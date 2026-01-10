Prev
'શું માદુરોની જેમ પુતિનને પકડવાનો આદેશ આપશે ટ્રમ્પ? પત્રકારના સવાલ પર US રાષ્ટ્રપતિએ આપ્યો જવાબ'

Donald Trump on Vladimir Putin: અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે આ સમયનો તણાવ વધી ગયો છે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:59 AM IST

Donald Trump on Vladimir Putin: રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ખતમ થઈ રહ્યું નથી. અમેરિકા સતત આ યુદ્ધને ખતમ કરવાના પ્રયાસમાં લાગેલું છે. આ વચ્ચે ફોક્સ ન્યૂઝના સીનિયર વ્હાઇટ હાઉસ સંવાદદાતા પીટર ડૂસીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પૂછ્યુ કે શું તે ક્યારેય રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને પકડવા માટે મિશનનો આદેશ આપશે, જેમ અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના પૂર્વ નેતા નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરવા માટે ડેલ્ટા ફોર્સેઝ મિશન ચલાવ્યું હતું.

તેમણે આ સવાલ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝુલેન્સ્કીના તે નિવેદનના સંદર્ભમાં પૂછ્યુ હતું, જેમાં ઝેલેન્સ્કીએ સંકેત આપ્યો હતો કે જો તાનાશાહોનો આ રીતે સામનો કરી શકાય છે તો અમેરિકા જાણે છે કે આગામી પગલું શું હોવું જોઈએ.

ટ્રમ્પે જવાબમાં કહી આ વાત
ટ્રમ્પે જવાબમાં કહ્યું- મને નથી લાગતું કે આમ કરવાની જરૂર હશે. મારો અને પુતિનનો હંમેશા સારો સંબંધ રહ્યો છે. હું નિરાશ છું. તેમણે કહ્યું કે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે શાંતિ સમજુતિ કરવા માટે પ્રયાસરત છે, પરંતુતે સરળ રહ્યું નથી. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે તેમણે આઠ યુદ્ધ સમાપ્ત કર્યાં છે અને તેમને આશા હતી કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પણ આ રીતે હલ થઈ જશે. તેમમે તે પણ કહ્યું કે છેલ્લા મહિનામાં 31000 લોકોના મોત થયા, જેમાં ઘણા રશિયન સૈનિક હતા અને રશિયાની અર્થવ્યવસ્થા નબળી પડી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ જલ્દી સમાધાન ઈચ્છે છે.

અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે વધી રહ્યો છે વિવાદ
અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે એક જૂના ખાલી તેલ ટેન્કરને લઈને તણાવ વધી ગયો છે. રશિયાએ ટેન્કરની સુરક્ષા માટે પોતાની સબમરીન અને નૌસેનાને તૈનાત કરી છે. પરંતુ બુધવારે અમેરિકાએ આઇસલેન્ડની પાસે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં તે જહાજ પર કબજો કરી લીધો. રશિયા તેની ટીકા કરી છે અને પોતાના જહાજના ક્રૂ મેમ્બરોની વાપસીની માંગ કરી છે. રશિયાના આ વલણ બાદ અમેરિકાએ તત્કાલ બે ક્રૂ મેમ્બરોને છોડી દીધા હતા.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

donald trumpVladimir Putin

