Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /Iran-US War: ટ્રમ્પનો વળતો પ્રહાર, કહ્યું: ઈરાન અમેરિકાને વળતર આપે, યુદ્ધમાં બંને દેશોને અત્યાર સુધી કેટલું નુકશાન થયું ? જાણો

Iran-US War: ટ્રમ્પનો વળતો પ્રહાર, કહ્યું: ઈરાન અમેરિકાને વળતર આપે, યુદ્ધમાં બંને દેશોને અત્યાર સુધી કેટલું નુકશાન થયું ? જાણો

Iran-US War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે માંગ કરી છે કે ઈરાન દાયકાઓથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષ માટે વળતર ચૂકવે. તેમણે તેમના સલાહકારોને એમ પણ કહ્યું છે કે ઈરાન સાથે ભવિષ્યમાં થતી કોઈપણ વાટાઘાટોમાં ઘાયલો અને માર્યા ગયેલા લોકો માટે વળતરનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:26 AM IST
Iran-US War: ટ્રમ્પનો વળતો પ્રહાર, કહ્યું: ઈરાન અમેરિકાને વળતર આપે, યુદ્ધમાં બંને દેશોને અત્યાર સુધી કેટલું નુકશાન થયું ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આજથી 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ! એક સાથે 4 પ્રભાવશાળી રાજયોગ ધનના ઢગલે બેસાડશે, ઈચ્છા
2
3
4
5