/હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન, હવે કરવા લાગ્યા ડીલની વાત; પણ ઈરાની જહાજો માટે નો-એન્ટ્રી! શું છે પ્લાન?

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર યુ-ટર્ન લીધો છે. અહીંથી પસાર થતા કાર્ગો પર સૂચિત 20 ટકા 'રીઈમ્બર્સમેન્ટ ફી' લગાવવાના પોતાના વિવાદાસ્પદ પ્રસ્તાવથી સંપૂર્ણપણે પાછળ હટતા તેને રદ કરી દીધો. હવે તેના બદલે તેમણે ખાડી (ગલ્ફ) સહયોગ પરિષદના દેશો સાથે વેપાર અને રોકાણ સંબંધિત મોટા-મોટા કરારો (Trade and Investment Deals) કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય પશ્ચિમ એશિયાના વિવિધ નેતાઓ સાથે થયેલી 'ખૂબ જ ફાયદાકારક અને સકારાત્મક' વાતચીત બાદ લેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ તેમણે ઈરાન સાથે જોડાયેલા તમામ જહાજો પર કડક કાર્યવાહીની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, ઈરાની બંદરો પરથી આવતા-જતા અથવા ઈરાની માલસામાન વહન કરતા કોઈપણ જહાજને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર શું લખ્યું?
ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ઈરાનને છોડીને દુનિયાના તમામ દેશોના શિપ ટ્રાફિક માટે સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું રહેશે. આ સ્થિતિ એટલા માટે બનેલી છે કારણ કે ઈરાનનું ખોટું, હિંસક અને દૂષિત નેતૃત્વ દેશને સંપૂર્ણપણે બરબાદીના રસ્તે લઈ જઈ રહ્યું છે. અમે માત્ર એવા જહાજોને બ્લોક કરીશું જે ઈરાની પોર્ટ પરથી આવે છે-જાય છે અથવા ઈરાની કાર્ગો લઈ જઈ રહ્યા છે.
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, મિડલ ઈસ્ટના નેતૃત્વ સાથે ખૂબ જ સારી વાતચીતના આધારે મેં 20 ટકા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ રીઈમ્બર્સમેન્ટ ફીને સંપૂર્ણપણે રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે તેના સ્થાને ગલ્ફના વિવિધ દેશો અમેરિકા સાથે વેપાર અને રોકાણ કરાર કરશે. આ રોકાણ માત્ર ખૂબ જ મોટા પાયા પર નહીં હોય, પરંતુ તે દેશોના ભવિષ્ય માટે પણ અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે.
ટ્રમ્પે હોર્મુઝ પર કેમ લીધો યુ-ટન?
ન્યૂઝ એજન્સી 'સેમાફોર'ના રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રમ્પ આ ફી લગાવવાના પ્રસ્તાવને લઈને ખૂબ જ ગંભીર હતા. તેમણે તેને અમેરિકાના હિતોની રક્ષા અને આ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા ખર્ચને કવર કરવાનો એક માર્ગ ગણાવ્યો હતો. જો કે, તેમના પોતાના વહીવટીતંત્ર અને સલાહકારોના એક મોટા વર્ગે આ પ્રસ્તાવનો વિરોધ કર્યો હતો. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ ફી લાગવાથી વૈશ્વિક વેપાર પર નકારાત્મક અસર પડી શકી હોત, ખાસ કરીને ઓઈલની નિકાસ પર નિર્ભર ખાડી દેશો પર.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આ સૂચિત લેવી (ફી) સાથે સહમત ન હતા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, વહીવટીતંત્રનું વલણ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર કોઈપણ પ્રકારનો ટોલ લગાવવો જોઈએ નહીં. વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ પણ ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC)ના સભ્ય દેશો સાથે મળીને કોઈપણ પ્રકારની ફી, ટોલ અથવા હોર્મુઝ પર નિયંત્રણના પ્રયાસોને સદ્દંતર ફગાવી દીધા હતા.