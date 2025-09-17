Prev
હોટલમાં બે છોકરાઓએ કર્યું એવું ખરાબ કૃત્ય, જેણે હચમચાવી નાખ્યો આખો દેશ! બદલામાં માતાપિતા ચૂકવશે 2.5 કરોડ

Shocking News: એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. એક પ્રખ્યાત હૈદિલાઓ હોટપોટ રેસ્ટોરન્ટમાં બે છોકરાઓએ એવું કૃત્ય કર્યું જેણે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો. કોર્ટે હવે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે અને કિશોરોના માતાપિતાને ભારે વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:17 PM IST

Shocking News: ચીનના શાંઘાઈમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. એક પ્રખ્યાત હૈદિલાઓ હોટપોટ રેસ્ટોરન્ટમાં બે છોકરાઓએ એવું કૃત્ય કર્યું જેણે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો. કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે અને કિશોરોના માતાપિતાને ભારે વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

24 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ, બે 17 વર્ષના છોકરાઓ, જેમનું નામ અટક વુ અને તાંગ છે, નશાની હાલતમાં શાંઘાઈમાં એક ખાનગી ડાઇનિંગ રૂમમાં ટેબલ પર ચઢી ગયા હતા. તેઓએ જાણી જોઈને ઉકળતા હોટપોટ સૂપમાં પેશાબ કર્યો, જેનો ઉપયોગ ગ્રાહકો માટે માંસ અને શાકભાજી રાંધવા માટે થાય છે.

કંપનીને કેટલું નુકસાન થયું?

ભલે તે સાબિત થયું ન હોય કે કોઈ ગ્રાહકે દૂષિત સૂપનો ઉપયોગ કર્યો નથી, કંપનીએ તેની પ્રતિષ્ઠા બચાવવા માટે કડક પગલાં લેવા પડ્યા. 24 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ વચ્ચે આવેલા 4000થી વધુ ગ્રાહકોને હૈદિલાઓએ સંપૂર્ણ વળતર આપ્યું, સાથે દસ ગણું રોકડ વળતર પણ આપ્યું. વધુમાં, બધા વાસણોનો નાશ કરવામાં આવ્યો અને નવા ખરીદવામાં આવ્યા, અને રેસ્ટોરન્ટને સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવ્યું.

કોર્ટે શું કહ્યું?

હૈદિલાઓએ શરૂઆતમાં 23 મિલિયન યુઆનથી વધુનું નુકસાન નોંધાવ્યું. જોકે, કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે વધારાનું ગ્રાહક વળતર કંપનીનો નિર્ણય હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે કિશોરોએ કંપનીની મિલકત અને પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, અને આ એક અપમાનજનક કૃત્ય હતું. તેથી, કોર્ટે કિશોરોના માતાપિતાને વળતરમાં 2.2 મિલિયન યુઆન (આશરે 2.71 કરોડ રૂપિયા) ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.

આમાં ઓપરેશનલ અને પ્રતિષ્ઠાના નુકસાન માટે 20 મિલિયન યુઆન, વાસણો અને સફાઈ માટે 1.3 લાખ યુઆન અને કાનૂની ફી માટે 70000 યુઆનનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટે કિશોરો અને તેમના માતાપિતાને નિયુક્ત અખબારોમાં જાહેર માફી પ્રકાશિત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો.

હૈદિલાઓ આટલો પ્રખ્યાત કેમ છે?

હૈદિલાઓ ચીનના સૌથી લોકપ્રિય હોટપોટ રેસ્ટોરન્ટ્સમાંનું એક છે, જે સિચુઆન પ્રાંતના ઝિયાનયાંગમાં ઉદ્ભવે છે. આજે, તે વિશ્વભરમાં 1,000 થી વધુ રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે. કંપની તેની અસાધારણ ગ્રાહક સેવા માટે જાણીતી છે, જે રાહ જોતી વખતે મહિલાઓને મફત મેનીક્યુર અને બાળકોને કોટન કેન્ડી આપે છે.

