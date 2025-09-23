ટ્રમ્પના કાફલાએ રોકી કાર તો મેક્રોને સીધો જ US રાષ્ટ્રપતિને કર્યો ફોન અને પછી જે થયું...
New York Police Stops Macron's Car : ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA)માં હાજરી આપ્યા પછી દૂતાવાસ પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે ન્યુ યોર્ક પોલીસે તેમને અટકાવ્યા હતા.
New York Police Stops Macron's Car : સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA)માં હાજરી આપ્યા પછી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન દૂતાવાસમાં પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાફલા માટે રસ્તો બનાવવા માટે ન્યૂ યોર્ક પોલીસે અટકાવ્યા હતા. ટ્રમ્પના રસ્તા માટે બધા રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે મેક્રોન ન્યૂ યોર્કની શેરીઓમાં ફસાઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ મેક્રોન રસ્તા પર ઉતર્યા અને ટ્રાફિક પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. આનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મુખ્યાલય છોડ્યા પછી મેક્રોનનો કાફલો ન્યૂ યોર્ક શહેરના 934 ફિફ્થ એવન્યુ ખાતે ફ્રેન્ચ દૂતાવાસ તરફ જઈ રહ્યો હતો. બંને વચ્ચેનું અંતર આશરે 1.6 કિલોમીટર છે. દરમિયાન ન્યૂ યોર્ક પોલીસ વિભાગ (NYPD)ના અધિકારીઓએ મેક્રોનના કાફલાને અટકાવ્યો કારણ કે વિસ્તારના બધા રસ્તાઓ બંધ હતા. રસ્તાઓ બંધ થવાના કારણ કોઈ પ્રદર્શન કે વિરોધ પ્રદર્શન નહોતા, પરંતુ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હતા.
ટ્રમ્પનો કાફલો પસાર થઈ રહ્યો હતો
હકીકતમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો કાફલો આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, જેના કારણે NYPDને ફ્રેન્ચ પ્રમુખના કાફલાને રોકવા માટે કહેવામાં આવ્યું. મેક્રોનની કારને રોક્યા પછી NYPDના એક અધિકારી ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ પાસે ગયો જેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. અધિકારીએ મેક્રોનને કહ્યું, "માફ કરશો, રાષ્ટ્રપતિ મહોદય,અત્યારે બધું બંધ છે," અને ટ્રમ્પનો કાફલો પસાર થઈ રહ્યો હોવાનો ઈશારો કર્યો.
મેક્રોને સીધો જ ટ્રમ્પને કર્યો ફોન
મેક્રોને તરત જ પોતાનો ફોન કાઢ્યો અને ટ્રમ્પને ફોન કરીને તેમની કાર રોકવાની અણઘડ પરિસ્થિતિની જાણ કરી. તેમણે હસીને કહ્યું, "કેમ છો? વિચારો, હું હાલ રસ્તા પર રાહ જોઈ રહ્યો છું કારણ કે તમારા લીધે બધું બંધ છે." તેમણે મજાકમાં ટ્રમ્પને "રસ્તો સાફ કરવા" પણ કહ્યું. ટ્રમ્પે મેક્રોનને શું જવાબ આપ્યો તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ રસ્તો ઘણી મિનિટો સુધી બંધ રહ્યો. જ્યારે રસ્તો આખરે રાહદારીઓ માટે ખુલ્લો મૂકાયો, ત્યારે મેક્રોન જઈ શક્યા. આ સમય દરમિયાન ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિએ રાહદારીઓ સાથે ફોટોગ્રાફી પણ કરાવી.
