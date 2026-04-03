આ દેશમાં છેલ્લા 53 વર્ષથી સળગી રહી છે આગ, શું અહીંથી ખુલે છે 'નરકનો પ્રવેશ દ્વાર'?

તુર્કેમેનિસ્તાનના કારાકુમ રેગિસ્તાનમાં દરવાજા ગેસ ક્રેટર છેલ્લા 53 વર્ષથી સળગી રહ્યો છે. 1971મા સોવિયત વૈજ્ઞાનિકોની એક ચૂકથી લાગેલી આગ આજે પણ સળગી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:01 AM IST
  • કારાકુમ રેગિસ્તાનનો ખતરનાક દરવાજો
  • સોવિયત વૈજ્ઞાનિકોનું ડ્રિલિંગ અને તે મોટી ચૂક
  • 53 વર્ષથી સતત આ ખાડામાં સળગી રહી છે આગ
  •  

દુનિયામાં ઘણી એવી જગ્યા છે જે મનુષ્યની કલ્પનાને પડકાર ફેંકે છે. તુર્કમેનિસ્તાનના વિશાળ કારાકુમ રેગિસ્તાનની વચ્ચે એક એવો ખાડો હાજર છે, જેને જોઈને લાગે છે કે સાક્ષાત નરકના દ્વાર ખુલી ગયા છે. દરવાજા ગેસ ક્રટરના નામથી જાણીતી આ જગ્યા 53 વર્ષથી સતત સળગી રહી છે. આગની ઊંચી લપેટો અને ભીષણ ગરમીએ આ ખાડાને દુનિયાની સૌથી અનોખી અને ડરામણી જગ્યામાંથી એક બનાવે છે. વૈજ્ઞાનિકોથી લઈને પર્યટકો સુધી, દરેક કોઈ આ ગેટવે ટૂ હેલની હકીકત જાણી ગંદ રહી જાય છે.

કારાકુમ રેગિસ્તાનનો ખતરનાક દરવાજો
તુર્કમેનિસ્તાનની રાજધાની અશ્ગાબાતથી લગભગ 260 કિલોમીટર દૂર દરવેજ ગામમાં આ ગેસ કટર સ્થિત છે. તેને નરકનો દરવાજો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે દૂર-દૂર ફેલાયેલા આ નિર્જન રેગિસ્તાનમાં અચાનક જમીનની અંદરથી નીકળતી આગની જ્વાળા કોઈ ડરામણી ફિલ્મના દ્રશ્ય જેવી લાગે છે. જે લોકો તેની નજીક જઈ ચૂક્યા છે તેનું કહેવું છે કે તેની અંદરનો માહોલ કોઈ બીજા ગ્રહ જેવો લાગે છે. 1971માં મળેલી આ જગ્યાએ ન માત્ર દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકોને ચોંકાવી દીધા છે, પરંતુ તેણે તુર્કમેનિસ્તાનને એક અલગ ઓળખ પણ અપાવી છે.

સોવિયત વૈજ્ઞાનિકોનું ડ્રિલિંગ અને તે મોટી ચૂક
આ આગની શરૂઆત 1971મા થઈ હતી જ્યારે તુર્કમેનિસ્તાન સોવિયંત સંઘનો હિસ્સો હતું. આ દરમિયાન સોવિયત વૈજ્ઞાનિક તેલ અને ગેસની શોધમાં રેગિસ્તાનની અંદર ખોદકામ કરી રહ્યાં હતા. અચાનક તેનું ડ્રિલિંગ મશીન એક વિશાળ ગેસ ભંડારમાં ઘુસી ગયું, જેનાથી ત્યાં જમીન ધરાશાયી થી અને એક મોટો ખાડો બની ગયો. વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે આ ખાડામાં ભારે માત્રામાં ઝેરી મીથેન ગેસ નીકળી રહ્યો છે. તે સમયે લાગ્યું કે જો આ ગેસ સતત નીકળતો રહ્યો તો પર્યાવરણ અને આસપાસના વિસ્તારને મોટું નુકસાન થશે.

એક આગ જે હજુ સુધી નથી ઓલવાઈ
મીથન એક શક્તિશાળી ગ્રીનહાઉસ ગેસ છે અને તે સમયે વૈજ્ઞાનિકોએ વિચાર્યું કે સૌથી સારૂ તેને સળગાવી દેવાનું છે. તેમણે અનુમાન લગાવ્યું હતું કે ખાટામાં આગ લગાવ્યાના થોડા સમય બાદ બધો મીથન ગેસ બળીને ખતમ થઈ જશે, તો આગ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોનો આ અંદાજ ખોટો સાબિત થયો. કારાકુમ રેગિસ્તાનની નીચે રહેલો ગેસનો ભંડાર એટલો વિશાળ હતો કે આજે 53 વર્ષ બાદ પણ ત્યાં તીવ્રતાથી આગ યથાવત છે. ગેસની સતત સપ્લાયે આ ખાડાને ક્યારેય ખતમ ન થનારી આગની ભઠ્ઠીમાં પરિવર્તિત કરી દીધો છે.

1000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન
દરવાજા ગેસ ક્રેટરની ગરમીનો અંદાજ તેના પરથી લગાવી શકાય છે કે અંદરનું તાપમાન લગભગ 1000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહે છે. આ આગ બંધ થવામાં હજુ કેટલો સમય લાગશે તેનો જવાબ કોઈ પાસે નથી. તુર્કમેનિસ્તાનમાં દુનિયાનો સૌથી વધુ પ્રાકૃતિક ગેસ ભંડાર ઉપલબ્ધ છે, જે આ આગને સતત ઈંધણ આપે છે. કેટલાક સ્થાનીક લોકોનું તો માનવું છે કે આ ખાડો 1960ના દાયકામાં જ બની ગયો હતો, પરંતુ સળગવાની સત્તાવાર શરૂઆત સોવિયત વૈજ્ઞાનિકોના અભિયાન બાદ માનવામાં આવે છે.

પર્યટકો માટે બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ભલે આ જગ્યા ડરામણી હોય, પરંતુ આજે તે તુકર્કમેનિસ્તાનનું સૌથી મોટું ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન બની ચૂકી છે. દર વર્ષે લાખો લોકો આ સળગતી આગને જોવા માટે પહોંચે છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ સરકારે ક્રેટરની ચારે તરફ મજબૂત રેલિંગ લગાવી દીધી છે, જેથી કોઈ દુર્ઘટના ન થાય. આ સાથે એક ખાસ વ્યૂ પોઈન્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી પર્યટક સુરક્ષિત અંતર પર રહી આગની જ્વાળાનો નજારો જોઈ શકે છે. રાતના સમયે રેગિસ્તાનના સન્નાટામાં આ આગળની ચમક કિલોમીટર દૂરથી જોવા મળે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

