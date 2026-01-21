Prev
PM મોદી માટે ખૂબ જ સન્માન, દાવોસમાં ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર પણ ટ્રમ્પે આપી ખુશખબર

Donald Trump: દાવોસમાં ભારતીય મીડિયા સાથે વાત કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આશા વ્યક્ત કરી કે, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સારી ડીલ થશે. તેમણે કહ્યું કે, ભારત સાથે શાનદાર ડીલ થશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:51 PM IST

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જોરદાર વખાણ કર્યા અને તેમને શાનદાર નેતા ગણાવ્યા. ટ્રમ્પે દાવોસમાં સારા સમાચાર આપતા કહ્યું કે, ભારત સાથે શાનદાર ટ્રેડ ડીલ પણ થશે. તેમણે કહ્યું છે, "મને તમારા વડાપ્રધાન (મોદી) માટે ખૂબ જ સન્માન છે."

દાવોસમાં ભારતીય મીડિયા સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે આશા વ્યક્ત કરી કે, ભારત અને અમેરિકા સારી ડીલ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, 'ભારત સાથે શાનદાર ડીલ થશે.' તેમણે પીએમ મોદી વિશે ભારતીય મીડિયાને કહ્યું કે, "મને તમારા વડાપ્રધાન માટે ખૂબ જ સન્માન છે."

વેપારમાં તણાવ છતાં ગાઢ મિત્રતા
નોંધનીય છે કે, ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા બાદ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી ગયો હતો. ટ્રમ્પે ભારત પર પહેલા 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ રશિયાથી તેલની આયાત કરવા બદલ તેને વધારીને કુલ 50 ટકા ટેરિફ કરી દીધો. બન્ને દેશો ટ્રેડ ડીલ પર પણ અનેક રાઉન્ડની મહત્વની બેઠકો પણ કરી ચૂક્યા છે. જો કે, આ બધાની વચ્ચે ટ્રમ્પ ઘણીવાર પીએમ મોદીના વખાણ કરતા રહ્યા છે.

ડીલ પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં
ભારતમાં અમેરિકાના નવા રાજદૂત સર્જિયો ગોરએ 12 જાન્યુઆરીએ કહ્યું હતું કે, બન્ને પક્ષો સક્રિયપણે વ્યાપાર સમજૂતીને આખરી ઓપ આપવામાં લાગેલા છે. ગોરે પોતાના સ્વાગત ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, "સાચા મિત્રો વચ્ચે મતભેદો હોઈ શકે છે, પરંતુ અંતે તેઓ હંમેશા તેને ઉકેલી લે છે." આ પહેલા વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે ગયા અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે, ભારત અને અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર સમજૂતીને આખરી ઓપ આપવાની ખૂબ જ નજીક છે અને જ્યારે બન્ને પક્ષો તૈયાર હશે ત્યારે તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે.

અગ્રવાલે કહ્યું કે, બન્ને દેશોની વાટાઘાટકારોની ટીમ વેપાર સમજૂતીના લગભગ તમામ પેન્ડિંગ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, "આ પૂર્ણ થવાની ખૂબ જ નજીક છે, પરંતુ અમે કોઈ સમય-મર્યાદા આપી શકીએ નહીં. આ ત્યારે જ થશે જ્યારે બન્ને પક્ષો તૈયાર હશે અને તેમને લાગશે કે જાહેરાત કરવા માટે આ યોગ્ય સમય છે." સપ્ટેમ્બરમાં ભારતીય ઉત્પાદનો પર અમેરિકામાં 50 ટકા જેટલો ભારે ટેક્સ લગાડવામાં આવ્યા બાદ વાતચીત થોડા સમય માટે ધીમી પડી હતી. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે ડિસેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં અમેરિકાના વેપાર પ્રતિનિધિ જેમીસન ગ્રીયર સાથે ઓનલાઈન બેઠક કરી હતી. આ બેઠક 10-11 ડિસેમ્બરના રોજ અમેરિકાના ડેપ્યુટી ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ રિક સ્વિટ્ઝરના નેતૃત્વમાં આવેલા અમેરિકાના પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાત બાદ યોજાઈ હતી.

