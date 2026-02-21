Prev
આ ભારતવંશીના કારણે ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો, અમેરિકન કોર્ટે દુનિયા પર લગાવેલા ટેરિફ પર આપ્યો ઐતિહાસિક ચુકાદો


Donald Trump Tariffs: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વિશ્વ પર લગાવેલા ટેરિફને દુર કર્યા છે. ભારતીય મૂળના વકીલે નાના વ્યવસાયો વતી દલીલ કરી, તેમને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યા. કોર્ટે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો. વકીલે તેને બંધારણ અને કાયદાના શાસનનો વિજય ગણાવ્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:12 PM IST
  • યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વિશ્વ પર લગાવેલા ટેરિફને દુર કર્યા છે.
  • ભારતીય મૂળના વકીલે નાના વ્યવસાયો વતી દલીલ કરી, તેમને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યા.
  • સોલિસિટર જનરલ નીલ કાત્યાલે નાના વ્યવસાયો વતી આ મહત્વપૂર્ણ ટેરિફ કેસમાં દલીલ કરી અને જીત મેળવી.

આ ભારતવંશીના કારણે ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો, અમેરિકન કોર્ટે દુનિયા પર લગાવેલા ટેરિફ પર આપ્યો ઐતિહાસિક ચુકાદો

Donald Trump Tariffs: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના મોટા વૈશ્વિક ટેરિફને રદ કરવાના યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ઐતિહાસિક નિર્ણયના કેન્દ્રમાં એક ભારતીય મૂળના વકીલ છે, જેમણે અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં આ ટેરિફની ગેરકાયદેસરતા સામે દલીલ કરી હતી. 

ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સના પુત્ર અને રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાના શાસન હેઠળના ભૂતપૂર્વ યુએસ સોલિસિટર જનરલ નીલ કાત્યાલે નાના વ્યવસાયો વતી આ મહત્વપૂર્ણ ટેરિફ કેસમાં દલીલ કરી અને જીત મેળવી. નિર્ણય પછી તરત જ, કાત્યાલે X પર પોસ્ટ કર્યું, "વિજય."

અમેરિકાના નાના વ્યવસાયો વતી દલીલ કરી

એક વાતચીતમાં કાત્યાલે કહ્યું કે, આજે જે બન્યું તે અમેરિકન સિસ્ટમમાં ખૂબ જ અનોખું છે. હું ઇમિગ્રન્ટ માતાપિતાનો પુત્ર છું. હું કોર્ટમાં ગયો અને અમેરિકાના નાના વ્યવસાયો વતી દલીલ કરી, જુઓ, રાષ્ટ્રપતિ ગેરકાયદેસર રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે. હું મારો કેસ રજૂ કરી શક્યો, તેઓએ મને ખૂબ જ કઠિન પ્રશ્નો પૂછ્યા. તે ખૂબ જ ગરમ અને તીવ્ર મૌખિક ચર્ચા હતી, અને અંતે તેઓએ મતદાન કર્યું, અને અમે જીતી ગયા. 

આપણી પાસે એક એવી સિસ્ટમ છે જે પોતાને સુધારે છે

તેમણે ઉમેર્યું કે, આ દેશ વિશે અસાધારણ બાબત છે. આપણી પાસે એક એવી સિસ્ટમ છે જે પોતાને સુધારે છે, જે આપણને કહેવાની મંજૂરી આપે છે કે, તમે વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ બની શકો છો, પરંતુ તમે હજુ પણ બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી.

કાત્યાલનો શિકાગોમાં થયો

આજનો દિવસ મારા માટે તેનું પ્રતીક છે. કાત્યાલનો જન્મ 1970માં શિકાગોમાં એક ચિકિત્સક માતા અને એન્જિનિયર પિતાને ત્યાં થયો હતો. તેના માતાપિતા ભારતથી સ્થળાંતરિત થયા હતા. કાત્યાલ વોશિંગ્ટન, ડી.સી., મિલબેંક એલએલપીના કાર્યાલયમાં ભાગીદાર છે અને પેઢીના

કાનૂની અને મધ્યસ્થી જૂથના સભ્ય છે. 

નિર્ણય પછી જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, તેમણે કહ્યું કે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે કાયદાના શાસન અને અમેરિકાના નાગરિકોની પડખે રહીને પોતાની ફરજ પૂર્ણ કરી છે.

