દાવોસ જઈ રહ્યા હતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, અચાનક આકાશમાં શું થયું કે લેવો પડ્યો યુ-ટર્ન
Donald Trump : યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસ ખાતે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પ્લેને ઉડાન ભર્યા બાદ અચાનક તેમાં ખામી સર્જાતા યુ-ટર્ન લેવો પડ્યો હતો. આ અંગે વ્હાઈટ હાઉસે માહિતી આપી હતી.
Donald Trump : યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં હાજરી આપવા માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસ જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ટેકઓફના થોડા સમય પછી તેમના ખાસ પ્લેન એર ફોર્સ વનમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી સર્જાઈ હતી, જેના કારણે તેમને અચાનક પાછું ફરવું પડ્યું હતું.
વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, સલામતીના કારણોસર વિમાનને તાત્કાલિક મેરીલેન્ડના જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝમાં લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું, જેથી રાષ્ટ્રપતિ કોઈપણ જોખમ વિના બીજા વિમાનમાં મુસાફરી કરી શકે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની દાવોસ યાત્રા રદ કરવામાં આવી નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તકનીકી સમસ્યાને કારણે વિમાનને ફક્ત બદલવામાં આવ્યું છે અને રાષ્ટ્રપતિ નવા વિમાનમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જવા રવાના થશે.
ટ્રમ્પ, જેપી મોર્ગન અને એનવીડિયાના સીઈઓ હાજરી આપશે
વિશ્વભરમાંથી ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF)ની વાર્ષિક બેઠકમાં હાજરી આપશે. જેમાં જેપી મોર્ગનના સીઈઓ જેમી ડિમોન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને એનવીડિયાના સીઈઓ જેન્સેન હુઆંગનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રમ્પ 2020 પછી પહેલીવાર દાવોસની મુલાકાત લેશે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન 2020માં દાવોસની મુલાકાત લીધી હતી. આ વખતે તેમની પહેલી મુલાકાત છે. ગયા વર્ષે તેમણે વ્હાઇટ હાઉસ પરત ફર્યાના થોડા દિવસો પછી જ વર્ચ્યુઅલ સંબોધન કર્યું હતું, જેનાથી ખૂબ જ હંગામો મચી ગયો હતો. આ વખતે ટ્રમ્પની સાથે અમેરિકાનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું પ્રતિનિધિમંડળ દાવોસ જશે.
WEF આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે વિવિધ ક્ષેત્રોના આશરે 3,000 નેતાઓ દાવોસમાં ભાગ લેશે. આમાં રેકોર્ડ 400 રાજકીય નેતાઓ, મોટી કંપનીઓના 850 CEO અને 100 ટેકનોલોજી ક્ષેત્રના લીડરનો સમાવેશ થશે.
ગ્રીનલેન્ડ વિવાદને કારણે ડેનમાર્ક હાજરી આપશે નહીં
જો કે, એક મુખ્ય દેશની સરકાર બેઠકથી દૂર રહેશે. ડેનિશ સરકારના પ્રતિનિધિઓ દાવોસમાં હાજરી આપશે નહીં. WEFના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રીનલેન્ડ પર વધતા વિવાદને કારણે ડેનમાર્કે આ નિર્ણય લીધો હતો. ટ્રમ્પે યુરોપિયન દેશો પર નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી ત્યારે આ વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો.
ઘણા અગ્રણી નામો આ વખતે દાવોસમાંથી ગેરહાજર રહેશે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી હાજર રહેવાના હતા, પરંતુ પાછળથી તેમણે નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ WEFની યાદીમાં નથી. બ્રાઝિલ અને ભારતના ટોચના નેતાઓ પણ ગેરહાજર છે.
