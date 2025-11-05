Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ટ્રમ્પની PM મોદી સાથે થાય છે વાત, અંતિમ તબક્કામાં ભારત-અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ, વ્હાઇટ હાઉસનો દાવો

India US Trade Deal: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે વેપાર સંબંધો અંગે ગંભીર ચર્ચા ચાલી રહી છે. વ્હાઇટ હાઉસનો દાવો છે કે બંને પક્ષો એક નવા ટ્રેડ કરાર તરફ કામ કરી રહ્યા છે જે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

ટ્રમ્પની PM મોદી સાથે થાય છે વાત, અંતિમ તબક્કામાં ભારત-અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ, વ્હાઇટ હાઉસનો દાવો

India US Trade Deal: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિયમિત વાતચીત કરી રહ્યા છે, અને બંને દેશોની ટીમો વેપાર અને આર્થિક સહયોગ અંગે ગંભીરતાથી ચર્ચા કરી રહી છે. વ્હાઇટ હાઉસે મંગળવારે આ જાહેરાત કરી હતી. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને વડા પ્રધાન મોદી પ્રત્યે ખૂબ માન છે, અને બંને વારંવાર વાત કરે છે.

ટ્રેડ ટીમ ભારત સાથે સતત સંપર્કમાં

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર કરાર ગંભીર અને રચનાત્મક તબક્કામાં છે. લેવિટે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ અને તેમની વેપાર ટીમ ભારત સાથે સતત સંપર્કમાં છે, અને બંને પક્ષો આ મુદ્દા પર ખંતપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે. 

ભારત-અમેરિકન સંબંધો પ્રત્યે ખૂબ જ સકારાત્મક

લેવિટે નોંધ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં દિવાળી નિમિત્તે ઓવલ ઓફિસમાં વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ઘણા વરિષ્ઠ ભારતીય-અમેરિકન અધિકારીઓ પણ હાજર હતા. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ભારત-અમેરિકન સંબંધો પ્રત્યે ખૂબ જ સકારાત્મક છે અને તેને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માને છે. તેમણે ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા ઉત્તમ કાર્યની પણ પ્રશંસા કરી હતી.

આયાત પર 50% સુધીનો ટેરિફ લગાવ્યો

ગયા અઠવાડિયે દક્ષિણ કોરિયાની મુલાકાત દરમિયાન, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ભારત સાથે નવા વેપાર કરાર પર પહોંચવાની આશા રાખે છે. આ નિવેદનને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ઠંડકના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં સંબંધો બગડ્યા હતા જ્યારે અમેરિકાએ ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પર નારાજગી વ્યક્ત કરીને ભારતીય આયાત પર 50% સુધીનો ટેરિફ લગાવ્યો હતો. અમેરિકાએ સૌપ્રથમ 30 જુલાઈના રોજ 25% ટેરિફ લગાવ્યો હતો, ત્યારબાદ એક અઠવાડિયા પછી 25% વધારાનો ટેરિફ લગાવ્યો હતો.

રશિયન તેલની ખરીદી ઘટાડી

એ નોંધવું જોઈએ કે રશિયાના મુખ્ય તેલ નિકાસકારો, રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર નવા યુએસ પ્રતિબંધો બાદ, ભારતીય રિફાઇનરીઓએ રશિયન તેલની ખરીદી ઘટાડી દીધી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
narendra modidonald trumpIndia US trade Dealpm modiIndia Us RelationsGujarati News

Trending news