/અપાચે પાડવાથી ભડક્યા ટ્રમ્પ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ઈરાનના અનેક ઠેકાણાઓ પર કર્યા મોટા હુમલા

US-Iran War Updates: મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિની આશાઓને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કડક વલણ બાદ, યુએસ સૈન્યએ મંગળવારે ઈરાન સામે નવા હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા. આ લશ્કરી કાર્યવાહી ઈરાન દ્વારા અત્યાધુનિક યુએસ અપાચે એટેક હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડવાના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા બે મહિનાથી બંને દેશો વચ્ચે અસ્તિત્વમાં રહેલો અત્યંત નાજુક યુદ્ધવિરામ હવે સંપૂર્ણ રીતે તૂટી પડવાની આરે છે.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે આ લશ્કરી કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરી, તેને સ્વ-બચાવ પગલું ગણાવ્યું. સેન્ટકોમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, કમાન્ડર-ઇન-ચીફ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નિર્દેશ પર, યુએસ સૈન્યએ આજે સાંજે 5 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) ઈરાન સામે સ્વ-બચાવ હુમલા શરૂ કર્યા. ગઈકાલે યુએસ અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડવાના જવાબમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અમારું મિશન ઈરાનના ગેરવાજબી આક્રમણનો પ્રમાણસર જવાબ છે.
ઈરાનના અનેક વિસ્તારોમાં વિસ્ફોટોના પડઘા પડ્યા
ઈરાનની સમાચાર એજન્સીઓ, મેહર અને ફાર્સ મુજબ, અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાનના વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મોઝગન પ્રાંતના અનેક ભાગોમાં ભારે વિસ્ફોટો સંભળાયા. કોહેસ્તાક, સિરિક, મીનાબ અને દરિયાકાંઠાના શહેર બંદર અબ્બાસમાં વિસ્ફોટો સંભળાયા. જો કે, આ વિસ્ફોટોનું ચોક્કસ નુકસાન અને સ્થાન હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.
USનું અપાચે હેલિકોપ્ટર કેવી રીતે થયું ક્રેશ?
ખાનગી પોર્ટલ સાથે વાત કરતા, એક યુએસ અધિકારીએ ખુલાસો કર્યો કે એક ઈરાની આત્મઘાતી ડ્રોને યુએસ અપાચે હેલિકોપ્ટરને નિશાન બનાવ્યું, જેના કારણે તે ક્રેશ થયું. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાનીઓએ અમારા અત્યંત આધુનિક અને અત્યાધુનિક અપાચે હેલિકોપ્ટરને ત્યારે તોડી પાડ્યું, જ્યારે તે હોર્મોઝ સ્ટ્રેટ પર નિયમિત પેટ્રોલિંગ પર હતું.
ઈતિહાસમાં પહેલીવાર દરિયાઈ ડ્રોન બચાવની ચર્ચા થઈ રહી છે. અમેરિકાએ સૈન્યએ અહેવાલ આપ્યો કે મંગળવારે સવારે લગભગ 3 વાગ્યે આ અકસ્માત થયો હતો. એક ઐતિહાસિક પગલામાં, બંને હેલિકોપ્ટર ક્રૂ સભ્યોને દરિયાઈ ડ્રોનની મદદથી સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને હાલમાં તેઓ સ્થિર સ્થિતિમાં છે.
ઈરાનનો ખુલાસો
જેમ જેમ તણાવ વધતો ગયો, તેમ તેમ ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વના નિવેદનો પણ સામે આવ્યા. વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ સ્ટ્રેટમાં અમેરિકાની હાજરી પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે સ્ટ્રેટ અમેરિકન કિનારાથી હજારો માઈલ દૂર છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે, આપણી સરહદની નજીક વિદેશી દળોને સતત માનવ ભૂલ, સીધી અકસ્માતો અથવા બંને પક્ષો વચ્ચેના ક્રોસફાયરનો ભોગ બનવાનું જોખમ રહેલું છે. આ જોખમ ઘટાડવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે તેઓ આ વિસ્તાર છોડી દે.
નાયબ વિદેશ પ્રધાન કાઝેમ ઘરીબબાદીએ અલ જઝીરા સાથે વાત કરતા, મધ્યમ માર્ગ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે સ્ટ્રેટ ઉપર ક્રેશ થયેલ યુએસ હેલિકોપ્ટરને ઈરાન દ્વારા જાણી જોઈને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું ન હતું.
બે મહિના જૂનો નાજુક કરાર જોખમમાં
અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડવા અને ત્યારબાદ અમેરિકાના બદલો લેવાના હુમલાઓએ ફરી એકવાર પશ્ચિમ એશિયામાં ગતિશીલતાને વિક્ષેપિત કરી છે. યુદ્ધવિરામ લાગુ થયા પછી પહેલીવાર ઈરાન અને ઇઝરાયલે એકબીજા પર સીધા મિસાઇલો અને ગોળા છોડ્યાના એક દિવસ પછી જ આ નવી કટોકટી આવી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સમગ્ર પ્રદેશને સંપૂર્ણ યુદ્ધની અણી પર લાવી દીધો છે.