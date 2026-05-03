જર્મની પર ટ્રમ્પનો 'ડબલ એટેક'... હજારો US સૈનિકોને પાછા બોલાવ્યા, કાર પર 25% ટેરિફની જાહેરાત

Donald Trump : જર્મની પર ડબલ એટેક કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે 5,000થી વધુ સૈનિકો પાછા બોલાવવાની જાહેરાત કરી છે અને યુરોપિયન કાર પર 25% ટેરિફ લાદવાની પણ જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય પર અમેરિકા અને યુરોપ બંને તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 03, 2026, 05:31 PM IST
  • જર્મની પ્રત્યે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું વલણ કડક
  • જર્મનીમાં તૈનાત અમેરિકી સૈનિકોની સંખ્યા ઘટાડાશે
  • કાર પર 25% ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત

Donald Trump : જર્મની પ્રત્યે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું વલણ ફરી એકવાર કડક બન્યું હોય તેવું લાગે છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જર્મનીમાં તૈનાત અમેરિકી સૈનિકોની સંખ્યા ઘટાડવામાં આવશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો 5,000 સૈનિકોને પાછા બોલાવવાની જાહેરાત કરી છે, જે આગામી સમયમાં સંખ્યા વધી શકે છે. આ પહેલા ટ્રમ્પે યુરોપિયન યુનિયનમાંથી આયાત થતી કાર અને ટ્રક પર 25% ટેરિફ લાદવાની યોજના પણ જાહેર કરી હતી, આ પગલાની જર્મની પર ખાસ અસર થવાની ધારણા છે.

મૂળભૂત રીતે ટ્રમ્પની નારાજગીનું મૂળ કારણ ટ્રેડ ડીલનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં નિષ્ફળતામાં રહેલું છે. સમાચાર એજન્સી એપી અનુસાર, તેમણે ખુલ્લેઆમ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે યુરોપિયન યુનિયન તેની પ્રતિબદ્ધતાઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે, પરિણામે હવે આવતા અઠવાડિયાથી ત્યાં ઉત્પાદિત કાર અને ટ્રક પર 25% ટેક્સ લાદવામાં આવશે. 

ટ્રમ્પે શું કહ્યું ?

જર્મની જે તેના ઓટોમોટિવ ઉત્પાદન ઉદ્યોગ માટે જાણીતો દેશ છે, માટે આ નિર્ણયને એક મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ મુદ્દો મૂળ ફ્લોરિડામાં સામે આવ્યો હતો, જ્યાં પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે 5000નો આંકડો ખરેખર ખૂબ જ નાનો છે, અમે તેનાથી ઘણા વધુ સૈનિકો પાછા બોલાવવાનો ઇરાદો ધરાવીએ છીએ અને અમારી લશ્કરી હાજરીમાં મોટો ઘટાડો લાગુ કરીશું.

આશ્ચર્યજનક રીતે, પેન્ટાગોને પોતે અગાઉ ફક્ત 5000 સૈનિકો પાછા ખેંચવાની વાત કરી હતી. જોકે, ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદને દરેકને તેના પરિણામો વિશે વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ આ નિર્ણયનો વિરોધ શરૂ થઈ રહ્યો છે. ઘણા અગ્રણી નેતાઓ માને છે કે જો યુએસ સૈનિકો જર્મનીમાંથી પાછા જાય છે, તો તે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને તેમની શક્તિ પ્રદર્શિત કરવાની ખુલ્લી તક પૂરી પાડશે. ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેનો સંઘર્ષ તેના પાંચ વર્ષના ચિહ્નની નજીક છે.

શું યુરોપિયન દેશોને અલગ કરાશે ?

જર્મનીના સંરક્ષણ પ્રધાન બોરિસ પિસ્ટોરિયસે, આ બાબતે ખૂબ જ માપદંડથી પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે નોંધ્યું કે ટ્રમ્પ વર્ષોથી સૈનિકો પાછા ખેંચવાની વાત કરી રહ્યા છે, તેથી આ કંઈ નવું નથી. તેમનું માનવું છે કે યુરોપિયન રાષ્ટ્રોએ હવે પોતાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આગળ વધવું જોઈએ અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પોતે લેવી જોઈએ. જો કે, તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે જર્મનીમાં અમેરિકન સૈનિકોની હાજરી ફક્ત આપણા હિતોને જ નહીં પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના હિતોને પણ પૂર્ણ કરે છે.

પેન્ટાગોન અનુસાર, આ સૈનિકોનું પાછું ખેંચવાનું કામ આગામી 6 થી 12 મહિનામાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. હાલમાં લગભગ 36,000 અમેરિકન સૈનિકો જર્મનીમાં તૈનાત છે, જ્યાં તેઓ મુખ્ય લશ્કરી થાણાઓ અને એરબેઝની સુરક્ષાનું નિરીક્ષણ કરે છે. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે સૈનિકોની વિદાય એક બાબત છે, પરંતુ આનાથી વિશ્વને જે સંદેશ મળે છે તે ખૂબ ગંભીર હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પ તરફથી પણ આ જ હતાશા ઈરાન મુદ્દા અંગે સ્પષ્ટ છે, જ્યાં તેમને લાગે છે કે યુરોપિયન દેશો તેમની સાથે ઊભા રહેવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

