/ઈરાન સાથે વાતચીત વચ્ચે ટ્રમ્પની મોટી ધમકી, કહ્યું- જો ડીલ ફેલ થઈ તો....

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વાતચીત વચ્ચે ઈરાનને ફરી ધમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ઈરાન યુએસની સાથે થયેલી ડીલની સમજુતિ નહીં કરે તો વોશિંગટન જવાબી કાર્યવાહી કરશે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન સંઘર્ષ દરમિયાન તેહરાન ખુબ નબળું પડી ગયું છે અને હવે તેની નેવી, એરફોર્સ પણ ખતમ થઈ ગઈ છે.
ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે થયેલી સમજુતિના ભવિષ્ય વિશે પૂછવા પર ટ્રમ્પે કહ્યું- જો ઈરાન પોતાની સમજુતિનું પાલન કરતું નથી કે જો તે યોગ્ય વ્યવહાર કરતું નથી તો હું તે કરીશ મારે જે કરવું પડશે.
શું ઈરાન અમેરિકા પર દબાવ બનાવશે? ટ્રમ્પે આપ્યો જવાબ
ટ્રમ્પ તરફથી આ ચેતવણી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ અને ઈરાની પ્રમુખ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન દ્વારા વચગાળાની ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યાના થોડા દિવસ બાદ આવી છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું સમજુતિને કારણે હવે ઈરાન પર દબાવ બનાવવામાં સક્ષમ છે તો ટ્રમ્પે કહ્યું- તેની નૌસેના ખતમ થઈ ગઈ. તેની વાયુસેના ખતમ થઈ ગઈ. તેના બધા નેતા માર્યા ગયા છે. તેનો દેશ ખાડે ગયો છે. તેની અર્થવ્યવસ્થા બરબાદ થઈ ગઈ છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ દાવો કર્યો કે ઈરાનને છેલ્લા ચાર મહિનામાં ભારે નુકસાન થયું છે. તેમણે કહ્યું- ચાર મહિના પહેલા લેની પાસે એક નૌસેના હતી, ઠીક 159 જહાજ. બધુ ખતમ થઈ ગયું. આખી નૌસેના ખતમ થઈ ગઈ. તેના 250 વિમાન, બધુ ખતમ. તેની એન્ટી એરક્રાફ્ટ સિસ્ટમ ખતમ. તેના રડાર ખતમ.
ટ્રમ્પે તે પણ દાવો કર્યો કે ઈરાનના મોટા ભાગના મિસાઇલ ભંડાર, લોન્ચ ફેસિલિટીઝ અને ડ્રોન નિર્માણ ક્ષમતાઓ નષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું- તેની મોટા ભાગની મિસાઇલ નષ્ટ થઈ ગઈ છે. તેની લોન્ચ ફેસિલિટીને નુકસાન થયું છે. ડ્રોન અને મિસાઇલ ઉત્પાદનની ક્ષમતા પણ ઓછી થઈ છે. લગભગ 87 ટકા ક્ષમતા નષ્ટ થઈ ચૂકી છે.
ઈરાનની ટોપ લીડરશિપ ખતમઃ ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પે ઈરાનની લીડરશિપ પર કહ્યું કે તેને ગંભીર રૂપથી નુકસાન પહોંચ્યું છે. અમેરિકાના પ્રમુખે કહ્યું- તેમના પહેલા સ્તરના નેતાઓ માર્યા ગયા છે. તેના બીજા સ્તરના નેતા પણ જતાં રહ્યાં છે. તેના ત્રીજા સ્તરના નેતાઓએ વાતચીત સાંભળવી પડશે.
ટ્રમ્પે મીડિયા સંગઠનોની આલોચના કરતા તેના પર ઈરાન સંઘર્ષના પ્રભાવને ઓછો આંકવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું- મારી મોટી જીતનું કારણ છે કે મને 92 ટકા નકારાત્મક સમાચાર મળ્યા, જે સંપૂર્ણ રીતે ખોટા હતા અને તેમ છતાં હવે કોઈપણ પ્રેસ પર વિશ્વાસ કરતા નથી.