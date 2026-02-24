ટેરિફ વોરમાં ટ્રમ્પે બધું ગુમાવ્યું, ભારત માટે ખુલ્યા ફાયદાના દ્વાર! US-યુરોપ વચ્ચે ફરી વધી તકરાર?
Trump Tariff Impact on Trade Deal: ટેરિફ પર ટ્રમ્પનો નવો ગ્લોબલ ટેરિફ આજથી લાગુ થઈ ગયો છે. કોર્ટમાં મળેલી હાર અને નવા ટેરિફ બાદ ટ્રમ્પ ચારેય તરફથી ઘેરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. યુરોપ અને અમેરિકા વચ્ચે ફરી અંતર વધી શકે છે. જ્યારે આ સમગ્ર ઉથલપાથલમાં સૌથી મોટો ફાયદો ભારતને થવાનો છે.
- ટેરિફ ઘટતા ચીની નિકાસકારોમાં ખુશી, પણ બ્રિટનને લાગ્યો 4 અબજ ડોલરનો ઝટકો
- ટ્રમ્પના નવા ગ્લોબલ ટેરિફ સામે યુરોપિયન યુનિયન લાલઘૂમ
- કોર્ટના નિર્ણયથી શું ટ્રમ્પનો ટેરિફ પાવર હવે ખતમ થઈ રહ્યો છે?
US Tariff Impact: અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલત સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ટેરિફ માટે ફટકાર લગાવીને તેને રદ કરતાની સાથે જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે, આ નિર્ણયની અસર ગ્લોબલ ટ્રેડથી લઈ ટ્રેડ ડીલ પર જોવા મળશે. અમેરિકાની કોર્ટના નિર્ણયથી વૈશ્વિક બજારમાં ભૂકંપ આવી ગયો છે. આ નિર્ણયને ટ્રમ્પ માટે એક મોટો કાનૂની અને રાજકીય ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ વળતો પ્રહાર કરવામાં પાછળ હટ્યા નહીં અને ત્રણ કલાકમાં જ નવો 10% ગ્લોબલ ટેરિફ ઓર્ડર જાહેર કરી દીધો.
આજે 24 ફેબ્રુઆરીથી ટ્રમ્પનો નવો ગ્લોબલ ટેરિફ લાગુ થઈ ગયો છે અને આગામી 150 દિવસ માટે અમલમાં રહેશે. આ ગ્લોબલ ટેરિફ અમેરિકામાં હાલમાં લાગુ 'મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન' ટેરિફ ઉપરાંત હશે. ટ્રમ્પના નવા ટેરિફથી વૈશ્વિક સ્તરે એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આ નિર્ણય કેટલાકને ફાયદો થઈ રહ્યો છે, તો કેટલાકને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ નિર્ણય ભારત માટે ફાયદાકારક સાબિત થયો છે, જ્યારે નિર્ણયથી નારાજ યુરોપિયન યુનિયને અમેરિકાને ચેતવણી આપી છે. એકંદરે આ નવા ટેરિફની જીવનરેખા 150 દિવસની છે, તેણે ભારતને એક નવી તક આપી છે. જ્યારે ટ્રમ્પ પોતે એક નવા ચક્રવ્યૂહમાં ફસાઈ ગયા છે.
ટ્રમ્પની હારથી ભારતને ફાયદો
ટેરિફ પર ટ્રમ્પને મળેલા ઝટકાથી ભારતને સૌથી વધુ ફાયદો થવાનો છે. ભારત-અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલની શરતો અનુસાર, 18% ટેરિફ લાગતો હતો, પરંતુ કોર્ટના નિર્ણય પછી આ દર ઘટાડીને 10% પહોંચી ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે, ડીલમાં નક્કી થયેલી શરતો કરતા પણ ઓછો ટેરિફ લાગશે. માત્ર ટેરિફ જ નહીં, પરંતુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે હજુ સુધી કોઈ ડીલ પર હસ્તાક્ષર થયા ન હોવાથી કોર્ટના નિર્ણયથી ભારતનું પલડુ ભારે છે. ટેરિફના મુદ્દા પર ટ્રમ્પ પાછળ છે, ત્યારે ભારત એક મજબૂત નેગોશિએશનની સ્થિતિમાં છે, જ્યાં તે પોતાની શરતો પર અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે.
ટેરિફ પર ટ્રમ્પની હારથી ચીનને કેટલો ફાયદો?
ટેરિફ મામલે ટ્રમ્પની હાર બાદ ચીન પણ ઘણું ખુશ છે. અમેરિકાએ ચીન પર 30 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ લગાવ્યો હતો. કોર્ટના નિર્ણય બાદ હવે ચીનના નિકાસકારોને અમેરિકાના બજારમાં મોટી રાહત મળશે. ટેરિફમાં રાહત મળવાથી વેપાર સરળ બનશે, જેનાથી ચીનની નિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે. આ નિર્ણય બાદ ચીને અમેરિકાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, એકતરફી રીતે લાગાવવામાં આવેલા ટેરિફ હટાવી લેવા જોઈએ, કારણ કે તેનાથી વૈશ્વિક વેપારમાં તણાવ વધે છે. નવા નિર્ણય બાદ ચીન પરનો ટેરિફ પણ ઓછો થઈ ગયો છે. મહત્વની વાત એ છે કે આનો ફાયદો માત્ર ચીનને જ નહીં, પરંતુ બ્રાઝિલને પણ મળશે.
બ્રિટનને લાગ્યો ઝટકો, પડ્યો સૌથી મોટો માર
અમેરિકાના કોર્ટના નિર્ણયથી બ્રિટનને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અત્યાર સુધી અમેરિકા બ્રિટન પર 10 ટકા ટેરિફ લગાવી રહ્યું હતું, પરંતુ હવે નવા નિયમ બાદ આ વધીને 15 ટકા થઈ શકે છે. એટલે કે તેમના ટેરિફમાં વધારો થશે. બ્રિટનને હવે 10 ટકાના બદલે 15 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે, જેના કારણે બ્રિટિશ કંપનીઓને મોટું નુકસાન થશે. બ્રિટિશ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવા ટેરિફથી બ્રિટન પર 4 અબજ ડોલરનો બોજ પડી શકે છે. કુલ મળીને જોઈએ તો, અમેરિકાના કોર્ટના આ નિર્ણયથી ટ્રમ્પની સાથે-સાથે બ્રિટનને પણ જોરદાર ઝટકો લાગ્યો છે.
યુરોપિયન યુનિયનની ટ્રમ્પને ચેતવણી
ટેરિફ પર કોર્ટના નિર્ણય બાદ યુરોપિયન યુનિયનની નારાજગી સ્પષ્ટપણે જોવા મળી છે. યુરોપિયન કમિશને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, અમેરિકા સાથે થયેલી ડીલની શરતો પર જ ટેરિફ રહેશે. EUએ કહ્યું કે, Deal is Deal અને બન્ને પક્ષોએ પોતાની પ્રતિબદ્ધતાઓ પર કાયમ રહેવું પડશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે વર્ષ 2025માં ટ્રેડ ડીલ થઈ હતી, જેમાં બન્ને પક્ષોએ મહત્તમ 15 ટકા ટેરિફ નક્કી કર્યો હતો. કેટલીક વસ્તુઓ પર 'ઝીરો ટેરિફ' પણ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. ટ્રમ્પના નવા ગ્લોબલ ટેરિફથી EUને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. યુરોપિયન યુનિયને અમેરિકાને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ગ્લોબલ ટેરિફની શરતો તેના પર લાગુ પડશે નહીં. યુરોપિયન કમિશન 27 EU દેશો વતી વેપાર નીતિઓ પર વાતચીત કરે છે. અમેરિકા અને EU વચ્ચેના કરારમાં કેટલીક શરતો નક્કી કરવામાં આવી હતી, જે હવે જોખમમાં છે. તેમને ડર છે કે જો ટ્રમ્પના નવા ટેરિફ જૂના કરારને બદલશે, તો EUને મળનારી બધી ખાસ છૂટછાટો ખતમ થઈ શકે છે.
ટેરિફ જંગમાં હારથી ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયા ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમેરિકાની કોર્ટમાં ટેરિફની જંગ હારી ગયા છે, જેના કારણે તેઓ ચારેબાજુથી ઘેરાતા જોવા મળી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ ભલે ધમકીઓ આપી રહ્યા હોય, પરંતુ તેઓ જાણે છે કે, કોર્ટે તેમની શક્તિ છીનવી લીધી છે. જે ટેરિફ પાવર દ્વારા તેઓ દુનિયાભરના દેશો પર ધાક જમાવી રહ્યા હતા, તે હવે છીનવાઈ ગઈ છે. યુરોપિયન યુનિયન ટ્રેડ ડીલને લઈને તેમને ચેતવણી આપી રહ્યું છે, તો ભારતે પણ હાલમાં ડીલની વાતચીત પર બ્રેક લગાવી દીધી છે. આજથી ટ્રમ્પના ઇમરજન્સી ટેરિફની વસૂલાત બંધ થયા બાદ તેમના પર દબાણ વધી ગયું છે. માત્ર ટેરિફ જ ખતમ નથી થયો, પરંતુ રિફંડનો મોટો પહાડ પણ તેમના માથે આવી પડ્યો છે. કોર્ટના ચુકાદા બાદ અમેરિકાની સરકારે 175 અબજ ડોલરથી વધુની કમાણી રિફંડ કરવી પડશે. ચીન જેવા દેશોને હવે તક મળી ગઈ છે. જે દેશોએ ટ્રમ્પના ટેરિફના ડરથી તેમની શરતો મુજબ ડીલ સાઈન કરી હતી, તેઓ હવે તેમાં ફેરફાર કરવાની માંગ કરી શકે છે.
ભારતે 23થી 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વોશિંગ્ટનમાં યોજાનારી ટ્રેડ ડીલ મીટિંગને હાલ પૂરતી રોકી દીધી છે. યુરોપિયન યુનિયનની સાથે સાથે ભારત તરફથી પણ ટ્રેડ ડીલ પર અટકેલી વાતચીતને કારણે ટ્રમ્પ ખૂબ જ ગુસ્સામાં જોવા મળ્યા છે. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર ધમકી આપતા લખ્યું કે, "કોઈપણ દેશ જે સુપ્રીમ કોર્ટના આ વિચિત્ર નિર્ણય સાથે રમત રમવા માંગે છે, તેમના પર અનેક ગણો વધુ ટેરિફ લાગશે અને તેમની હાલત વધુ ખરાબ થશે. જે દેશો તાજેતરમાં ડીલ પર સહમત થયા છે, જો તેઓ પાછળ હટશે તો તેમણે ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે." ટ્રમ્પની આ ધમકી ચારે બાજુથી ફસાયેલા હોવાને કારણે તેમની નારાજગી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે.
