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ટ્રમ્પના નવા ફરમાનથી દુનિયામાં હડકંપ! હવે આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો કોને થશે અસર

ચીનની સાથે વધતા ટ્રેડ વિવાદ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટો નિર્ણય કર્યો. તેમણે આયાત થનાર ડ્રોન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની સીધી અસર ડિફેન્સ સેક્ટર પર પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:22 AM IST
ટ્રમ્પના નવા ફરમાનથી દુનિયામાં હડકંપ! હવે આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો કોને થશે અસર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ટ્રમ્પના નવા ફરમાનથી દુનિયામાં હડકંપ! હવે આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો
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