી નેતાઓ માર્યા ગયા છે. ટ્રમ્પે આ શનિવારે જ ઈરાનને ધમકી આપી હતી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:56 AM IST
  • ઈરાનની રાજધાની તેહરાન પર મોટો હુમલો
  • અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યો દાવો
  • ટોચના ઈરાની કમાન્ડરોને માર્યા ગયાનો દાવો

US Iran War : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે તેહરાનમાં થયેલા એક મોટા હુમલામાં ઈરાનના ઘણા ટોચના લશ્કરી નેતાઓ માર્યા ગયા છે. તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઘણા ટોચના ઈરાની કમાન્ડરોને માર્યા ગયા છે. આ સાથે તેમણે એક વિડીયો ક્લિપ પણ શેર કરી જેમાં મોટા વિસ્ફોટો અને વિમાનોના અવાજો સંભળાય છે. રાષ્ટ્રપતિએ આ હુમલાના સમય અંગે વધુ કોઈ વિગતો આપી નથી.

ટ્રમ્પે ઈરાનના લશ્કરી નેતાઓનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે ચોક્કસ કયા વ્યક્તિઓનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી. ટ્રમ્પે એવા સમયે હુમલા વિશે માહિતી જાહેર કરી હતી, જ્યારે ઈરાન પર હુમલા અંગે 10 દિવસનો અલ્ટીમેટમ સમાપ્ત થવાના આરે છે. આ શનિવારે જ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ફક્ત 48 કલાક બાકી છે, ચેતવણી આપી હતી કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવામાં નહીં આવે, તો અમેરિકા ઈરાન પર વિનાશ વેરશે.

ઈરાનને મોટો ફટકો

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે ઈરાનના ઘણા લશ્કરી નેતાઓ જેમણે અત્યંત અસમર્થતા અને મૂર્ખાઈ સાથે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, તેહરાનમાં કરવામાં આવેલા આ મોટા હુમલામાં માર્યા ગયા છે. જો કે, વ્હાઇટ હાઉસે હજુ સુધી જે અહેવાલ મુજબ માર્યા ગયા છે તે લશ્કરી નેતાઓની કોઈ યાદી જાહેર કરી નથી, જો ટ્રમ્પનો દાવો સાચો સાબિત થાય છે, તો તે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ઈરાની શાસન માટે બીજો મોટો ફટકો હશે.

 

Many of Iran’s Military Leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in Tehran! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/kn2fwYTjjG

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2026

પહેલા દિવસે જ સુપ્રીમ લીડરની હત્યા

આ પહેલા 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુદ્ધના પહેલા જ દિવસે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાનના તત્કાલીન સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા કરી હતી. અલી ખામેનીને તેહરાન સ્થિત તેમના કાર્યાલય પર નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ખામેનીની સાથે ઈરાનના સંરક્ષણ પ્રધાન અને ટોચના લશ્કરી કમાન્ડરો પણ તે શરૂઆતના દિવસે માર્યા ગયા હતા.

તેહરાન પર હુમલા અંગે ટ્રમ્પનો તાજેતરનો દાવો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકન સૈન્ય ગુમ થયેલા F-15 પાઇલટને શોધવા માટે ઓપરેશન ચલાવી રહ્યું છે. શુક્રવારે ઈરાની દળોએ બે અમેરિકન ફાઇટર જેટને તોડી પાડ્યા હતા. લગભગ છ અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે કે અમેરિકન ફાઇટર જેટને ઈરાની ક્ષેત્રમાં તોડી પાડવામાં આવ્યા હોય.
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

