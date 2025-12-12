Prev
ટેરિફ પર PM મોદીની રણનીતિ સામે ઝૂક્યું અમેરિકા, સંબંધો સુધારવા માટે ટ્રમ્પ હવે ભારત સાથે બનાવવા માંગે છે નવું 'C-5 સુપરક્લબ'

New C-5 Superclub: ભારત સાથે ટેરિફને લઈને તણાવ વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે હવે સંબંધો સુધારવા માટે પહેલ શરૂ કરી છે. તેઓ નવા C-5 સુપરક્લબમાં ભારતને સુપરપાવર તરીકે સમાવવા માંગે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:09 PM IST

ટેરિફ પર PM મોદીની રણનીતિ સામે ઝૂક્યું અમેરિકા, સંબંધો સુધારવા માટે ટ્રમ્પ હવે ભારત સાથે બનાવવા માંગે છે નવું 'C-5 સુપરક્લબ'

New C-5 Superclub: ભારત પર ભારે ટેરિફ લગાવનાર અમેરિકા આખરે પીએમ મોદીની રાજદ્વારી સમક્ષ ઝૂકી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે ઊંચા ટેરિફને કારણે ભારત સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને સંતુલિત કરવા માટે પાંચ મહાસત્તાઓનો એક નવો C-5 સુપરક્લબ બનાવવા માંગે છે. અમેરિકન પ્રકાશન પોલિટિકોના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પ આ સુપરક્લબમાં ભારતને એક મોટી શક્તિ તરીકે સમાવવા માંગે છે. આ સુપરક્લબમાં, ભારત અને અમેરિકા ઉપરાંત, રશિયા, ચીન અને જાપાનનો પણ સમાવેશ થાય છે.

અમેરિકા ચીન અને રશિયા સાથે પણ શક્તિ સંતુલન

ટ્રમ્પની યોજના સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેઓ ભારતને આકર્ષિત કરતી વખતે ચીન અને રશિયા સાથે સંબંધો સુધારવા માંગે છે. આનાથી અમેરિકાને પૂર્વ એશિયામાં તેની ખોવાયેલી છબી પાછી મેળવવામાં અને ભારત, રશિયા અને ચીન જેવા દેશો સાથે દુશ્મનાવટનું સ્તર ઘટાડવામાં મદદ મળશે.

પોલિટિકોના બીજા શું અહેવાલ

પોલિટિકોમાં છપાયેલાના અહેવાલ મુજબ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમેરિકા, રશિયા, ચીન, ભારત અને જાપાનનો સમાવેશ કરીને એક નવું ચુનંદા "C5" વૈશ્વિક શક્તિ જૂથ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છે. આનાથી હાલના યુરોપિયન પ્રભુત્વ ધરાવતા G7 અને અન્ય લોકશાહી આધારિત શ્રીમંત રાષ્ટ્રોના જૂથોને બાયપાસ કરવામાં આવશે. જ્યારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, અમેરિકન પ્રકાશન પોલિટિકોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ નવા "હાર્ડ-પાવર" જૂથનો વિચાર ગયા અઠવાડિયે વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચનાના લાંબા, અપ્રકાશિત સંસ્કરણમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

ટ્રમ્પનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?

અહેવાલ મુજબ, નવા સંગઠનનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્ય શક્તિઓનો એક જૂથ બનાવવાનો છે જે G7ની જરૂરિયાતોથી બંધાયેલ નથી કે સભ્ય દેશો શ્રીમંત અને લોકશાહી બંને હોવા જોઈએ. વ્યૂહરચનાના પ્રસ્તાવિત "કોર ફાઇવ" (C5) માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ચીન, રશિયા, ભારત અને જાપાનનો સમાવેશ થાય છે. આ દેશોમાં 10 કરોડથી વધુ વસ્તી છે. તે G7ની જેમ નિયમિત સમિટ યોજશે.

C5નો પહેલો પ્રસ્તાવિત એજન્ડા

C5નો પહેલો પ્રસ્તાવિત એજન્ડા મધ્ય પૂર્વમાં સુરક્ષા, ખાસ કરીને ઇઝરાયલ અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેના સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાનો છે. વ્હાઇટ હાઉસે આ દસ્તાવેજના અસ્તિત્વનો ઇનકાર કર્યો હોવાના અહેવાલ છે. પ્રેસ સેક્રેટરી હેન્ના કેલીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે 33 પાનાની સત્તાવાર યોજનાનું કોઈ "વૈકલ્પિક, ખાનગી અથવા ગુપ્ત સંસ્કરણ" નથી. જો કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નિષ્ણાતો માને છે કે આ વિચાર સંપૂર્ણપણે "ટ્રમ્પ જેવો" છે અને વર્તમાન વ્હાઇટ હાઉસ માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે. 

બાઈડનના વહીવટમાં યુરોપિયન બાબતોના નિયામક તરીકે સેવા આપનારા ટોરી તૌસિગે કહ્યું કે, તે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના વિશ્વ દૃષ્ટિકોણ સાથે સંપૂર્ણ રીતે સુસંગત છે. તે બિન-વૈચારિક અભિગમ, મજબૂત ખેલાડીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને પ્રાદેશિક પ્રભાવ ધરાવતી અન્ય મોટી શક્તિઓ સાથે સહયોગ કરવાની વૃત્તિને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

નવા C5માં યુરોપનું કોઈ સ્થાન નથી

તેમણે નોંધ્યું કે આ વૈચારિક C5માં યુરોપ માટે કોઈ સ્થાન નથી, "જેનાથી યુરોપિયનો માને છે કે આ વહીવટ રશિયાને યુરોપમાં પ્રભાવના ક્ષેત્ર સાથે એક મોટી શક્તિ તરીકે જુએ છે. પ્રથમ ટ્રમ્પ વહીવટમાં રિપબ્લિકન સેનેટર ટેડ ક્રુઝના ભૂતપૂર્વ સહાયક માઈકલ સોબોલિકે જણાવ્યું હતું કે C5 બનાવવું એ ટ્રમ્પની પ્રથમ કાર્યકાળની ચીન નીતિનું સંપૂર્ણ ઉલટું હશે. પ્રથમ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે "મહાન-શક્તિ સ્પર્ધા" ની વિભાવના અપનાવી હતી, પરંતુ આ તેનાથી નોંધપાત્ર વિચલન છે. આ અહેવાલ એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે વોશિંગ્ટનમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે બીજું ટ્રમ્પ વહીવટ કેટલી હદે વિશ્વ વ્યવસ્થાને વિક્ષેપિત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.

આ વિચાર G7 અને G20 જેવા હાલના ફોરમને બહુધ્રુવીય વિશ્વ માટે અપૂરતા ગણાવે છે અને મોટી વસ્તી અને લશ્કરી-આર્થિક શક્તિ ધરાવતા દેશો વચ્ચે સોદાબાજીને પ્રાથમિકતા આપે છે. યુએસ સાથીઓ તેને "સરમુખત્યારોને કાયદેસર બનાવવા", રશિયાને યુરોપથી ઉપર ઉઠાવવા, પશ્ચિમી એકતા અને નાટો એકતાને નબળી પાડવા તરીકે જુએ છે. જો આ દરખાસ્ત આગળ વધે છે, તો ભારત એક નવા વૈશ્વિક 'સુપરક્લબ'માં કાયમી સ્થાન મેળવી શકે છે - પરંતુ તે યુરોપ અને હાલના લોકશાહી જોડાણોથી વધુ અંતર તરફ દોરી જશે.

 

