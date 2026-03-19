ટ્રમ્પનો પ્લાન ફ્લોપ, યુદ્ધથી માલામાલ થઈ રહ્યું છે ઈરાન; દરરોજ તિજોરીમાં આવી રહ્યા છે ₹13,05,36,73,906

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldટ્રમ્પનો પ્લાન ફ્લોપ, યુદ્ધથી માલામાલ થઈ રહ્યું છે ઈરાન; દરરોજ તિજોરીમાં આવી રહ્યા છે ₹13,05,36,73,906

Strait of Hormuz: 20 દિવસ પછી પણ અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ખાડી દેશો મળીને પણ ઈરાનને ઝુકાવી શક્યા નથી. પોતાના સુપ્રીમ લીડરને ગુમાવવા છતાં પણ ઈરાન યુદ્ધમાં મજબૂત રીતે ટકી રહ્યું છે. ઈરાન માટે આ યુદ્ધ હવે કમાણીનું મોટું સાધન બની ગયું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:20 PM IST
  • યુદ્ધ વચ્ચે તેહરાન કરી રહ્યું છે અબજોની કમાણી
  • અમેરિકા-ઈઝરાયેલ જોતા રહ્યા અને ઈરાને ગેમ પલટી નાખી
  • ઈરાન કરી રહ્યું છે હોર્મુઝ પર 'ટોલ ટેક્સ' વસૂલી તિજોરી ભરવાની તૈયારી

Iran War: 20 દિવસથી મિડિલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને અપેક્ષા નહોતી કે ઈરાન આટલા દિવસો સુધી યુદ્ધમાં ટકી શકશે. અમેરિકાની મિસાઈલોએ ઈરાનને ગભીર ઈજા તો પહોંચાડી, પરંતુ વળતો જવાબ પણ જોરદાર મળ્યો છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરીને ઈરાને માત્ર અમેરિકાની શાન જ ઠેકાણે નથી લાવી, પરંતુ ગ્લોબલ ઈકોનોમીને પણ હચમચાવી દીધી છે. વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન તૂટવાથી તેલ અને ગેસના ભાવ બેફામ વધી રહ્યા છે. 

સપ્લાય રોકાઈ જવાથી દુનિયાના અલગ-અલગ દેશોમાં ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલની અછત સર્જાઈ રહી છે. અમેરિકાના મિત્રો પણ હવે તેનો સાથ છોડી રહ્યા છે. યુદ્ધની શરૂઆત કરીને હવે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ ફસાતા દેખાય રહ્યા છે. બીજી તરફ ઈરાન માત્ર યુદ્ધ નથી લડી રહ્યું, પરંતુ તેમાંથી પોતાની તિજોરી પણ ભરી રહ્યું છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હવે તેના માટે ખજાનાની ચાવી બની ગયું છે.

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના બોસની યુદ્ધથી કમાણી
મિડિલ ઈસ્ટના સંઘર્ષથી જ્યાં એક તરફ દુનિયાના મોટા-મોટા દેશોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને ક્રૂડ ઓઈલ તથા ગેસની વધતી કિંમતોને કારણે તેમની અર્થવ્યવસ્થા પર ફટકો પડી રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ ઈરાન આ યુદ્ધથી મોટી કમાણી કરી રહ્યું છે. ઈરાની સંસદ હવે એક એવો કાયદો લાવવા પર વિચાર કરી રહી છે, જેનાથી તે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પરથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટેક્સ વસૂલશે.

તેહરાન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ફોઆદ ઈઝાદીના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને એક હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. આ રસ્તા પર હવે ‘ટ્રાન્ઝિટ ફી’ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ લાવવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ઈરાન આ માર્ગ પરથી પસાર થતા જહાજો પર 10 ટકા ટોલ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ લાવવા જઈ રહ્યું છે. જો આવું થશે, તો ઈરાનને આ ટોલ ટેક્સથી દર વર્ષે 73 અબજ ડોલરથી વધુની કમાણી થશે.

ઈરાન હોર્મુઝ પર ટોલની વસૂલાત કરીને યુદ્ધ અને અમેરિકાના પ્રતિબંધોથી થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં સફળ રહેશે. માત્ર ટોલ ટેક્સ જ નહીં, ઈરાન તેલના વધતા ભાવથી પણ પોતાની તિજોરી ભરી રહ્યું છે.

યુદ્ધથી કેવી રીતે કમાણી કરી રહ્યું છે તેહરાન?
હોર્મુઝ પર પોતાની તાકાતને ઈરાન પારખી ચૂક્યું છે. આ રસ્તા પર IRGCનો એવો ખોફ છે કે, અમેરિકાની નૌસેનાએ પણ પોતાના કદમ પાછળ ખેંચી લીધા છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ બન્ને હોર્મુઝ પર લાચાર દેખાયા છે. જે રસ્તા પરથી દુનિયાનું 20 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની આયાત-નિકાસ થાય છે, જો તેના પર ટ્રાન્ઝિટ ફી લગાવવામાં આવે તો કમાણીનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ નથી.

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ટ્રાન્ઝિટ ફી ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની વધતી કિંમતોથી પણ ઈરાનની કમાણી થઈ રહી છે. આ રસ્તો બંધ હોવાને કારણે ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો આસમાનને પહોંચી રહી છે. વૈશ્વિક માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત 114 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગઈ છે. યુરોપિયન ગેસ (ડચ TTF) 35% સુધી ઉછળીને 74 યુરોને પાર કરી ગઈ છે.

ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની વધતી કિંમતનો ફાયદો ઈરાનને થઈ રહ્યો છે. ઈરાન દ્વારા ખાડી દેશોની ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ રિફાઈનરીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે જેથી તેનું વર્ચસ્વ જળવાઈ રહે. હોર્મુઝ બંધ થવાથી તેલની સપ્લાય અટકી રહી છે, જેનાથી ઈરાન અને રશિયાને અસાધારણ રીતે ફાયદો થઈ રહ્યો છે.

દરરોજ 14 કરોડ ડોલરની કમાણી
ઈરાન પાસે દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઓઈલ રિઝર્વ છે. તેની પાસે 208 અબજ બેરલનો વિશાળ ઓઈલ ભંડાર છે. ક્રૂડ ઓઈલની નિકાસથી તેની મોટી કમાણી થઈ શકે છે, પરંતુ અત્યાર સુધી અમેરિકાના પ્રતિબંધોને કારણે તે ખુલીને તેલ વેચી શકતું નહોતું. જો કે, અત્યારે તેલની વધતી કિંમતો વચ્ચે ઈરાન દરરોજ ક્રૂડ ઓઈલ નિકાસ કરીને 14 કરોડ ડોલર (લગભગ ₹11.5 અબજ)થી વધુની કમાણી કરી રહ્યું છે.

યુદ્ધને કારણે હવે તેના પર અમેરિકાના પ્રતિબંધો પણ અસરકારક રહ્યા નથી. બીજી તરફ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાનના કબજાને કારણે તે માત્ર પસંદગીના જહાજોને જ પસાર થવાની પરવાનગી આપી રહ્યું છે, જેના કારણે અન્ય દેશો ઈરાન પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે મજબૂર થઈ રહ્યા છે.

ડેટા એનાલિટિક્સ ફર્મ કેપલરના જણાવ્યા મુજબ, યુદ્ધની વચ્ચે 2.4 કરોડ બેરલ ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ હોર્મુઝના રસ્તા પર પસાર થયું છે. અમેરિકા પણ તે જહાજોને રોકી શકતું નથી, કારણ કે જો તે રોકે તો ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો વધુ ખોરવાશે અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વધુ ઘેરું બનશે. એટલે કે આ યુદ્ધમાં ઈરાન માત્ર અડીખમ ઊભું જ નથી, પરંતુ જબરદસ્ત કમાણી પણ કરી રહ્યું છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

