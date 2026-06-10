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અપાચે પાડવાથી ભડક્યા ટ્રમ્પ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ઈરાનના અનેક ઠેકાણાઓ પર કર્યા મોટા હુમલા

US-Iran War Updates: ઈરાનની સત્તાવાર સમાચાર એજન્સીઓ મેહર અને ફાર્સ અનુસાર, યુએસ હુમલા બાદ ઈરાનના વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મોઝગન પ્રાંતના ઘણા ભાગોમાં ઘણા મોટા વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:12 AM IST
અપાચે પાડવાથી ભડક્યા ટ્રમ્પ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ઈરાનના અનેક ઠેકાણાઓ પર કર્યા મોટા હુમલા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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