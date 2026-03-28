યુદ્ધ વચ્ચે બે તાનાશાહે કરી મુલાકાત, એશિયામાં બનશે નવો વર્લ્ડ ઓર્ડર, જાણો
Asia New World Order: દુનિયાના બે જાહેર થયેલા તાનાશાહની મુલાકાત ચર્ચામાં છે, આ બન્ને માત્ર પોતાના દેશોના તાનાશાહ જ નથી, પરંતુ એકબીજાના નજીકના મિત્રો પણ છે. ખાનગી રીતે પણ અને વ્યૂહાત્મક રીતે પણ આ લોકો બોમ્બ અને મિસાઈલથી ઓછું કંઈ બોલતા નથી. પરંતુ તેમની નવી મુલાકાતમાં આ બંદૂક કેમ ચર્ચામાં આવી છે. જાણીએ આ ખાસ અહેવાલમાં,
Asia New World Order: બે તાનાશાહોની મિત્રતા અને બંદૂકબાજીનો આ ખેલ પોતાના રીતે ખૂબ રસપ્રદ છે. આમાં એક તાનાશાહ બેલારૂસનો છે જેમનું નામ છે લુકાશેનકો અને બીજા ઉત્તર કોરિયાનો તાનાશાહ કિમ જોગ ઉન છે. બન્ને ડિક્ટેટર્સની મુલાકાત વચ્ચે આ ઓટોમેટિક રાઈફલની ચર્ચા ચાલી રહી છે.
કિમ બંદુક ચલાવવા લાગ્યો
આ રાઈફલ લુકાશેનકોએ કિમને ભેટ આપી છે. બેલારુસના આ ગિફ્ટને મેળવીને કિમ જોગ ઉન કેટલો ખુશ થયો છે. તેનો પુરાવો ત્યારે જોવા મળ્યો જ્યારે, બંદુક હાથમાં લેતા જ કિમ તેને ચલાવવાની રીત અજમાવતો જોવા મળે છે.
વ્યાહાત્મક સબંધો તરફ ઈશારો
લુકાશેનકો અને કિમ જોગ ઉન 26 માર્ચે મળવાના છે. આ સમાચાર પહેલાથી જ હેડલાઈન્સમાં હતા. દુનિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે આ બન્ને ડિક્ટેટર્સ ક્યા હેતુથી મળી રહ્યા છે. એ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. કિમ જોગ ઉને રેડ કાર્પેટ પાથરીને લુકાશેનકોનું સ્વાગત કર્યું હતુ. રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે આવકારસભા યોજી અને તેમની મિત્રતા કરતા વધુ વ્યાહાત્મક સબંધો તરફ ઈશારો કરે છે.
એવા સમયમાં જ્યારે અમેરિકા ઈરાન પછી ઉત્તર કોરિયાને નિશાન બનાવવાની તૈયારીમાં હોવાનું કહેવામાં આવે છે. ત્યારે રશિયાના નજીકના સાથી બેલારુસના રાષ્ટ્રપતિ લુકાશેનકોનું કિમ સાથે મળવું એક મોટો સંકેત આપે છે.
ઓટોમેટિક રાઇફલ તો માત્ર તેનું પ્રતિકાત્મક રૂપ
જે કિમ જોગ ઉન બેલિસ્ટિક મિસાઇલ અને પરમાણુ બોમ્બ સિવાયની વાત જ નથી કરતો, અને દરેક મિસાઇલ ટેસ્ટ વખતે પોતે ખાસ હાજર રહે છે. કોરિયન મીડિયા મુજબ, લુકાશેનકોએ કિમને બંદૂક ભેટમાં આપતી વખતે કહ્યું કે, હુમલાની સ્થિતિમાં આ તારી સુરક્ષા માટે છે. આ વાત પર બંને હસતા પણ જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ અંદરની વાત એ છે કે ઉત્તર કોરિયા, રશિયા, ચીન અને બેલારુસ સાથે નવા વર્લ્ડ ઓર્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાનું રક્ષણ તંત્ર પહેલાથી જ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. આ ઓટોમેટિક રાઇફલ તો માત્ર તેનું પ્રતિકાત્મક રૂપ છે.
