ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીને આપ્યો ઝટકો, કહ્યું: શરણાગતિ સ્વીકારો અને પુતિનની વાત માની લો નહીં તો...
Zelensky Meeting with Trump: રિપોર્ટમાં એ પણ ઉલ્લેખ છે કે જ્યારે ઝેલેન્સકીએ યુદ્ધની વર્તમાન સ્થિતિ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને યુદ્ધભૂમિનો નકશો રજૂ કર્યો, ત્યારે ટ્રમ્પે નકશો ટેબલ પર ફેંકી દીધો અને કહ્યું કે, આ લાલ રેખા શું છે? મને ખબર નથી કે આ જગ્યા ક્યાં છે.
Zelensky Meeting with Trump: રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અંગે 17 ઓક્ટોબરના રોજ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસમાં વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાત શરૂઆતથી જ તંગદિલીભરી હતી. આ મુલાકાતમાં યુક્રેન યુદ્ધની દિશા, સંભવિત કરાર અને અમેરિકાની ભાવિ ભૂમિકા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
તો પુતિન તમને નષ્ટ કરી દેશે
ખાનગી પોર્ટલ અનુસાર, આ બેઠકમાં જોરદાર અવાજ અને આક્રમક ભાષાનો સમાવેશ થતો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચા દરમિયાન, ટ્રમ્પે રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિનના દલીલોને લગભગ શબ્દશઃ પુનરાવર્તિત કર્યા. તેમણે ઝેલેન્સકીને કહ્યું કે, જો યુક્રેન રશિયા સાથે સોદો નહીં કરે, તો પુતિન તમને નષ્ટ કરી દેશે.
સલાહકારોએ દરમિયાનગીરી કરવી પડી
24 કલાકમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવશે
આ બેઠક એવા સમયે થઈ હતી જ્યારે યુક્રેનને લશ્કરી સહાય અંગે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજકીય મતભેદો વધી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પે અગાઉ જાહેરમાં કહ્યું હતું કે જો તેઓ ફરીથી ચૂંટાયા તો તેઓ 24 કલાકમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવશે. આ નિવેદનથી વોશિંગ્ટન અને કિવ બંને માટે ઊંડી ચિંતા ઉભી થઈ છે.
ટ્રમ્પે બેઠક દરમિયાન ઝેલેન્સકીને કડક સલાહ આપી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીને કહ્યું હતું કે, પુતિનને ચોક્કસપણે કંઈક મળશે, તેમણે થોડો પ્રદેશ જીતી લીધો છે. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે યુક્રેન હવે સમાધાન તરફ આગળ વધવું જોઈએ અને સમગ્ર ડોનબાસ ક્ષેત્ર રશિયાને સોંપવું જોઈએ.
યુક્રેને પણ વાસ્તવિકતા સમજવી જોઈએ
બેઠકના અંતે, ઝેલેન્સકીએ કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી, જ્યારે ટ્રમ્પે ફક્ત એટલું કહ્યું હતું કે, અમે ઉકેલ શોધી રહ્યા છીએ, પરંતુ યુક્રેને પણ વાસ્તવિકતા સમજવી જોઈએ. અહેવાલમાં યુરોપિયન અધિકારીઓને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રમ્પના શબ્દો રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના શબ્દો સાથે જોડાયેલા હતા. એક અધિકારીએ કહ્યું કે, ટ્રમ્પ પુતિને તેમને એક દિવસ પહેલા ફોન પર જે કહ્યું હતું તે જ પુનરાવર્તન કરી રહ્યા હતા.
જો તમે કોઈ સોદા માટે સંમત ન થાઓ, તો બધું સમાપ્ત થઈ જશે
રિપોર્ટ અનુસાર, મીટિંગ દરમિયાન, ટ્રમ્પે વારંવાર કહ્યું કે પુતિને તેમને સમજાવ્યું હતું કે આ યુદ્ધ નથી પરંતુ એક ખાસ ઓપરેશન છે, જે તે જ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યું છે જે રશિયા પોતાના આક્રમણ માટે વાપરે છે. જ્યારે ઝેલેન્સકીએ વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે યુક્રેનની સાર્વભૌમત્વ વાટાઘાટોનો વિષય નથી, ત્યારે ટ્રમ્પે કડક જવાબ આપ્યો, "જો તમે હવે સોદો નહીં કરો, તો બધું સમાપ્ત થઈ જશે.
વોશિંગ્ટન અને કિવ વચ્ચેના મતભેદો વધુ ઊંડા થયા
મીટિંગમાં હાજર યુરોપિયન રાજદ્વારીઓ અને યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિવેદનથી તણાવ વધુ વધ્યો. વાટાઘાટો કોઈપણ સંયુક્ત ઘોષણા અથવા સકારાત્મક પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ, જે દર્શાવે છે કે વોશિંગ્ટન અને કિવ વચ્ચેના મતભેદો વધુ ઊંડા થયા છે.
