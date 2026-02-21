Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Trump New Tax: ભારતની કઈ કઈ વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટ્રમ્પનો નવો 10% ટેરિફ? જુઓ સંપૂર્ણ લિસ્ટ

Donald Trump Tariffs: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લાદવામાં આવેલા નવા ટેરિફ 150 દિવસ માટે છે અને તે અમુક વસ્તુઓ પર લાગુ થશે નહીં. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, અને નવા ટેરિફ 24 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે અમલમાં આવશે, પરંતુ કેટલીક પ્રોડક્ટને મુક્તિ આપવામાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:56 PM IST

Trending Photos

Trump New Tax: ભારતની કઈ કઈ વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટ્રમ્પનો નવો 10% ટેરિફ? જુઓ સંપૂર્ણ લિસ્ટ

Donald Trump Tariffs: રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સુપ્રીમ કોર્ટના ટેરિફ ઘટાડવાના નિર્ણયને ઉલટાવીને નવા ટેરિફ લાદ્યા છે. વિશ્વભરના દેશોએ હવે વધારાના 10% ટેરિફ ચૂકવવાની જરૂર પડશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આજે કામચલાઉ આયાત ડ્યુટી લાદવાની ઘોષણા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ ઘોષણા, જે 150 દિવસ માટે છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પૂરા પાડવામાં આવતા માલ પર 10% એડ વેલોરમ આયાત ડ્યુટી લાદશે. આ ટેરિફ 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ પૂર્વીય માનક સમય મુજબ રાત્રે 12:01 વાગ્યે અમલમાં આવશે.

કેટલીક વસ્તુઓ પર નહીં લાગે નવો ટેરિફ
પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નવા આદેશ મુજબ, કેટલીક વસ્તુઓ પર નવો 10% વધારાનો વૈશ્વિક ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રને આ નવા ટેરિફમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ કેટલાક ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો પર ટેરિફ લાગુ થશે. દુર્લભ પૃથ્વી તત્વો અને ઓટો ભાગો પણ નવા ટેરિફ લાગુ થશે. ભારતે પણ આ નવો ટેરિફ ચૂકવવો પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફ રદ કર્યા હોવા છતાં, તે દૂર કરવામાં આવશે નહીં; તેના બદલે, બધા દેશોએ ટેરિફ ચૂકવવા પડશે, અને લાદવામાં આવેલા ટેરિફ પરત કરવામાં આવશે નહીં.

Add Zee News as a Preferred Source

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 21, 2026

કઈ વસ્તુઓ પર નવા ટેરિફ લાગુ પડશે નહીં?
1. ચલણ, ખનિજો, ઊર્જા, સોના-ચાંદીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ધાતુઓ, ઊર્જા ઉત્પાદનો, પુસ્તકો અને ડોનેશન.
2. કુદરતી સંસાધનો અને ખાતરો, કારણ કે આનું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ખાણકામ અથવા ઉત્પાદન કરી શકાતું નથી.
3. બીફ, ટામેટાં, નારંગી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો, અને એરોસ્પેસ ઉત્પાદનો.
4. પેસેન્જર વાહનો, હળવા ટ્રક, મધ્યમ અને ભારે વાહનો, બસો અને વાહનના સ્પેરપાર્ટ્સ.

સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફને ગણાવ્યું ગેરકાયદેસર
તમને જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા હતા અને તેમને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ આદેશને નકારી કાઢ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બધા દેશોએ ટેરિફ ચૂકવવા પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કટ્ટરપંથીઓના દબાણ હેઠળ પોતાનો નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ ટ્રમ્પ આ નિર્ણયને મંજૂરી આપતા નથી અને હવે 1974ના કાયદા હેઠળ ટેરિફ લાદશે અને વસૂલશે. સુપ્રીમ કોર્ટના છ ન્યાયાધીશોએ સાબિત કર્યું છે કે તે દેશ માટે વફાદાર નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Donald Trump tariffsTrump tariffsDonald Trump New TariffsUS Supreme Courtdonald trump newsTariffs news

Trending news