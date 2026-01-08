આવતા અઠવાડિયેથી ભારત પર 500% ટેરિફ લાગશે? ભારત ઉપરાંત આ દેશો પણ મુશ્કેલીમાં મૂકાશે
Trump Tariff On India: શું ભારત પર 500 ટકા ટેરિફ ઝીંકાશે...રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે ભારતને સાણસામાં લેવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે? અમેરિકી સેનેટરે કરેલા દાવાથી ખળભળાટ વ્યાપી ગયો છે. જાણો વિગતો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદીને મુદ્દો બનાવીને ભારત પર 25 ટકા ટેરફની સાથે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ ઝીંકેલો છે એટલે કે ભારત પર કુલ 50 ટકા ટેરિફ લાદેલો છે. આ બધા વચ્ચે હવે એક ચોંકાવનારા સમાચાર એ આવી રહ્યા છે કે શું ભારત પર અમેરિકા 500 ટકા ટેરિફ ઝીંકશે? રિપબ્લિકન પાર્ટીના સેનેટર લિંડસે ગ્રાહમે કઈક આવા સંકેત આપીને ધડાકો કર્યો છે કે અમેરિકા તરફથી ભારત પર ભારે ટેરિફ લાગી શકે છે. ગ્રાહમે કહ્યું કે રશિયન ઓઈલની ખરીદી કરનારાઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીના હેતુસર આ બિલને ટ્રમ્પે મંજૂરી આપી છે. જેમાં રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરતા દેશો પર 500 ટકા ટેરિફ લગાવવાની વાત કરાઈ છે.
ગ્રાહમે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે અનેક મુદ્દે ચર્ચા થઈ અને તેમણે બાઈપાર્ટિન રશિયા સેંક્શન બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે. જેના પર સેનેટર બ્લૂમેન્થલ સહિત અનેક લોકોની સાથે મહિનાઓથી કામ ચાલુ હતું. તેમણે કહ્યું કે આ યોગ્ય સમય હશે કારણ કે યુક્રેન શાંતિ માટે છૂટછાટ આપી રહ્યું છે અને પુતિન ફક્ત વાતો કરે છે અને માસૂમોને મારે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ બિલ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને સસ્તું રશિયન તેલ ખરીદીને પુતિનને ફાયદો કરાવનારા દેશોને સજા કરવાની મંજૂરી આપશે.
તેમણે આ સાથે એવું પણ કહ્યું કે, આ બિલ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ચીન, ભારત અને બ્રાઝિલ જેવા દેશો પર કાર્યવાહી કરવા માટે તાકાત આપશે. જેથી કરીને તેના દ્વારા આ દશોને સસ્તું રશિયન ઓઈલ ખરીદતા રોકી શકાય. જેના કારણે યુક્રેન વિરુદ્ધ પુતિનને આર્થિક મદદ મળતી રહે છે. જેના પર આગામી અઠવાડિયે મતદાન થઈ શકે છે.
પહેલા પણ કર્યો હતો દાવો
ગ્રાહમે રવિવારે દાવો કર્યો કે અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય ક્વાત્રાએ તેમને ભારતની રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઈલની ખીદી ઘટાડવાની જાણકારી આપી છે. એવો પણ દાવો કર્યો કે ક્વાત્રાએ આગ્રહ કર્યો કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ અંગે સૂચિત કરે અને ભારતીય વસ્તુઓ પર લગાવવામાં આવેલો ટેરિફ ઘટાડવાનું કહે.
