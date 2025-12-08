જાપાનમાં 7.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી હાહાકાર... 10 ફૂટ ઊંચી સુનામીનું એલર્ટ, લોકોને તાત્કાલિક ઊંચા સ્થળોએ જવાની અપીલ
Tsunami Alert in Japan: જાપાનના હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, ભૂકંપના આંચકા આઓમોરી અને હોક્કાઇડોના દરિયાકાંઠે અનુભવાયા છે. ભૂકંપ પછી એજન્સીએ આ વિસ્તારમાં 10 ફૂટ સુધીની ઊંચી સુનામી (દરિયાઈ મોજાં ઉછળવાની)નું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
Trending Photos
Tsunami Alert in Japan: જાપાનના ઉત્તર-પૂર્વીય ભાગમાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા છે. જાપાનની હવામાન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે (8 ડિસેમ્બર) દરિયાકિનારા નજીક 7.6 મેગ્નિટ્યુડનો ભૂકંપ આવ્યા બાદ જાપાનના પૂર્વીય કિનારાના કેટલાક ભાગો માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS)એ જણાવ્યું છે કે, ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 11.15 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7.45 વાગ્યે) દેશના ઉત્તરીય કિનારાથી લગભગ 44 માઈલ (70 KM) દૂર અને લગભગ 33 માઈલની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.
એજન્સીએ કહ્યું કે, ભૂકંપ આઓમોરી અને હોક્કાઇડોના દરિયાકાંઠે આવ્યો. ભૂકંપ પછી એજન્સીએ આ વિસ્તારમાં 10 ફૂટ સુધીની ઊંચી સુનામીનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જાપાની એજન્સીએ કહ્યું છે કે, સૌથી વધારે ખતરો ઇશિકાવા પ્રાંત અને તેની આસપાસના વિસ્તારોને છે. ભૂકંપના જોરદાર આંચકાને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયેલો છે.
પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટર NHKએ જણાવ્યું કે, વિસ્તારમાં ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સની સલામતીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ એજન્સીએ લોકોને તાત્કાલિક ઊંચા સ્થળો પર જતા રહેવા અને દરિયાકિનારાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. ટીવી ચેનલો પર સતત ઈમરજન્સીની સૂચનાઓ પ્રસારિત કરવામાં આવી રહી છે.
તાત્કાલિક ઊંચા સ્થળોએ જવાની અપીલ
CNNના રિપોર્ટ અનુસાર, ભૂકંપ એટલો જોરદાર હતો કે તેના આંચકા રાજધાની ટોક્યોમાં પણ લગભગ 30 સેકન્ડથી વધુ સમય સુધી અનુભવાયા હતા. પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટર NHKએ જણાવ્યું કે, વિસ્તારમાં ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સની સલામતીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ એજન્સીએ લોકોને તાત્કાલિક ઊંચા સ્થળો પર જતા રહેવા અને દરિયાકિનારાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. ટીવી ચેનલો પર સતત ઈમરજન્સીની સૂચનાઓ પ્રસારિત કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં કોઈ જાન-માલના નુકસાનના સમાચાર મળ્યા નથી, પરંતુ રાહત એજન્સીઓ સતર્ક છે અને બચાવ કાર્યમાં લાગી ગઈ છે.
જાપાન એક ભૂકંપ પ્રભાવિત દેશ
જાપાન એક ભૂકંપ પ્રભાવિત દેશ છે. અહીંના ઉત્તરીય કિનારા (આઓમોરી, ઇવાતે, મિયાગી), જાપાન સાગરના કિનારે (ઇશિકાવા, નિગાતા, ફુકુઈ), અને પ્રશાંત કિનારે (ફુકુશિમા, ચિબા) તેના હાઈ ઝોનમાં સામેલ છે, જે પ્રશાંત મહાસાગરના "રિંગ ઓફ ફાયર" પર સ્થિત હોવાને કારણે અત્યંત સક્રિય છે. તાજેતરમાં ઇશિકાવા અને ઉત્તરીય કિનારાના પ્રાંતોમાં 2024 અને ડિસેમ્બર 2025માં મોટા ભૂકંપ આવ્યા છે, જ્યાં સુનામીની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે