China oil supply: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન તેલ પર નવા પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. તેના જવાબમાં, ભારત અને ચીન બંને તેમની ખરીદી મર્યાદિત કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ચીને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં શેલ તેલ શોધી કાઢ્યું છે, જે તેની ઉર્જા સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
 

Oct 24, 2025, 03:19 PM IST

રશિયન તેલ પર પ્રતિબંધો લગાવીને ચીનને નુકસાન પહોંચાડવા માંગતા હતા ટ્રમ્પ, પરંતુ જિનપિંગના હાથે લાગ્યો એક મોટો ખજાનો !

China oil supply: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના રશિયન તેલ પરના નવા પ્રતિબંધોએ ભારત અને ચીનને તકલીફ પડી શકે છે. જ્યારે ભારતીય કંપનીઓ તેમની ખરીદી મર્યાદિત કરવાનું વિચારી રહી છે, ત્યારે ચીની રિફાઇનરીઓએ રશિયન તેલની દરિયાઈ નિકાસ સ્થગિત કરી દીધી છે. ચીન રશિયા પાસેથી મોટી માત્રામાં ક્રૂડ તેલ ખરીદતું હતું, અને નવા પ્રતિબંધો એક મોટો ફટકો છે. આ આંચકા વચ્ચે, ચીને એક મહત્વપૂર્ણ ખજાનો શોધી કાઢ્યો છે જે ક્રૂડ તેલ અને કુદરતી ગેસના સ્વરૂપમાં છે.

ચીનના સિચુઆન બેસિનમાં એક નવા કૂવામાં મોટી માત્રામાં શેલ તેલ અને ગેસ મળી આવ્યો છે. આ કૂવો દરરોજ 38.64 ઘન મીટર તેલ અને 10,000 ઘન મીટર ગેસનું ઉત્પાદન કરી રહ્યો છે, ચાઇના સેન્ટ્રલ ટેલિવિઝન (CCTV) એ ગુરુવારે આ માહિતી આપી છે. વ્યાપક તપાસ પછી, સંશોધકોએ પુષ્ટિ આપી કે આ એક નવું શેલ તેલ ક્ષેત્ર છે જેમાં અંદાજિત 100 મિલિયન ટનથી વધુનો ભંડાર છે. આ શોધને ચીનના શેલ સંસાધનોના વિસ્તરણમાં એક મુખ્ય પગલું માનવામાં આવે છે.

શેલ તેલ ચીન માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ

શેલ તેલ શેલ ખડકોમાં જોવા મળતો એક અપરંપરાગત પેટ્રોલિયમ સંસાધન છે. ભવિષ્યમાં તેમાં અપાર સંભાવનાઓ રહેલી છે. ચીનના લાંબા ગાળાના અને સ્થિર ક્રૂડ તેલ ઉત્પાદનને જાળવવા માટે તે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ચોંગકિંગ મ્યુનિસિપાલિટીના કિકિઆંગ જિલ્લામાં સ્થિત, આ કૂવાનું નામ કિલુયે-1 છે. તેને 2,000 મીટરથી વધુ ઊંડાઈએ શેલ ભંડારમાં ખોદવામાં આવ્યું હતું, જે લગભગ બે કિલોમીટરના આડા ભાગમાં ફેલાયેલું હતું, અને લગભગ 40 મીટર જાડા તેલ ધરાવતું શેલ સ્તર બહાર આવ્યું હતું.

અહેવાલ મુજબ, આ શોધ સૂચવે છે કે આ વિસ્તારમાં આશરે 1,000 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું એક નવું ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળું શેલ સ્તર અસ્તિત્વમાં છે, જે ભવિષ્યમાં શોધી શકાય છે. સિનોપેકના સંશોધન શાખાના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું કે કિલુ-1 કૂવામાંથી મેળવાયેલ શેલ તેલ છીછરા ઊંડાઈએ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું છે, જેનાથી નોંધપાત્ર આર્થિક લાભ થવાની અપેક્ષા છે.

રશિયાના તેલ પર અમેરિકાના પ્રતિબંધો વચ્ચે ચીનને રાહત મળી

બુડાપેસ્ટમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની તેમની શિખર મંજુરી મુલતવી રાખ્યા બાદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયાને નિશાન બનાવવાનું ફરી શરૂ કર્યું છે. તેમણે હવે રશિયાની બે સૌથી મોટી તેલ કંપનીઓ, રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. આ પ્રતિબંધને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય તેલ રિફાઇનરીઓ રશિયા પાસેથી તેમની ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીને મર્યાદિત કરવા અથવા તો બંધ કરવાનું વિચારી રહી છે.

રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, સૂત્રો કહે છે કે પ્રતિબંધોથી બચવા માટે ઘણી ચીની કંપનીઓ પણ દરિયાઈ માર્ગે રશિયન તેલની ખરીદી સ્થગિત કરી રહી છે. ચીન દરરોજ દરિયાઈ માર્ગે આશરે 1.4 મિલિયન બેરલ રશિયન તેલ ખરીદે છે, જેમાં મોટાભાગની ખરીદી ખાનગી ચીની કંપનીઓ પાસેથી આવે છે.

ચીનને રશિયન તેલ પુરવઠામાં ઘટાડો થવાને કારણે તેલના ભાવ વધી શકે છે. તેને તેલ માટે અન્ય સ્ત્રોતો તરફ પણ વળવું પડશે. જો કે, દેશમાં શેલ ઓઇલની નવી શોધ એક મોટી રાહત છે.
 

