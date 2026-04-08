યુદ્ધવિરામ પછી ટ્રમ્પનો ટેરિફ વોર, આ દેશો પર લગાવ્યો 50% ટેક્સ, જાણો
Trump Tariff: બુધવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે આ દેશ પર તાત્કાલિક 50 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે. ટ્રમ્પે આજે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી હતી. આ યુદ્ધ 39 દિવસ ચાલ્યું હતું, જે બાગ સીઝફાયર થયું છે. જે બે અઠવાડિયા સુધી રહેશે.
- અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામ છતાં, બંને દેશો વચ્ચે શબ્દયુદ્ધ શમવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી.
- દાવાઓ અને પ્રતિદાવાઓ ચાલુ છે.
- શસ્ત્રો પૂરા પાડનારા કોઈપણ દેશ પર તાત્કાલિક 50 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.
Trump Tariff: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામ છતાં, બંને દેશો વચ્ચે શબ્દયુદ્ધ શમવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. દાવાઓ અને પ્રતિદાવાઓ ચાલુ છે. આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ઈરાનને લશ્કરી શસ્ત્રો પૂરા પાડનારા કોઈપણ દેશ પર તાત્કાલિક 50 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનને શસ્ત્રો વેચનાર અથવા સપ્લાય કરનાર કોઈપણ દેશ અમેરિકાને નિકાસ કરાયેલા તમામ માલ પર તાત્કાલિક 50 ટકા ટેરિફ લગાડશે. કોઈ છૂટ કે અપવાદ આપવામાં આવશે નહીં.
બુધવારે અગાઉ, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન સાથે મળીને તેના સમૃદ્ધ યુરેનિયમને ખોદવા માટે કામ કરશે, જે ગયા ઉનાળામાં યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હુમલા દરમિયાન દટાઈ ગયું હતું. રાષ્ટ્રપતિએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે યુરેનિયમ સંવર્ધન હાથ ધરવામાં આવશે નહીં અને જૂનના હુમલા પછી આ સામગ્રીને સ્પર્શ કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, ઈરાને હજુ સુધી આની પુષ્ટિ કરી નથી.
અગાઉ, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જો અમેરિકા ઈરાન સાથે કોઈ ડીલ કરે છે, તો તે ભૂગર્ભમાં દટાયેલી આ સામગ્રીને બહાર કાઢશે, અને આ એક મોટી કાર્યવાહી થવાની અપેક્ષા છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઈરાન સાથે ટેરિફ અને પ્રતિબંધોમાં રાહત અંગે વાતચીતો કરી રહ્યા છે.
યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે 39 દિવસના યુદ્ધ પછી બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યો છે. યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરતા યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ તેને વિશ્વ શાંતિ માટે એક મોટો દિવસ ગણાવ્યો. આ દરમિયાન, વાટાઘાટોમાં મધ્યસ્થી કરી રહેલા પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે બુધવારે વહેલી સવારે જાહેરાત કરી હતી કે યુદ્ધવિરામ તાત્કાલિક અમલમાં આવી ગયો છે.
"આજે રાત્રે એક આખી સંસ્કૃતિનો અંત આવશે"
નોંધનીય છે કે આ જાહેરાતના થોડા કલાકો પહેલા જ ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલશે નહીં, તો આજે રાત્રે એક આખી સંસ્કૃતિનો અંત આવશે.
ઈરાનના રાજ્ય મીડિયાએ આગામી વાતચીતનો આધાર બનનારા સોદા માટે 10 મુદ્દાની દરખાસ્તની વિગતવાર માહિતી આપી છે, જેમાં ઈરાન સામે વધુ કોઈ યુએસ લશ્કરી આક્રમણ નહીં, ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખે, યુરેનિયમ સમૃદ્ધ કરવાના ઈરાનના અધિકારને માન્યતા આપે, ઈરાન પરના તમામ પ્રાથમિક અને ગૌણ યુએસ પ્રતિબંધો હટાવે, ઈરાન વિરુદ્ધ યુએન સુરક્ષા પરિષદના તમામ ઠરાવો રદ કરે, આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સીના બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના ઠરાવો રદ કરે, યુદ્ધના નુકસાન માટે ઈરાનને વળતર ચૂકવે, પ્રદેશમાંથી યુએસ લડાઇ દળોને પાછી ખેંચી લે અને પ્રદેશમાં ઈરાન સમર્થિત જૂથો પર હુમલાઓનો અંત આવે.
