/ગુજરાતીઓને હવે અમેરિકામાં સિટિઝનશિપ મેળવવી અઘરી! USમાં જન્મ લેનારા વિદેશીઓના સંતાનોને નહીં મળે નાગરિકતા

US Birthright Citizenship: અમેરિકાના રાજકારણમાં અને ઇમિગ્રેશન નીતિઓમાં ફરી એકવાર મોટા ફેરફારોના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા બર્થરાઇટ સિટિઝનશિપ (Birthright Citizenship) ના નાબૂદી અંગે કરવામાં આવેલી જાહેરાતોને કારણે અમેરિકામાં વસતા વિદેશીઓ અને ખાસ કરીને ભારતીયો તેમજ ગુજરાતીઓમાં ભારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. નવા પ્રસ્તાવિત નિયમો મુજબ, હવે ગુજરાતીઓ માટે અમેરિકામાં નાગરિકતા મેળવવી વધુ કઠિન બની શકે છે.
વિદેશીઓના સંતાનોને નહીં મળે જન્મજાત નાગરિકતા
અમેરિકી બંધારણના ૧૪મા સુધારા હેઠળ મળતી બર્થરાઇટ સિટિઝનશિપ પર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. USમાં જન્મ લેનારા તમામ વિદેશીઓના સંતાનોને આપોઆપ નાગરિકતા મળશે નહીં. દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા વિદેશીઓના સંતાનોને હવેથી નાગરિકતા આપવામાં આવશે નહીં. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બર્થ ટુરિઝમ (Birth Tourism) પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકશે.
સુપ્રીમના જૂના ચુકાદા અંગે ટ્રમ્પનું વલણ
આ મુદ્દે વાત કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટનો અગાઉનો ચુકાદો દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતો. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે તેમના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવનારા નવા આદેશો સુપ્રીમ કોર્ટના જૂના ચુકાદા સામે ટકરાશે નહીં અને તેને કાયદાકીય રીતે મજબૂત બનાવવામાં આવશે. બર્થરાઇટ સિટિઝનશિપ પર ટ્રમ્પના નવા એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર ટૂંક સમયમાં જ જોવા મળી શકે છે.
ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ પર નીતિની મોટી અસર
ટ્રમ્પના આ નવા કાયદાઓ અને કડક નીતિઓની ભારતીય સમુદાય પર વ્યાપક અને દ્વિપક્ષીય અસર જોવા મળશે. ટુરિસ્ટ વિઝા પર અમેરિકા જતા ભારતીયોની મુશ્કેલીઓ નોંધપાત્ર રીતે વધી જશે. ખાસ કરીને, બાળકનો જન્મ અમેરિકામાં કરાવીને નાગરિકતા મેળવવાના હેતુથી અમેરિકા જતી ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે હવે કડક ચકાસણી અને નિયંત્રણોને કારણે મુશ્કેલીઓ વધી જશે.
જ્યાં એક તરફ અસ્થાયી અને ગેરકાયદેસર પ્રવાસીઓ માટે નિયમો કડક થઈ રહ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ કાનૂની રીતે કામ કરતા ભારતીય આઇટી પ્રોફેશનલ્સના વિઝાધારકોને ઘણી રાહત મળશે. ખાસ કરીને એચ-૧બી (H-1B) અને એલ-૧ (L-1) વિઝાધારકોને મોટી રાહત મળવાની શક્યતા છે, કારણ કે કાયદેસરની પ્રોફેશનલ કેટેગરીમાં આવતા કૌશલ્ય ધરાવતા કામદારોને પ્રોત્સાહન આપવાની નીતિ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રસ્તાવિત ફેરફારોને કારણે ભવિષ્યમાં અમેરિકા જવા ઈચ્છતા અને ત્યાં નાગરિકતાના સ્વપ્ન જોતા ગુજરાતીઓ માટે ઇમિગ્રેશનના નિયમો વધુ પડકારજનક બની રહેશે.