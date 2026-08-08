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ગુજરાતીઓને હવે અમેરિકામાં સિટિઝનશિપ મેળવવી અઘરી! USમાં જન્મ લેનારા વિદેશીઓના સંતાનોને નહીં મળે નાગરિકતા

US Birthright Citizenship: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નવા કાયદાની ભારતીયો પર મોટી અસર થશે, જેના કારણે ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ માટે અમેરિકામાં સિટિઝનશિપ મેળવવી વધુ અઘરી બનશે. ટ્રમ્પના નવા ઓર્ડર મુજબ બર્થરાઇટ સિટિઝનશિપ પર નિયંત્રણો મૂકવામાં આવશે અને બર્થ ટુરિઝમ પર પણ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે, જેથી હવે USમાં જન્મ લેનારા વિદેશીઓના સંતાનોને સીધી નાગરિકતા મળશે નહીં. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ અંગે સુપ્રીમનો અગાઉનો ચુકાદો દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતો, પરંતુ તેમના અનુસાર આ નવા આદેશો સુપ્રીમના જૂના ચુકાદા સામે ટકરાશે નહીં.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:47 PM IST
ગુજરાતીઓને હવે અમેરિકામાં સિટિઝનશિપ મેળવવી અઘરી! USમાં જન્મ લેનારા વિદેશીઓના સંતાનોને નહીં મળે નાગરિકતા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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