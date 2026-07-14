/હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન, હવે કરવા લાગ્યા ડીલની વાત; પણ ઈરાની જહાજો માટે નો-એન્ટ્રી! શું છે પ્લાન?

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હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન, હવે કરવા લાગ્યા 'ડીલ'ની વાત; પણ ઈરાની જહાજો માટે નો-એન્ટ્રી! શું છે પ્લાન?

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પરથી પસાર થતા કાર્ગો પર સૂચિત 20 ટકા રીઈમ્બર્સમેન્ટ ફીથી પાછળ હટતા જણાવ્યું કે, તેના સ્થાને ખાડી દેશો સાથે વેપાર અને રોકાણ કરાર કરવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:57 PM IST
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન, હવે કરવા લાગ્યા 'ડીલ'ની વાત; પણ ઈરાની જહાજો માટે નો-એન્ટ્રી! શું છે પ્લાન?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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