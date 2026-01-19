Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ગ્રીનલેન્ડ પર સૈન્ય હુમલો કરશે અમેરિકા? ટ્રમ્પનો જવાબ જાણીને હોશ ઉડી જશે

Donald Trump: અમેરિકા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવાની પોતાની ઈચ્છા સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. તેમણે ઘણી વખત પોતાના વિરોધીઓ, ખાસ કરીને યુરોપિયન દેશોને ચેતવણી આપી છે કે, જો તેઓ તેમની માંગણીઓનો વિરોધ કરશે, તો તેમના પર વધારાનો ટેરિફ લગાડવામાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:11 PM IST

Trending Photos

ગ્રીનલેન્ડ પર સૈન્ય હુમલો કરશે અમેરિકા? ટ્રમ્પનો જવાબ જાણીને હોશ ઉડી જશે

Donald Trump: અમેરિકા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવાની પોતાની ઈચ્છા સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. તેમણે ઘણી વખત પોતાના વિરોધીઓ, ખાસ કરીને યુરોપિયન દેશોને ચેતવણી આપી છે કે, જો તેઓ તેમની માંગણીઓનો વિરોધ કરશે, તો તેમના પર વધારાનો ટેરિફ લગાડવામાં આવશે. સાથે જ તેમણે ગ્રીનલેન્ડને લઈને ચીન અને રશિયાની સંભવિત ધમકીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. બીજી તરફ જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેઓ ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવા માટે સૈન્ય બળનો પ્રયોગ કરશે, ત્યારે તેમણે સીધું જ કહ્યું કે- "નો કોમેન્ટ".

શાંતિ પુરસ્કાર અને સુરક્ષાનો તર્ક
આ પહેલા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા બાદ હવે તેઓ 'સંપૂર્ણ શાંતિ' વિશે વિચારવા માટે બંધાયેલા નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી વોશિંગ્ટન ગ્રીનલેન્ડ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લેતું નથી, ત્યાં સુધી દુનિયા સુરક્ષિત રહેશે નહીં. જો કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે શું તેઓ ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવા માટે સૈન્ય બળનો ઉપયોગ કરશે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે ડેનમાર્ક સાથેની વાતચીતનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

સૈન્ય બળના પ્રયોગ પર મૌન
એનબીસી સાથે વાત કરતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવા માટે બળપ્રયોગ કરશે કે કેમ તે કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જ્યારે તેમને સીધો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે, શું તેઓ સૈન્ય બળનો ઉપયોગ કરશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે- નો કોમેન્ટ. હવે આનો શું અર્થ કાઢવો તે તો ટ્રમ્પ જ જણાવી શકે છે, પરંતુ ટ્રમ્પના આ 'નો કોમેન્ટ'થી અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે અને અટકળોનું બજાર ગરમાયું છે.

યુરોપને ટ્રમ્પની સલાહ
આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એમ પણ કહ્યું કે, યુરોપે ગ્રીનલેન્ડને બદલે યુક્રેન યુદ્ધ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, યુરોપે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધ પર ફોકસ કરવું જોઈએ, કારણ કે સાચું કહીએ તો તમે જોઈ જ શકો છો કે તેનાથી તેમને શું હાંસલ થયું છે. તેમણે આગળ ઉમેર્યું કે, યુરોપે આ મુદ્દા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, ગ્રીનલેન્ડ પર નહીં.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Donald Trump GreenlandUS military force Greenlanddonald trumpડોનાલ્ડ ટ્રમ્પગ્રીનલેન્ડ

Trending news