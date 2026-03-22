48 કલાકમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ન ખોલ્યું તો પાવર પ્લાન્ટ પર કરીશું હુમલા.. ટ્રમ્પની ઈરાનને ધમકી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. જો 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ન ખોલ્યું તો અમેરિકા તેના પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરશે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે તેની શરૂઆત સૌથી મોટા પાવર પ્લાન્ટથી કરશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:19 AM IST
  • અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાનને આપી ચેતવણી
  • કહ્યું- 48 કલાકમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ચાલુ કરો
  • પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલાની ટ્રમ્પે આપી ધમકી

વોશિંગટનઃ અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના ત્રણ સપ્તાહ પૂરા થઈ ગયા છે. તેવામાં અમેરિકાએ ઈરાનને ચેતવણી આપી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય (Strait of Hormuz) ન ખોલ્યું તો અમેરિકા તેના પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરી તબાહ કરી દેશે. અમેરિકાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તે તેની શરૂઆત સૌથી મોટા પાવર પ્લાન્ટથી કરશે.

ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે ઈરાનને તે જરૂરી રસ્તો ખોલવાની અપીલ કરી, જેને ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલા અને તેના જવાબમાં ઈરાનના જવાબી હુમલાની શરૂઆત બાદ ઈરાની સેનાએ સંપૂર્ણ રોકી રાખ્યો છે. ટ્રમ્પે પોસ્ટમાં કહ્યું કે જો ઈરાન 48 કલાકની અંદર જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલશે નહીં તો અમેરિકા તેના અલગ-અલગ પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરી તેને તબાહ કરી દેશે. તેની શરૂઆત સૌથી મોટા પ્લાન્ટથી થશે.

તેલની કિંમતોમાં સતત વધારો
ટ્રમ્પનું નિવેદન તેવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજરાનીને ધમકાવવાને કારણે તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિએ શુક્રવારે સંકેત આપ્યો કે અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સ્થિર કર્યા વગર પણ ચાલી રહેલા આ સંઘર્ષથી પીછેહડ કરી શકે છે. આ તે જળમાર્ગ છે જેનાથી દુનિયાનો લગભગ પાંચમાં હિસ્સાની તેલ સપ્લાય થાય છે.

દબાવ ઘટાડવામાં મળશે મદદ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સુરક્ષા અને સર્વેલાન્સ જરૂર પડવા પર તે બીજા દેશોએ કરવી પડશે જે તેનો ઉપયોગ કરે છે, અમેરિકા નહીં. આ વચ્ચે ટ્રમ્પ સરકારે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી કે તે ઈરાની તેલ પર લાગેલા પ્રતિબંધોને અસ્થાયી રૂપથી હટાવી રહ્યાં છે. આ તે તેલ પર લાગૂ થશે જે શુક્રવાર સુધી જહાજોમાં ભરાઈ ગયું છે.

ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેન્ટે X પર પોસ્ટ કરી કે આ છૂટથી વૈશ્વિક બજારોમાં લગભગ 140 મિલિયન બેરલ તેલ આવશે અને ઉર્જા સપ્લાય પર પડી રહેલા દબાવ ઘટાડવામાં મદદ મળશે. આ ધમકી એવા સમયમાં આવી જ્યારે સંઘર્ષ એક નવા વળાંક પર પહોંચી ગયો હતો. 

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

