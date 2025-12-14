Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

કેનેડામાં બે ભારતીય યુવકોની હત્યા : અભ્યાસ કરવા માટે ગયા હતા, જન્મદિવસની ઉજવણી માતમમાં ફેરવાઈ

Punjab Youth Murdered In Canada : કેનેડાના એડમોન્ટનમાં 2 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને ગોળી મારીને કરાઈ હત્યા... બંને મૃતકો પંજાબના બુઢલાડા નજીકના ગામોના રહેવાસી... બંને વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે કેનેડા ગયા હતા...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:38 AM IST

Trending Photos

કેનેડામાં બે ભારતીય યુવકોની હત્યા : અભ્યાસ કરવા માટે ગયા હતા, જન્મદિવસની ઉજવણી માતમમાં ફેરવાઈ

Canada News : કેનેડાના એડમોન્ટન શહેરમાં બે પંજાબી વિદ્યાર્થીઓને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. બંને મૃતકો પંજાબના બુઢલાડા નજીકના ગામોના રહેવાસી હતા. મૃતકોની ઓળખ બરાહ ગામના ગુરદીપ સિંહ (ઉંમર 27 વર્ષ) અને ઉદ્દત સાઈદેવાલા ગામના રણવીર સિંહ (ઉંમર 18 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. બંને વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે કેનેડા ગયા હતા.

ભારતના યુવાનો સારા ભવિષ્યની આશામાં વિદેશ જાય છે, પરંતુ ક્યારેક તેઓ અણધારી ઘટનાઓનો ભોગ બને છે, ક્યારેક તો પોતાનો જીવ પણ ગુમાવવો પડે છે. પંજાબના બુધલાડા વિધાનસભા મતવિસ્તારના બોહા નજીક આવેલા બરહે અને ઉદત સૈદેવાલા ગામોમાંથી એક દુ:ખદ ઘટના સામે આવી છે. કેનેડાના એડમોન્ટનમાં ગોળી વાગવાથી બે યુવાનોના મોત થયા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મૃત્યુ કેવી રીતે થયા:
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બુધલાડા નજીકના બરહે ગામના 27 વર્ષીય ગુરદીપ સિંહ અને ઉદત સૈદેવાલા ગામનો 18 વર્ષીય રણવીર સિંહ સારા ભવિષ્યની આશામાં કેનેડાના એડમોન્ટન ગયા હતા. જ્યારે તેઓ એક મિત્રનો જન્મદિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ તેમના પર ગોળીબાર કર્યો, જેમાં તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું.

અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ગોળીબાર કર્યો
મૃતક યુવક ગુરદીપ સિંહના પરિવારના સભ્ય દર્શન સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ગુરદીપ સિંહ લગભગ અઢી વર્ષ પહેલા કેનેડા ગયો હતો. તેણે હમણાં જ પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો અને વર્ક પરમિટ પર જવાનો હતો. તેના પુત્રને કેનેડાથી ફોન આવ્યો હતો જેમાં તેને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કોઈએ ગુરદીપ સિંહ અને રણવીર સિંહને ગોળી મારી દીધી છે. શરૂઆતમાં, અમને લાગ્યું કે તે નકલી કોલ છે, પરંતુ પછીથી અમને વીડિયો કોલ દ્વારા માહિતી મળી. બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા."

દર્શન સિંહે જણાવ્યું કે, ગુરદીપ સિંહ અને રણવીર સિંહ ચાર-પાંચ અન્ય મિત્રો સાથે મિત્રની જન્મદિવસની પાર્ટીમાં જઈ રહ્યા હતા. તેઓ કારમાં બેસવાના હતા ત્યારે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ તેમના પર ગોળીબાર કર્યો, જેમાં તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. મૃતક ગુરદીપ સિંહ તેના માતાપિતાનો એકમાત્ર પુત્ર હતો અને પરિણીત હતો. તેની પત્ની પણ કેનેડા જવાની હતી, પરંતુ તે પહેલાં નાનકડો પરિવાર વિખેરાયો. 

પરિવારે સરકારને અપીલ કરી
તેમણે કહ્યું, "કેનેડિયન પોલીસ તપાસ કરી રહી છે અને આરોપીઓને શોધી રહી છે. તેમની હત્યા શા માટે કરવામાં આવી તે નક્કી કરવાના પ્રયાસો પણ ચાલી રહ્યા છે. અમે ભારત અને પંજાબ સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ તેમના મૃતદેહ પંજાબ પાછા લાવે જેથી અમે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરી શકીએ."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Canada NewsPunbajકેનેડાપંજાબ

Trending news