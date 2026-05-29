/ઈરાન સાથે શાંતિ વાતચીત વચ્ચે હોર્મુઝ પર ટ્રમ્પની મોટી જાહેરાત, ટ્રુથ પર આપી માહિતી, જાણો

US-Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઘણી જાહેરાતો કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તમામ યુએસ નૌકાદળ નાકાબંધી હટાવવામાં આવશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સાથેનો સોદો લગભગ અંતિમ સ્વરૂપ પામી ગયો છે અને ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે.
US-Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાતચીત ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પરની નાકાબંધી હટાવશે. ટ્રમ્પે એ પણ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ઈરાનમાંથી યુરેનિયમ કાઢશે.
અહેવાલો અનુસાર, અમેરિકા તેહરાન સાથે સંભવિત શાંતિ અને સુરક્ષા ડીલ પર વિચાર કરી રહ્યું છે. જો કે, આ વચ્ચે, ટ્રમ્પે ઈરાન પર અનેક માંગણીઓ મૂકી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાતચીત ચાલી રહી હોવાના દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે તેમણે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા કોઈપણ કિંમતે ઈરાનમાંથી યુરેનિયમ કાઢશે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ, પર ટ્રમ્પે ઈરાનને સીધી ચેતવણી આપી હતી કે ઈરાને કોઈપણ કિંમતે તેના પરમાણુ શસ્ત્રો છોડી દેવા જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કોઈપણ અવરોધ વિના તાત્કાલિક આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ માટે ખોલવું જોઈએ. વધુમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ઈરાને ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે કોઈપણ પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવશે નહીં.
"Iran must agree that they will never have a Nuclear Weapon or Bomb... I will be meeting now, in the Situation Room, to make a final determination." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/qJTBbkrSr4
— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026
ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશે શું કહ્યું?
યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ઈરાને કોઈપણ સંજોગોમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવો જોઈએ અને કોઈ ટોલ વસૂલવો જોઈએ નહીં. ટ્રમ્પે કહ્યું કે બંને દિશામાં અવરોધ વિના મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
યુએસ નૌકાદળની નાકાબંધી હટાવવામાં આવશે
પોતાના પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઘણી દરિયામાં લગાવેલી માઈન્સ પહેલાથી જ દુર કરી છે અને બાકીની માઈન્સ(બોમ્બ) તાત્કાલિક દૂર કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે US તમામ દરિયાઈ માર્ગો પરનો પોતાનો નૌકાદળનો નાકાબંધી હટાવી રહ્યું છે.