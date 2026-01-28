વાતચીત કરો અથવા ભીષણ હુમલા માટે તૈયાર રહો... ટ્રમ્પની ઈરાનને અંતિમ ચેતવણી; સહમત તો થયું ઈરાન પણ મૂકી આ શરત
US-Iran Tension: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેમને ઉમ્મીદ છે કે ઈરાન જલ્દી જ વાતચીતના ટેબલ પર આવશે અને એક ન્યાયપૂર્ણ અને સંતુલિત સમજૂતી પર વાતચીત કરશે. પરમાણુ હથિયાર વગરની એવી સમજૂતી જે તમામ પક્ષો માટે શ્રેષ્ઠ હોય. સમય ઝડપથી વીતી રહ્યો છે અને પરિસ્થિતિ નિર્ણાયક વળાંક પર છે.
US-Iran Tension: દુનિયા પર સતત ધાક જમાવી રહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ચેતવણી આપી દીધી છે. ટ્રમ્પે ઈરાનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું છે કે, કાં તો વાતચીત માટે તૈયાર થઈ જાવ અથવા તો ભીષણ હુમલા માટે તૈયાર રહો. આ વોર્નિંગ બાદ હવે ઈરાને ટ્રમ્પને સીધો જવાબ આપ્યો છે.
ઈરાનનું વલણ: સન્માન સાથે સમાધાન
ઈરાને અમેરિકાને સાફ શબ્દોમાં કહી દીધું છે કે, તેઓ પરસ્પર સન્માન અને હિતોના આધારે વાતચીત માટે તૈયાર છે, પરંતુ જો તેના પર ધાક જમાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે તો તે પોતાની રક્ષા કરવામાં પાછળ નહીં હટે અને એવો જવાબ આપશે જે પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યો નહીં હોય.
નોંધનીય છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાનને વોર્નિંગ આપતા કહ્યું હતું કે, ઈરાન તરફ એક વિશાળ નૌસેનાનો કાફલો ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. આ કાફલો સંપૂર્ણ તાકાત, ઉત્સાહ અને સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય સાથે આગળ વધી રહ્યો છે. વિશાળ જહાજ અબ્રાહમ લિંકનના નેતૃત્વમાં આ કાફલો વેનેઝુએલા મોકલવામાં આવેલા કાફલા કરતા પણ મોટો છે.
ટ્રમ્પે ઉમેર્યું કે, વેનેઝુએલાની જેમ જ આ કાફલો પણ સંપૂર્ણ સક્ષમ છે અને જરૂર પડવા પર અત્યંત ઝડપ સાથે પોતાના મિશનને અંજામ આપવામાં જરાય સંકોચ નહીં કરે.
ઓપરેશન મિડનાઈટ હેમરની યાદ અપાવી
એટલું જ નહીં, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ખામેનેઈ સરકારને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે, "મેં પહેલા પણ ઈરાનને કહ્યું હતું કે ડીલ કરી લો, પરંતુ તેમણે એવું ન કર્યું. પરિણામ સ્વરૂપ ઓપરેશન મિડનાઈટ હેમર થયું, જેમાં ઈરાને ભારે તબાહી સહન કરવી પડી હતી. આગામી હુમલો આનાથી પણ વધુ વિનાશક હશે. આવું ફરીથી ન થવા દો. આ ગંભીર વિષય પર તમારા ધ્યાન માટે આભાર."
