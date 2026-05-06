/હવે ઈરાન સામે યુદ્ધ નહી લડે ટ્રમ્પ! અમેરિકાનું ઓપરેશન બંધ, જાણો એપિક ફ્યુરીથી શું મળ્યું?

Middle East Tensions: ઈરાન સામે અમેરિકા દ્વારા શરૂ કરાયેલું ઓપરેશન હવે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ સાથે ઘણા સવાલો ઉભા થયા છે. શું એપિક ફ્યૂરી ઓપરેશનનો હેતુ પૂર્ણ થયો? શું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે વિચારતા હતા તે મેળવી શક્યા. શું અમેરિકા ઈરાનને ઝુકાવવા સફળ રહ્યું. ત્યારે અમેરિકાના આ નિર્યણ બાદ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો સામે આવી છે. ચાલો સમજીએ.
Middle East Tensions: ના ઈરાને સરેન્ડર કર્યું, ના ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામ બંધ થયો, ના હોર્મુઝ મુદ્દે કોઈ સમાધાન આવ્યું... તેમ છતાં અમેરિકા આ ઓપરેશનને સફળ ગણાવી રહ્યું છે. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો અનુસાર, નક્કી કરેલા તમામ લક્ષ્યો હાંસલ થઈ ગયા છે. ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી પૂર્ણ થયું છે. અમે તમામ ટાર્ગેટ્સ હાંસલ કર્યા છે. હવે અમે આવી સ્થિતિ ફરીથી નથી ઇચ્છતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપ પણ શાંતિ અને સમજૂતી ઇચ્છે છે
શું હતો એપિક ફ્યૂરીનો ઈરાદો
“એપિક ફ્યુરી” નામે શરૂ કરાયેલા આ ઓપરેશનની શરૂઆત 28 ફેબ્રુઆરીએ થઈ હતી. તેનો મુખ્ય હેતુ હતો.
શું છે ઈરાનમાં હાલમાં હકીકત ?
આ તમામ ઉદ્દેશોને લઈને અમેરિકાએ ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરી હાથ ધર્યું હતું. પરંતુ આ ઓપરેશનને બંધ કરી દીધુ છે. માર્કો રૂબિયોએ દાવો કર્યો કે, અમે તમામ મેળવી લીધું છે. પરંતુ હકીકત શું છે?
ઓપરેશન 'એપિક ફ્યુરી' બંધ
એટલે કે, અમેરિકાને હજુ ઘણું હાંસલ કરવાનું બાકી હતું, છતાં ઓપરેશન બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. માર્કો રૂબિયોએ પણ કહ્યું કે, શાંતિ માટે ઈરાનને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પરમાણું કાર્યક્રમ સબંધિત માંગણીઓને માનવી પડશે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવો પડશે. પરંતુ ઈરાન તેની શરતો પર જ સમાધાન ઈચ્છે છે. જે પ્રસ્તાવ પાકિસ્તાની મધ્યસ્થતાથી ઈરાનને મોકલ્યો હતો. જેમાં પરમાણું પ્રોગ્રામ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની વાત છે.
હોર્મુઝ મુદ્દે તણાવ યથાવત છે. ઈરાન પોતાની શરતો પર જ શાંતિ ઇચ્છે છે. ટ્રંપની ધમકીઓથી ઈરાન ડરતું નથી. સીજફાયર હોવા છતાં ઈરાને UAE પર હુમલો કર્યો અને સંદેશ આપ્યો કે, તે યુદ્ધના બીજા રાઉન્ડ માટે તૈયાર છે. એટલે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ હજુ યથાવત છે. એટલે હવે મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થપાશે તેવી શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે. એટલામાં એપિક ફ્યૂરી ઓપરેશન બંધ કરવાથી સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
અમેરિકાએ ઈરાનના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા હતા. પરંતુ આ યુદ્ધમાં ટ્રંપની છબી પર અસર પડી. અમેરિકન સૈનિકોના મોત, સૈન્ય બેઝને નુકસાન અને અબજો ડોલરનો ખર્ચ છતાં અમેરિકા ઈરાનને ઝુકાવી શક્યું નથી.