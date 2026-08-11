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બાબા વેંગાની બે ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, 2026માં ફક્ત ચાર મહિના બાકી, શું બાકીની ત્રણ પણ પડશે સાચી?

Baba Vanga True Predictions: બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ફક્ત તેમને ફોલો કરનારા જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકોમાં પણ જિજ્ઞાસાનો વિષય બને છે. તેમના સમર્થકો કહે છે કે તેમની બે ભવિષ્યવાણીઓ પહેલાથી જ સાચી પડી છે, અને ત્રણ હજી આવવાની બાકી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:37 AM IST
બાબા વેંગાની બે ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, 2026માં ફક્ત ચાર મહિના બાકી, શું બાકીની ત્રણ પણ પડશે સાચી?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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