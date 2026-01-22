Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ટ્રમ્પે દાવોસમાં કરી 'બોર્ડ ઓફ પીસ'ની શરૂઆત, પાકિસ્તાન સહિત આ દેશો થયા સામેલ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવોસમાં બોર્ડ ઓફ પીસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. પાકિસ્તાન, તુર્કી સહિત આશરે 20 દેશોએ ટ્રમ્પના આ ચાર્ટર પર હસ્તાક્ષર પણ કરી દીધા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:24 PM IST

Trending Photos

ટ્રમ્પે દાવોસમાં કરી 'બોર્ડ ઓફ પીસ'ની શરૂઆત, પાકિસ્તાન સહિત આ દેશો થયા સામેલ

દાવોસઃ અમેરિકાના નેતૃત્વ પર ઉઠી રહેલા સવાલો વચ્ચે દાવોસમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગુરૂવારે વિશ્વ આર્થિક મંચ (World Economic Forum) દરમિયાન ગાઝા પર પોતાના પ્રસ્તાવિત 'બોર્ડ ઓફ પીસ'ના પ્રથમ ચાર્ટરનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન અને હસ્તાક્ષર સમારોહનું આયોજન કર્યું. આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ છે જેની રચના વૈશ્વિક સંઘર્ષોના ઉકેલ માટે કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેની શરૂઆત ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ બાદ ગાઝાના પુનનિર્માણ અને શાસનની દેખરેખથી થઈ હતી. હવે તેનું વર્તુળ વ્યાપક થઈ ગયું છે. તેના સ્થાયી સભ્ય માટે 1 અબજ ડોલરના મૂલ્યનો ટેગ લગાવવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન સહિત ઘણા દેશોએ ટ્રમ્પની સાથે તેના પર હસ્તાક્ષર પણ કર્યાં છે. જ્યારે ચીન જેવા દેશો તેનાથી દૂર રહ્યાં છે.

ટ્રમ્પે ઉદ્ઘાટન દરમિયાન શું કહ્યું?
ટ્રમ્પના ઉદ્ઘાટન ભાષણમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે દરેક આ બોર્ડમાં સામેલ થયા ઈચ્છે છે. તેમણે કહ્યું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સહિત ઘણા અન્ય દેશો અને સંગઠનો સાથે મળી કામ કરવાનું યથાવત રાખશે. ટ્રમ્પે તેને ખૂબ રોમાંચક દિવસ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે બોર્ડ સુંદર રીતે કામ કરી રહ્યું છે. તે પહેલાથી કામ શરૂ કરી ચૂક્યા છે. સમારોહમાં ઘણા દેશના રાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી અને ટોપના રાજદ્વારી હાજર હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

— RT (@RT_com) January 22, 2026

આ મુખ્ય નેતાઓએ કર્યાં હસ્તાક્ષર
ટ્રમ્પના બોર્ડ ઓફ પીસના ડ્રાફ્ટ પર આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ જેવિયર મિલેઈ, ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રાબોલો સુબિયાન્તો, પરાગ્વેના રાષ્ટ્રપતિ સૈન્ટિયાગો પેના, ઉઝ્બેકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝિયોયેવ, પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફ, આર્મેનિયાના પ્રધાનમંત્રી નિકોલ પાશિન્યાન અને અઝરબૈઝાનના રાષ્ટ્રપતિ અલીયેવએ હસ્તાક્ષર કર્યાં.

ટ્રમ્પ હશે બોર્ડના અધ્યક્ષ
ટ્રમ્પે આ બોર્ડની કમાન પોતાના હાથમાં રાખવાની વાત કરી છે. તેના ચાર્ટર અનુસાર તે તેને આજીવન સંભાળી શકે છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં તેઓ કોઈ અન્ય અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને નોમિનેટ કરી શકે છે. બોર્ડ ઓફ પીસનો આ વિચાર ટ્રમ્પની20-સૂત્રીય ગાઝા સીઝફાયરમાંથી બહાર આવ્યો, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે પણ સમર્થન આપ્યું હતું. શરૂઆતમાં તે ગાઝા પુનનિર્માણ, માનવીય સહાયતા અને શાસન પર ધ્યાન આપનાર નાનો સમૂહ હતો, પરંતુ હવે તે વૈશ્વિક સંઘર્ષો (જેમ કે યુક્રેન અને અન્ય પ્રાદેશિક વિવાદ) ને ઉકેલનાર એકમના રૂપમાં કામ કરશે. કેટલાક આલોચકોનું માનવું છે કે તે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના કાર્યોને પડકાર આપી શકે છે કે હરીફ બની શકે છે. પરંતુ ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુનાઇટેડ નેશન્સે યથાવત રહેવું જોઈએ.

પાકિસ્તાન સહિત 20થી વધુ દેશોએ કર્યા હસ્તાક્ષર
પાકિસ્તાન સહિત 20થી વધુ દેશોએ ચાર્ટર પર સહી કરી છે કે તેમાં સામેલ થવાની પુષ્ટિ કરી છે. તેમાં મુખ્ય આ દેશો સામેલ છે.

પાકિસ્તાન
સાઉદી અરબ
સંયુક્ત અરબ અમીરાત
ઈજિપ્ત
કતર
જોર્ડન
તુર્કી
ઈન્ડોનેશિયા
મોરક્કો
હંગરી
આર્જેન્ટીના
અજરબૈઝાન
આર્મેનિયા
ઉઝ્બેકિસ્તાન
કઝાકિસ્તાન
કોસોવો
બેલારૂસ
વિયતનામ
ઇઝરાયલ
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Davostrump

Trending news