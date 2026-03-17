ટ્રમ્પની ટીમમાં તિરાડ ! સિનિયર અધિકારીએ આપ્યું રાજીનામું, કહ્યું - હું યુદ્ધને સમર્થન નહીં કરું
ઈરાન સાથેના યુદ્ધને લઈને અમેરિકાના કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટરના ડિરેક્ટર જો કેન્ટે રાજીનામું આપી દીધું છે. કેન્ટે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ ઇઝરાયલના દબાણ હેઠળ આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું અને તેઓ હવે તેનું સમર્થન કરશે નહીં. કેન્ટના રાજીનામાથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
- ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષ વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો
- અમેરિકાના એક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીએ રાજીનામું આપ્યું
- અમેરિકાના કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટરના ડિરેક્ટર જો કેન્ટે રાજીનામું આપ્યું
Trending Photos
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષ વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીએ રાજીનામું આપી દીધું છે, જેમાં ઈરાન સાથે યુદ્ધ કરવા અંગેની તેમની નીતિ પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. યુએસ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટરના ડિરેક્ટર જો કેન્ટે રાજીનામું આપી દીધું છે.
કેન્ટે ટ્રમ્પને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે મારો અંતરાત્મા કહે છે કે હું ઈરાનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમર્થન કરી શકીશ નહીં. આપણા દેશને ઈરાન તરફથી કોઈ તાત્કાલિક ખતરો નહોતો અને તે સ્પષ્ટ છે કે આપણે ઇઝરાયલ અને તેની શક્તિશાળી અમેરિકન લોબીના દબાણ હેઠળ આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું.
અમેરિકાને ઈરાન તરફથી કોઈ ખતરો નહોતો : જો કેન્ટ
કેન્ટનું રાજીનામું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી લશ્કરી સંઘર્ષ વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. તેમનું રાજીનામું ઇરાન સાથેના સંઘર્ષને કારણે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રમાંથી સૌથી હાઇ-પ્રોફાઇલ વિદાયમાંથી એક છે.
કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટરના ડિરેક્ટર તરીકે જો કેન્ટે એક મુખ્ય યુએસ ગુપ્તચર એજન્સીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમનો કાર્યભાર રાષ્ટ્ર સામેના આતંકવાદી ખતરાને ઓળખવાનો અને તેનું વિશ્લેષણ કરવાનો હતો. છતાં આ અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે, હાલમાં ઇરાન તરફથી અમેરિકા માટે કોઈ ખતરો નથી.
જે યુએસ એજન્સી યુએસ સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં આતંકવાદ વિરોધી ગુપ્ત માહિતીના સંકલનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આમાં ઇન્ટેલિજન્સ કોમ્યુનિટી, પેન્ટાગોન અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓનો સમાવેશ થાય છે.
જો કેન્ટ કોણ છે ?
ટ્રમ્પ વહીવટમાં જોડાતા પહેલા કેન્ટે રાજકારણમાં કારકિર્દી બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, વોશિંગ્ટન રાજ્યમાં બે વાર કોંગ્રેસ માટે ચૂંટણી લડી હતી. જોકે, તેમના બંને ચૂંટણી પ્રચાર નિષ્ફળ ગયા. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા તેમણે યુ.એસ. આર્મીમાં 'ગ્રીન બેરેટ' તરીકે સેવા આપી હતી. લશ્કરમાં કામ કર્યા પછી કેન્ટે સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી (CIA) માટે કામ કર્યું.
જો કેન્ટના રાજીનામા બાદ ઇરાન સાથેના સંઘર્ષ પ્રત્યે ટ્રમ્પની નીતિ અંગે અમેરિકામાં ચર્ચા વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે.
