હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટ્રમ્પના યુ-ટર્નની ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર શું પડશે અસર ? જાણો ભાવ વધશે કે ઘટશે

Donald Trump : "જેને ઓઈલ જોઈએ છે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો રસ્તો જાતે ખોલાવે!" ટ્રમ્પના આ તીખા નિવેદનથી દુનિયા ચોંકી ગઈ છે. જો અમેરિકા પશ્ચિમ એશિયામાંથી ખસી જાય છે, તો ભારતમાં ઓઈલના ભાવ પર શું અસર પડશે ? ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધશે કે ઘટશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 01, 2026, 12:21 PM IST
  • ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પોતાના નિવેદનથી ઓઈલ બજારોમાં હડકંપ મચાવ્યો
  • ટ્રમ્પે કહ્યું - જેને ઓઈલ જોઈએ છે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો રસ્તો જાતે ખોલાવે
  • ટ્રમ્પનું આ નિવેદન ભારત જેવા દેશો માટે તક અને ટેન્શન બંને છે

Donald Trump : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પોતાના નિવેદનથી વૈશ્વિક ઓઈલ બજારોમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. ટ્રમ્પે અગાઉ 6 એપ્રિલની સમયમર્યાદા સાથે 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ' અંગે ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું, પરંતુ તેમણે હવે અચાનક યુ-ટર્ન લીધો છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે અમેરિકાનો હવે સ્ટ્રેટ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તેમણે કહ્યું કે તે પ્રદેશમાંથી જેને ઓઈલની જરૂર હોય તે સ્ટ્રેટનો રસ્તો જાતે ખોલાવે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન ભારત જેવા દેશો માટે તક અને ટેન્શન બંને છે.

હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અસરકારક રીતે બંધ છે. પરિણામે ગલ્ફ દેશોમાંથી એશિયામાં ઓઈલનો પ્રવાહ અટકી ગયો છે. જો અમેરિકા સ્ટ્રેટને બળજબરીથી ફરીથી ખોલવા માટે હસ્તક્ષેપ નહીં કરે, તો સંઘર્ષ કાં તો લાંબા સમય સુધી લંબાઈ શકે છે અથવા સંભવિત રીતે સમાપ્ત થઈ શકે છે. જો સંઘર્ષ બંધ થાય છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટશે. તેનાથી વિપરીત જો ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો ખોરવાતો રહેશે, તો કિંમતો ઉંચી રહેશે અથવા વધુ વધી પણ શકે છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર શું પડશે અસર ?

ટ્રમ્પનું નિવેદન બે અલગ અલગ પાસા છે, જે ભારતમાં ઇંધણના ભાવને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જો ટ્રમ્પની ઘોષણા ઈરાન સાથેના સંઘર્ષનો અંત લાવે છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી શકે છે, જે પ્રતિ બેરલ 70-80 ડોલરની રેન્જમાં આવી શકે છે. હાલમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100 ડોલરથી ઉપર હોવાથી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ નાણાકીય નુકસાન સહન કરી રહી છે. 

સરકારે તાજેતરમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ₹10નો ઘટાડો કર્યો હોવા છતાં આ ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ હજુ સુધી જનતાને આપવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે કંપનીઓ તેમના સંચિત ભૂતકાળના નુકસાનને ભરપાઈ કરવા માટે બચતનો ઉપયોગ કરી રહી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 80 ડોલરની થ્રેશોલ્ડથી નીચે આવતાની સાથે જ કંપનીઓનું નુકસાન ઓછું થશે, જેનાથી તેઓ ગ્રાહકોને પ્રતિ લિટર ₹5 થી ₹10નો ભાવ ઘટાડો સરળતાથી આપી શકશે.

જો અમેરિકાનું પીછેહઠ ખાડી દેશોમાં અસુરક્ષામાં વધારો કરે છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થાય છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 120-130 ડોલરના આંકડાને વટાવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ₹10 થી ₹15 સુધી વધી શકે છે.

ભારત માટે ‘હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ’ શા માટે મહત્વપૂર્ણ ?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ છે જેમાંથી વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાનો લગભગ 20% ભાગ પસાર થાય છે. ભારત તેની મોટાભાગની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો આ જ માર્ગે આયાત કરે છે. જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આ પ્રદેશમાંથી ખસી જાય અને સંઘર્ષનો અંત આવે તો ગ્લોબલ સ્પલાય ચેઈનમાં સુધારો થશે. આનાથી દરિયાઇ માલસામાન અને વીમા ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. એકંદરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો ભારત માટે 'ગેમ-ચેન્જર' સાબિત થશે. તેનાથી વિપરીત જો સુરક્ષા વ્યવસ્થા તૂટી જાય તો ઓઈલ પુરવઠામાં વિક્ષેપનું જોખમ વધી શકે છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

