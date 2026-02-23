Prev
ટ્રમ્પના ટેરિફ નાટકનો આવ્યો અંત, આ તારીખથી ગેરકાયદેસર ટેક્સ લેવાનું બંધ કરશે અમેરિકા, થઈ ગઈ જાહેરાત

Trump Tariff War: IEEPA દ્વારા ટેરિફ લેવાના આદેશને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ટ્રમ્પે શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રદ કરાયેલા ટેરિફને બદલે એક અલગ કાનૂની જોગવાઈ હેઠળ 15% નવો વૈશ્વિક ટેરિફ લગાવ્યો છે.
 

Last Updated: Feb 23, 2026, 03:15 PM IST

ટ્રમ્પના ટેરિફ નાટકનો આવ્યો અંત, આ તારીખથી ગેરકાયદેસર ટેક્સ લેવાનું બંધ કરશે અમેરિકા, થઈ ગઈ જાહેરાત

Trump Tariff War: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના એક મોટા નિર્ણય બાદ, યુએસ હવે ગેરકાયદે ટેરિફ વસૂલાતને સ્થગિત કરી રહ્યું છે. યુએસ કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન એજન્સીએ આ જાહેરાત કરી છે. કસ્ટમ્સ એજન્સીએ કહ્યું કે તે મંગળવારે રાત્રે 12:01 વાગ્યે EST (0501 GMT)થી લાગુ થનારા ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ વસૂલાતને બંધ કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટના આ ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવાના નિર્ણયના ત્રણ દિવસ પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

મંગળવારથી લાગુ પડશે નહીં

એજન્સીએ તેની કાર્ગો સિસ્ટમ મેસેજિંગ સર્વિસ (CSMS) દ્વારા મોકલવામાં આવેલા સંદેશમાં શિપર્સને જાણ કરી હતી કે ટ્રમ્પના IEEPA પહેલાના આદેશો સાથે સંકળાયેલા તમામ ટેરિફ કોડ મંગળવારથી અસરકારક રીતે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે, જેનો અર્થ એ છે કે આ આદેશો સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ ટેરિફ હવે એકત્રિત કરવામાં આવશે નહીં.

રિફંડ વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી

IEEPA ટેરિફ વસૂલાત અટકાવવાનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે ટ્રમ્પે શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને બદલે એક અલગ કાનૂની જોગવાઈ હેઠળ 15 ટકાનો નવો ટેરિફ દુનિયા પર લગાવ્યો છે. જો કે, કસ્ટમ્સ એજન્સીના મેસેજમાં આયાતકારોને સંભવિત રિફંડ વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી ન હતી.

અન્ય ટેરિફ તો લાગુ રહેશે

સંદેશમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આ સસ્પેન્શન ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા અન્ય ટેરિફ પર લાગુ પડતું નથી, જેમાં કલમ 232 હેઠળ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ અને કલમ 301 હેઠળ અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓ સંબંધિત ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "CBP જરૂર પડ્યે CSMS સંદેશાઓ દ્વારા વેપાર સમુદાયને વધારાનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી IEEPA ટેરિફમાંથી યુએસને મળેલા 175 બિલિયન ડોલરથી વધુની આવકને સંભવિત રિફંડનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.

ટ્રમ્પે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટનો ઉપયોગ કર્યો

અગાઉ, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટનો ઉપયોગ કરીને ટેરિફ લગાવીનો પોતાની સત્તા ઓળંગી છે. કોર્ટ અનુસાર, ટેરિફ લગાવવાની સત્તા મુખ્યત્વે કોંગ્રેસ (યુએસ સંસદ) પાસે છે. આ નિર્ણય નવ સભ્યોની સુપ્રીમ કોર્ટમાં 6-3 બહુમતીથી આપવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણય પછી તરત જ, ટ્રમ્પે વિશ્વભરના દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ, ટ્રમ્પે એક નવા કાયદાનો આશરો લીધો. આ કાયદાની કલમ 122 જણાવે છે કે રાષ્ટ્રપતિ "ચુકવણી સંતુલનની ગંભીર ખાધ" સુધારવા માટે 15 ટકા સુધીની આયાત ડ્યુટી લગાવી શકે છે, પરંતુ આ ટેરિફ ફક્ત 150 દિવસ માટે જ અમલમાં રહી શકે છે. આને વધુ લંબાવવા માટે કોંગ્રેસ(યુએસ સંસદ)ની મંજૂરી જરૂરી છે.

