ટ્રમ્પનો ટેરિફ દાવ પડ્યો ઊંધો, જનતા પર પડ્યો મોંઘવારીનો માર, પોતાનો સામાન થઈ ગયો મોંઘો, જાણો

Trump Tariffs Effect: રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ટ્રમ્પ સરકારે અનેક દેશોમાંથી આયાત થતી વસ્તુઓ પર ભારે ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ ટેરિફ વિદેશી કંપનીઓ અને સરકારો દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. જો કે, અભ્યાસના તારણો સૂચવે છે કે વાસ્તવિકતા અલગ હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:57 AM IST
  • રિપોર્ટમાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બહુચર્ચિત ટેરિફ નીતિ વિશે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે
  • આ ટેરિફનો આશરે 90 ટકા હિસ્સો અમેરિકન ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે
  • વિદેશી નિકાસકારોએ કિંમતોમાં ઘટાડો કર્યો નથી

 

ટ્રમ્પનો ટેરિફ દાવ પડ્યો ઊંધો, જનતા પર પડ્યો મોંઘવારીનો માર, પોતાનો સામાન થઈ ગયો મોંઘો, જાણો

Trump Tariffs Effect: એક નવા રિપોર્ટમાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બહુચર્ચિત ટેરિફ નીતિ વિશે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આયાત ટેરિફનો બોજ વિદેશી કંપનીઓ અને સરકારો પર પડશે, પરંતુ તાજેતરના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ટેરિફનો આશરે 90 ટકા હિસ્સો અમેરિકન ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. આ નિષ્કર્ષ ફેડરલ રિઝર્વ બેંક ઓફ ન્યૂ યોર્કના અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્લેષણ પર આધારિત હતો.

યુએસએ ટુડેએ અહેવાલ આપ્યો છે કે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રકાશિત થયેલા એક પ્રખ્યાત ટેક્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલમાં અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કે 2025માં દરેક અમેરિકન પરિવારને 1,000 ડોલરનો વધારાનો બોજ પડશે, જે 2026માં 1,300 ડોલર થવાનો અંદાજ છે.

રિપોર્ટ મુજબ, આયાતી માલ પર લગાવવામાં આવેલા મોટાભાગના ટેરિફ ભાવ વધારાના રૂપમાં યુએસ બજારમાં શોષાઈ ગયા હતા. વિદેશી નિકાસકારોએ મર્યાદિત ભાવ ઘટાડા કર્યા, જેનાથી ખર્ચનો બોજ સ્થાનિક કંપનીઓ અને ગ્રાહકો પર પડ્યો. આ અભ્યાસ ફક્ત ટ્રમ્પની અમેરિકા ફર્સ્ટ વેપાર નીતિ પર જ પ્રશ્ન ઉઠાવતો નથી, પરંતુ એ પણ સૂચવે છે કે સંરક્ષણવાદી પગલાંની સાચી અસર ઘણીવાર સ્થાનિક અર્થતંત્ર પર પડે છે.

અમેરિકન ગ્રાહકો પર સીધી અસર

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ટ્રમ્પે ચીન સહિત અનેક દેશોમાંથી આયાત કરાયેલા ઉત્પાદનો પર ભારે ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ ટેરિફ વિદેશ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. જો કે, અભ્યાસથી વાસ્તવિકતા અલગ હતી. વિશ્લેષણ મુજબ, અમેરિકન આયાતકારોએ આયાતી માલ પર લગાવવામાં આવેલા મોટાભાગના ટેરિફ ચૂકવ્યા હતા, જેના કારણે ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો પર ભાવમાં વધારો થયો હતો. આનો અર્થ એ છે કે ટેરિફ સ્થાનિક ટેક્સની જેમ કાર્ય કરે છે, જેનાથી રોજિંદા માલના ભાવ પર અસર પડે છે.

વિદેશી નિકાસકારોએ કિંમતોમાં ઘટાડો કર્યો નથી

અહેવાલમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે વિદેશી નિકાસકારોએ તેમના ઉત્પાદનો પર ખૂબ જ ઓછા ભાવ ઘટાડા કર્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ ટેરિફનો બોજ અમેરિકન ખરીદદારો પર નાખવાને બદલે તેને જાતે જ ઉઠાવી શક્યા. પરિણામે, આયાતી માલ વધુ મોંઘો બન્યો, જેનાથી અમેરિકન કંપનીઓનો ખર્ચ વધ્યો.

ફુગાવા પર અસર

આ અભ્યાસ એ પણ દર્શાવે છે કે ટેરિફ ફુગાવા પર અસર કરે છે. જ્યારે કંપનીઓનો ખર્ચ વધે છે, ત્યારે તેઓ તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓના ભાવમાં વધારો કરે છે, જેના કારણે વ્યાપક ભાવ વધારો થાય છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે ટેરિફને ઘણીવાર વેપાર ખાધ ઘટાડવા અથવા સ્થાનિક ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત રાખવાના પગલા તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જો બોજ મુખ્યત્વે સ્થાનિક અર્થતંત્ર પર પડે છે, તો નીતિના ફાયદા મર્યાદિત હોઈ શકે છે.

નકારાત્મક અસર કરી

એક્સપર્ટ માને છે કે વેપાર નીતિ બનાવતી વખતે ટેરિફના મેક્રોઇકોનોમિક પ્રભાવનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. જો ટેરિફનો મોટાભાગનો બોજ સ્થાનિક અર્થતંત્ર પર પડે છે, તો તે ગ્રાહક ખર્ચ, રોકાણ અને સ્પર્ધાત્મકતા પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. 

અહેવાલ સ્પષ્ટ કરે છે કે, વૈશ્વિક વેપારની જટિલતાઓ વચ્ચે, કોઈપણ દેશ દ્વારા કોઈપણ સંરક્ષણવાદી પગલું આખરે તેના પોતાના બજારને અસર કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, ભાવિ વેપાર નીતિઓ સંતુલિત અને લાંબા ગાળાના અભિગમ સાથે તૈયાર કરવાની જરૂર છે.

