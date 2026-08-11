/Iran-US War: ટ્રમ્પનો વળતો પ્રહાર, કહ્યું: ઈરાન અમેરિકાને વળતર આપે, યુદ્ધમાં બંને દેશોને અત્યાર સુધી કેટલું નુકશાન થયું ? જાણો

Iran-US War: અત્યાર સુધી, ઈરાન એકમાત્ર એવો દેશ હતો, જે યુદ્ધ સમયના નુકસાન માટે અમેરિકા પાસેથી વળતરની માંગ કરી રહ્યો હતો. જો કે, સોમવારે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ઈરાને દાયકાઓથી ચાલતા હુમલાઓ અને સંઘર્ષને કારણે થયેલા મૃત્યુ અને ઇજાઓ માટે વળતર આપવું જોઈએ. યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના કોઈપણ ડીલના ભાગ રૂપે તેહરાન દ્વારા વોશિંગ્ટન પાસેથી વળતરની માંગણી કર્યા પછી આ માંગ કરવામાં આવી હતી.
સોમવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આ એક રસપ્રદ વિચાર છે, કારણ કે હવે હું ઈરાન પાસેથી વળતરની પણ માંગ કરી રહ્યો છું. તેમણે તેહરાન પર રસ્તાની બાજુમાં બોમ્બ અને અન્ય સંઘર્ષો દ્વારા લોકોને માર્યા અને ગંભીર રીતે ઘાયલ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે.
ટ્રમ્પે વળતરની માંગણી કરી
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સાથે ભવિષ્યની કોઈપણ વાતચીતમાં ઈરાન અને તેના સાથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં માર્યા ગયેલા અથવા ઘાયલ થયેલા લોકો માટે વળતરનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
તેમણે ખાસ કરીને 2000માં યુએસએસ કોલ પર થયેલા બોમ્બ ધડાકાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં 17 અમેરિકન ખલાસીઓ માર્યા ગયા, તેમજ યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા "હજારો અન્ય" લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
તેમણે લખ્યું કે, જનરલ સુલેમાનીના નેતૃત્વ હેઠળ, રસ્તાની બાજુમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટો અને અસંખ્ય અથડામણોમાં માર્યા ગયેલા અથવા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોમાં યુએસએસ કોલ પર માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો અને યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા હજારો અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે.
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ છેલ્લા 50 વર્ષોમાં ઈરાન દ્વારા માર્યા ગયેલા વિરોધીઓના પરિવારો માટે પણ વળતરની માંગ કરી હતી.
ટ્રમ્પે તેમની પોસ્ટમાં વધુ વિગતો આપ્યા વિના છેલ્લા પાંચ મહિનામાં 52,000 મૃત્યુનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે તેમના પ્રતિનિધિઓને ભવિષ્યની કોઈપણ વાતચીતનો ભાગ બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
ઈરાનની માંગ શું છે?
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે શરતો મૂક્યા પછી આ માંગણી આવી છે, જેમાં યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતરનો સમાવેશ થાય છે, જે આવશ્યક જળમાર્ગ પર ડીલ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસોને જટિલ બનાવે છે.
ઈરાનના સુરક્ષા વડા, મોહમ્મદ બાઘર જોલ્ઘદજારે શનિવારે માંગણીઓની યાદી રજૂ કરી, જેમાં ઈરાન અને તેના સાથીઓ લેબનાન, પેલેસ્ટાઇન, યમન અને ઇરાક સામે યુદ્ધ અને આક્રમણનો અંત લાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે કહ્યું કે ઈરાન પર અમેરિકાની નાકાબંધી સમાપ્ત થવી જોઈએ, પ્રતિબંધો હટાવવા જોઈએ, સ્થિર સંપત્તિઓ મુક્ત કરવી જોઈએ અને યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતર ચૂકવવું જોઈએ.
રવિવારે, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું કે અન્ય શિપિંગ માર્ગો પર ઓમાન સાથે ચર્ચા અંતિમ તબક્કામાં છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો આધાર અમેરિકા ઈરાનની માંગણીઓ ક્યારે સ્વીકારે છે તેના પર છે.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા, ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ સોમવારે પોતાના વલણનો બચાવ કરતા કહ્યું કે અમેરિકા પાસે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવા અંગે ફરિયાદ કરવાનો કોઈ નૈતિક કે કાનૂની આધાર નથી.
અત્યાર સુધીના યુદ્ધમાં ઈરાને કેટલું નુકસાન સહન કર્યું છે?
ઈરાન પર અમેરિકા અને તેના સાથી દેશોના હુમલાઓએ શિયા રાષ્ટ્રને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, તેના માળખાગત સુવિધાઓ અને લશ્કરી સંપત્તિઓ તેમજ તેની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, હુમલાના શરૂઆતના અઠવાડિયામાં જ ઈરાનને આશરે $145 બિલિયનનું આર્થિક અને લશ્કરી નુકસાન થયું છે, જેમાં ઘણા મુખ્ય મિસાઈલ ઉત્પાદન કેન્દ્રો અને લોન્ચ સાઇટ્સનો વિનાશનો સમાવેશ થાય છે.
યુએસએ કેટલું ગુમાવ્યું છે?
પેન્ટાગોનના સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર, અમેરિકાએ ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹3.15 ટ્રિલિયન ખર્ચ કર્યા છે. જો કે, કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ અને એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે જો ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો મિસાઇલ રિપ્લેસમેન્ટ અને સાધનોના નુકસાનનો ખર્ચ ઘણો વધારે હોઈ શકે છે.