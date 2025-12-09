Prev
ભારતને વધુ એક ફટકો આપી શકે છે ટ્રમ્પ! આ વસ્તુ પર લગાવી શકે છે નવો ટેરિફ, અમેરિકન ખેડૂતોની ફરિયાદો પર અપનાવ્યું કડક વલણ

Trump Tariff: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિશ્વભરમાં પોતાના કટ્ટર વલણ માટે જાણીતા છે, સોમવારે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ કેનેડાથી થતી કૃષિ આયાત અને ખાસ કરીને ભારતીયની આ વસ્તુઓ પર નવા ટેરિફ લગાવી શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:17 AM IST

Trump Tariff: સત્તામાં પાછા ફર્યા પછી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વધુ કડક વલણ અપનાવી રહ્યા છે. તેમના નિર્ણયો વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે, જેના કારણે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા આવી છે. વધુમાં, દુશ્મન પાકિસ્તાન સાથેની તેમની નિકટતા પણ સતત વધી રહી છે. આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ કેનેડાથી કૃષિ આયાત, ખાસ કરીને ભારતીય ચોખા અને ખાતર પર નવા ટેરિફ લગાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે ટ્રમ્પે આ સંકેત શા માટે આપ્યો.

ટ્રમ્પે પોતાનો ઇરાદો પુનરાવર્તિત કર્યો

ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક બેઠક દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું, કારણ કે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર વાતચીત નોંધપાત્ર પ્રગતિ વિના ચાલુ છે. તેમણે અમેરિકન ખેડૂતો માટે USD 12 બિલિયનના નવા સમર્થનની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આયાત સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે પડકાર ઉભો કરી રહી છે અને આ મુદ્દાને ઉકેલવાના તેમના ઇરાદાને પુનરાવર્તિત કર્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ યુએસમાં ભારતીય ચોખાના ડમ્પિંગ પર પણ ધ્યાન રાખશે.

કેનેડિયન ખાતરને પણ નુકસાન થશે

ખેડૂતોએ ચોખાના ભાવમાં ઘટાડા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, અને દાવો કર્યો છે કે ભારત, વિયેતનામ અને થાઇલેન્ડ જેવા દેશોમાંથી થતી આયાત તેમના પાકને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જોકે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓએ આ વાતને અવગણવી જોઈએ નહીં, મેં આ બીજાઓ પાસેથી સાંભળ્યું છે, અને તમે તે કરી શકતા નથી. 

ટ્રમ્પે સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેનેડાથી આવતા ખાતર પર સંભવિત ટેરિફ પગલાં પણ સૂચવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, તેમાંથી ઘણું બધું કેનેડાથી આવે છે. તેથી, જો આપણે કરવું પડશે, તો અમે તેના પર ખૂબ જ મજબૂત ટેરિફ લાદીશું, કારણ કે તમને અહીં મજબૂતી જોઈએ છે, અને અમે તે અહીં કરી શકીએ છીએ.

ખેડૂતો ટ્રમ્પ માટે છે એક સપોર્ટ બેસ

આ ચાલુ આર્થિક દબાણ વચ્ચે આવે છે, જેમાં ફુગાવા અને ગ્રાહક ભાવો અંગેની ચિંતાઓનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રમ્પ માટે એક મુખ્ય સપોર્ટ બેસ, ખેડૂતોએ ટેરિફ નીતિઓ સંબંધિત વધતા ખર્ચ અને બજાર પડકારોનો સામનો કર્યો છે. કેનેડા અને ભારત બંને સાથે વેપાર સંબંધોને સ્થિર કરવાના હેતુથી વાટાઘાટો મુશ્કેલ રહી છે. 

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે વેપાર અવરોધો અને ઉર્જા ખરીદીનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતીય માલ પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો હતો. વધુ વાતચીત માટે આ અઠવાડિયે એક યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, જોકે કોઈ મોટી સફળતાની અપેક્ષા નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

