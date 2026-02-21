Prev
સુપ્રીમ કોર્ટના ઝટકા બાદ ટ્રમ્પ એક્શનમાં: ગ્લોબલ ટેરિફ વધારીને 15% કર્યો, 24 ફેબ્રુઆરીથી નવો દર લાગુ

અમેરિકાની SCના ઝટકા બાદ એક્શનમાં ટ્રમ્પ. ટેરિફ અંગે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની મોટી જાહેરાત. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્લોબલ ટેરિફમાં કર્યો વધારો. ગ્લોબલ ટેરિફ 10%થી વધારી 15% કરાયો. આગામી 24 ફેબ્રુઆરીથી લાગુ થશે 15% ટેરિફ. ગઈકાલે અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કર્યા હતા ટેરિફ. ટ્રમ્પે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને ગણાવ્યો અયોગ્ય. આગામી મહિનાઓમાં હજુ પણ ટેરિફ વધારાશે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:34 PM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પોતાના આક્રમક આર્થિક વલણથી વિશ્વભરના બજારોમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ટેરિફ વધારા પર રોક લગાવ્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ટ્રમ્પે વળતો પ્રહાર કરતા ગ્લોબલ ટેરિફમાં જંગી વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

શું છે ટ્રમ્પની મોટી જાહેરાત?
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે હવે અમેરિકામાં આયાત થતી વસ્તુઓ પર લાગતો ગ્લોબલ ટેરિફ 10% થી વધારીને 15% કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પના આ આદેશ મુજબ, આ નવો ટેરિફ દર આગામી 24 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને ગણાવ્યો 'અયોગ્ય'
ગઈકાલે અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પ સરકારના અગાઉના ટેરિફ વધારાના નિર્ણયને રદબાતલ ઠેરવ્યો હતો, જેને રાષ્ટ્રપતિ માટે મોટા ઝટકા સમાન માનવામાં આવતો હતો. જોકે, ટ્રમ્પે આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કોર્ટના નિર્ણયને 'અયોગ્ય' ગણાવ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અમેરિકન ઉદ્યોગોના રક્ષણ માટે તેઓ કોઈપણ કડક પગલાં લેતા અચકાશે નહીં.

વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર શું અસર થશે?
ટ્રમ્પના આ નિર્ણયથી ચીન, યુરોપ અને ભારત સહિતના દેશોમાંથી અમેરિકામાં નિકાસ થતી વસ્તુઓ મોંઘી બનશે. ટ્રમ્પનું માનવું છે કે આનાથી અમેરિકાની સ્થાનિક કંપનીઓને ફાયદો થશે અને રોજગારીની તકો વધશે, પરંતુ બીજી તરફ વૈશ્વિક સ્તરે 'ટ્રેડ વોર' (વ્યાપાર યુદ્ધ) છેડાય તેવી પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

 

