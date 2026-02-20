અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટનો ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો: ઈમરજન્સી કાયદા હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફ ગેરબંધારણીય જાહેર
Trump Tariff: અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આર્થિક એજન્ડાને મોટો ઝટકો આપતા તેમણે લાગુ કરેલા મોટાભાગના વૈશ્વિક ટેરિફને રદ કરી દીધા છે. આ નિર્ણય ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની સૌથી મોટી કાનૂની હાર માનવામાં આવે છે.
Trump Tariff: અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે, ટ્રમ્પ પાસે ટેરિફ લગાવવાનો કોઈ કાનૂની અધિકાર નથી. કોર્ટે કહ્યું કે, ટ્રમ્પ દ્વારા દુનિયાના દેશો પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ ગેરકાનૂની છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નેશનલ ઇમરજન્સી માટે બનાવેલા કાયદાનો ઉપયોગ કરીને મોટા ટેરિફ લગાવીને પોતાના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
ઈમરજન્સી કાયદા હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફ ગેરબંધારણીય જાહેર
અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલતે 6-3 ના બહુમતથી ચુકાદો આપ્યો છે કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે 1977ના ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA)નો ઉપયોગ કરીને જે ટેરિફ લગાવ્યા હતા, તે તેમની સત્તાની મર્યાદાની બહાર છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, બંધારણ મુજબ ટેક્સ કે ટેરિફ લાદવાની સત્તા માત્ર કોંગ્રેસ (સંસદ) પાસે છે, રાષ્ટ્રપતિ પાસે નહીં. ટ્રમ્પ સરકારના "રેસિપ્રોકલ ટેરિફ"ને કારણે ભારતના અબજો ડોલરના નિકાસ પર જે જોખમ હતું, તે હવે ઘટી ગયું છે. ભારત પર આ ચુકાદાની શું અસર થશે?, તે સૌથી મહત્વની બાબત છે.
ભારતીય નિકાસકારોને મોટી રાહત મળશે.
ટ્રમ્પ સરકારે ભારત પર જે વધારાના ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી, તેનાથી ભારતના આશરે $50 અબજ (રૂ.4.1 લાખ કરોડ) થી વધુના નિકાસ પર જોખમ હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે 'ઇમરજન્સી કાયદા' હેઠળના આ ટેરિફ રદ કરતા હવે ભારતીય વસ્તુઓ અમેરિકામાં મોંઘી નહીં થાય.
આ મુખ્ય સેક્ટર્સને સીધો ફાયદો:
ભારત જે વસ્તુઓ અમેરિકા મોકલે છે તેમાં નીચેના ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે:
1. ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ્સ: ભારતની કાપડ ઉદ્યોગની નિકાસ હવે સ્પર્ધાત્મક રહેશે.
2. જેમ્સ અને જ્વેલરી: હીરા અને ઘરેણાં પર લાગનારા વધારાના ટેક્સ હવે હટશે.
3. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ: અમેરિકા ભારતની દવાઓનું સૌથી મોટું બજાર છે, ત્યાં ભારતીય દવાઓના ભાવ વધશે નહીં.
4. સીફૂડ અને કૃષિ ઉત્પાદનો: ઝીંગા અને ચોખા જેવી વસ્તુઓની નિકાસ કરતા વેપારીઓને મોટી રાહત મળશે.
5. રશિયા સાથેના તેલ વેપારને કારણે લાગેલા વધારાના ટેક્સમાં રાહત:
ટ્રમ્પ સરકારે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર વધારાના 25% ટેરિફ લાદવાની ચેતવણી આપી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ રાષ્ટ્રપતિ માટે આવા 'દંડ સ્વરૂપ' ના ટેરિફ એકતરફી રીતે લાદવા હવે મુશ્કેલ બનશે.
ભારત માટે હજુ પણ પડકારો બાકી
નિર્ણય સકારાત્મક હોવા છતાં, બધું જ 'ક્લિયર' નથી. સેક્શન 232 અને 301: સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પરના ટેરિફ (જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે લગાવાયા છે) હજુ પણ ચાલુ રહી શકે છે. ભારતની આશરે $8 અબજની નિકાસ હજુ પણ આ જૂના કાયદાઓ હેઠળ પ્રભાવિત છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હવે કોંગ્રેસ દ્વારા અથવા અન્ય કાયદાકીય માર્ગો અપનાવીને નવા ટેરિફ લાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. જો કે ભારતીય અર્થતંત્ર પર મનોવૈજ્ઞાનિક અસર જોવા મળશે. શેરબજારમાં ખાસ કરીને IT અને ફાર્મા સેક્ટરના શેરોમાં આ નિર્ણય બાદ તેજી જોવા મળી શકે છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધોમાં જે 'ટ્રેડ વોર'નો ડર હતો, તે હવે ઓછો થયો છે.
