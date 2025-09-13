Prev
રશિયામાં 7.1ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ, સુનામીની પણ ચેતવણી અપાઈ

રશિયાના કામચટકામાં તીવ્ર ભૂંકપના આંચકા. કામચટકાના આસપાસ અનુભવાયો ભૂંકપ. રિક્ટર સ્કેલમાં ભૂકંપની તીવ્રતા 7.1 નોંધાઈ. ભૂકંપ બાદ સુનામીની પણ ચેતવણી અપાઈ. 

Written By  Viral Raval

રશિયામાં 7.1ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ, સુનામીની પણ ચેતવણી અપાઈ

રશિયાના કામચટકા પ્રાયદ્વિપના પૂર્વ તટ પાસે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો છે. જર્મન રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જિયોસાયન્સે જણાવ્યું કે ભૂકંપની તીવ્રતા 7.1 નોંધાઈ છે. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિન્દુ સમુદ્રની સપાટીથી 10 કિલોમીટર ઊંડાણમાં હતું. 

યુનાઈટેડ સ્ટેટ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS) એ ભૂકંપની તીવ્રતા 7.4 અને ઊંડાઈ 39.5 કિલોમીટર દર્શાવી છે. આંકડામાં અંતર છતાં બંને એજન્સીઓએ આ ભૂકંપને શક્તિશાળી ગણાવ્યો છે. ભૂકંપ બાદ પેસિફિક સુનામી વોર્નિંગ સિસ્ટમે સંભવિત સુનામીનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે અને કહ્યું કે આ વિસ્તારમાં જોખમ પેદા થઈ શકે છે. 

ચીનના સુનામી વોર્નિંગ સેન્ટરે પણ સવારે 10.30 કલાકે (બેઈજિંગ સમય મુજબ) સૂચના બહાર પાડતા કહ્યું કે ભૂકંપ કામચટકા પ્રાયદ્વિપના પૂર્વી સમુદ્ર વિસ્તારમાં નોંધાયો છે. કેન્દ્રએ ભૂકંપની તીવ્રતા 7.1 અને ઊંડાઈ 15 કિલોમીટર દર્શાવી છે. સ્થાનિક સ્તરે સુનામીનું જોખમ છે. 

જાપાન બ્રોડકાસ્ટરે જાપાન મૌસમ વિજ્ઞાન એજન્સીના હવાલે જણાવ્યું કે જાપાન જે કામચટકાના દક્ષિણ પશ્ચિમમાં આવેલું છે તેણે કોઈ પણ પ્રકારની સુનામી એલર્ટ જાહેર કરી નથી. 

જુલાઈમાં 8.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
આ  ભૂકંપ એ વિસ્તારમાં આવ્યો છે જ્યાં જુલાઈમાં 8.8ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ઝટકો મહેસૂસ થયો હતો. તે સમયે જાપાન, અમેરિકા અને અનેક પ્રશાંત દ્વિપીય દેશો જેમ કે હવાઈ, ચિલી અને કોસ્ટા રિકા માટે સુનામી ચેતવણીઓ જાહેર કરાઈ હતી. 

પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયરનો ભાગ છે  કામચટકા
કામચટકા પ્રાયદ્વિપ ભૌગોલિક દ્રષ્ટિથી ખુબ સક્રિય વિસ્તાર છે અને તેને પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયરનો હિસ્સો ગણવામાં આવે છે. અહીં છાશવારે ભૂકંપીય અને જ્વાલામુખીય ગતિવિધિઓ થતી રહે છે. આ વિસ્તારમાં મોટા પાયે વિનાશકારી ભૂકંપ આવતા રહે છે. 1952માં કામચટકામાં 9ની તીવ્રતાનો એક ભીષણ ભૂકંપ આવ્યો હતો જે અત્યાર સુધીના સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપોમાંથી એક ગણાય છે. તે સમયે ભૂકંપના ઝટકાઓએ ભારે તબાહી મચાવી હતી અને મોટાપાયે સુનામી આવી હતી. 

