જાણતા-અજાણતા ટ્રમ્પે કરી દીધી ભારતની મદદ, 60 અબજ ડોલરની ઈન્ડસ્ટ્રીને આપી મોટી ભેટ!
H-1B Visa: દાયકાઓથી ભારતીય પ્રોફેશનલ અમેરિકામાં ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમની કરોડરજ્જુ રહ્યાં છે. તેવામાં અચાનકથી H-1B Visa માટે ફી વધારવી અમેરિકી કંપનીઓ માટે સ્પોન્સરશિપ મોંઘી થઈ જશે.
H-1B Visa: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B વીઝા માટે ફી વધારી 100,000 ડોલર કરી દીધી છે. આ નિર્ણયની અસર તે લાખો ભારતીય પ્રોફેશનલ પર પડશે, જે અમેરિકા આવી કામ કરવાના સપના જુએ છે. જો કોઈ અમેરિકી કંપની H-1B વીઝા પર કોઈ વિદેશી કર્મચારીને અમેરિકા લાવવા ઈચ્છે છે તો તેણે 100,000 ડોલરની ફી ચુકવવી પડશે.
નવો નિયમ 21 સપ્ટેમ્બર 2025થી લાગૂ થયો છે. અમેરિકાની કંપનીઓ માટે પાયે ભારત અને ચીન જેવા દેશોમાંથી લોકોની ભરતી કરે છે. તેને અમેરિકા H-1B વીઝા પર જ કામ પર લગાવે છે. મોટા ભાગના H-1B વીઝા ધારક ભારતીય છે. 2023મા ઈશ્યુ કરવામાં આવેલા 386,000 H-1B વીઝામાંથી 72.3 ટકા ભારતીય હતા.
ફી ચૂકવ્યા વિના પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં
વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કામ માટે અમેરિકા આવતા વિદેશીઓને H-1B વિઝા માટે $100,000 ફી ચૂકવ્યા વિના પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. ફી ચૂકવવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી અને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ કોઈપણ H-1B વિઝા ધારકને પ્રવેશ નકારશે. આ ફી વાર્ષિક એકમ રકમમાં ચૂકવવી પડશે. હાલના વિઝા ધારકોએ રિન્યુઅલ પર આ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. આનાથી નિઃશંકપણે IT કંપનીઓને થોડી રાહત મળી છે, પરંતુ મૂંઝવણ હજુ પણ છે.
લુટનિકના નિવેદનથી હંગામો મચી ગયો
યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે કહ્યું, "હવે કંપનીઓએ નક્કી કરવાનું છે કે વિદેશથી એન્જિનિયર લાવવા માટે $100,000 ચૂકવવાથી વ્યાપારી રીતે યોગ્ય રહેશે કે નહીં. જો નહીં, તો તેમને પાછા મોકલો અને તેમની જગ્યાએ એક અમેરિકનને નોકરી પર રાખો."
ભારતીય પ્રોફેશનલ માટે H-1B લાંબા સમય સુધી અમેરિકામાં રહી કામ કરવાનું એક માધ્યમ છે. ટ્રમ્પના આ પગલાથી ભારતીય આઉટસોર્સિંગને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, પરંતુ તેમાં એક પેચ છે. ટ્રમ્પનું આ ફરમાન ભારતના 60 અબજ ડોલરના ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર ઈન્ડસ્ટ્રી માટે ફાયદાની વાત સાબિત થઈ શકે છે. GTRI ના ફાઉન્ડર અજય શ્રીવાસ્તવનું કહેવું છે કે H-1B વીઝા માટે ફી વધારવાથી ભારત કરતા અમેરિકાને વધુ નુકસાન થશે.
ભારતને કેવી રીતે ફાયદો થશે?
દાયકાઓથી, ભારતીય વ્યાવસાયિકો યુએસમાં નવીનતા અને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમની કરોડરજ્જુ રહ્યા છે. અજય શ્રીવાસ્તવે કહ્યું, "આ અતિશય ફી કોઈ શંકા વગર ભારતીયોને સ્થળ પર રાખવાનું વધુ ખર્ચાળ બનાવશે. આ કંપનીઓને વિદેશમાં તેમના કાર્યોનો વિસ્તાર કરવા અથવા ભારતમાંથી દૂરથી નોકરી પર રાખવાની ફરજ પાડશે. જ્યારે પણ એમેઝોન, ગૂગલ અથવા મેટા જેવી કંપનીઓ H-1B વીઝા પર કામદારો લાવે છે, ત્યારે નવા નિયમો તેમના માટે સ્પોન્સરશિપને વધુ ખર્ચાળ બનાવશે."
મુંબઈ સ્થિત મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 24 માં મંજૂર થયેલા H-1B વિઝામાં આ મોટી ટેક કંપનીઓ અને કોગ્નિઝન્ટ અને કેપજેમિની જેવી IT બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓનો હિસ્સો 57% હતો. વધેલી ફી હવે કંપનીઓને પ્રતિભાશાળી વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખવા માટે વિદેશમાં અથવા ભારતમાં તેમના કાર્યોનો વિસ્તાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. વધુમાં, યુવા ભારતીય વ્યાવસાયિકો અમેરિકા જવાને બદલે દેશમાં કામ કરવાનું અથવા નવા વિકલ્પો શોધવાનું વધુને વધુ પસંદ કરશે.
