/બાબા વેંગાની બે ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, 2026માં ફક્ત ચાર મહિના બાકી, શું બાકીની ત્રણ પણ પડશે સાચી?

Baba Vanga Predictions: 2026નું વર્ષ પૂરા થવામાં ફક્ત ચાર મહિના બાકી છે, ત્યારે આ વર્ષ માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે ફરી એકવાર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. બાબા વેંગા એક બલ્ગેરિયન મહિલા રહસ્યવાદી અને ભવિષ્યવેત્તા હતા. તેઓ અંધ હતા, 12 વર્ષની ઉંમરે તોફાનમાં તેમને દ્રષ્ટ્રી ગુમાવી દીધી હતી. આમ છતાં, એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓ ભવિષ્ય જોઈ શકતા હતા.
તેમના અનુયાયીઓ દાવો કરે છે કે આ વર્ષની બે ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે, અને ત્રણ વધુ તેમની પરિપૂર્ણતાની રાહ જોઈ રહી છે. 1996માં અવસાન પામેલા બાબા વેંગાએ અનેક કુદરતી આફતો અને માનવ કામદારોને બદલવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના વધતા ઉપયોગની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. સમર્થકોએ આ દાવાઓને આ વર્ષે બનેલી ઘટનાઓ સાથે જોડ્યો છે.
પરંતુ વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અહીંથી વધુ આઘાતજનક બને છે. માનવજાત કઈ ભયંકર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરશે? ચાલો જાણીએ.
શું આમાંથી બે ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી?
વર્ષ 2026 માટે તેની અન્ય ભવિષ્યવાણીઓની ચર્ચા કરતા પહેલા, ચાલો પહેલા તે વિશે ચર્ચા કરીએ જે સાચી પડી હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. 2026 માટેની પહેલી કથિત ભવિષ્યવાણી વિશ્વભરમાં મોટી કુદરતી આફતોની શ્રેણી સાથે સંબંધિત છે. માનનારાઓએ આ દાવાને મ્યાનમારમાં આવેલા 7.7ની તીવ્રતાના ભૂકંપ સાથે જોડ્યો છે (જે ખરેખર માર્ચ 2025માં આવ્યો હતો અને વ્યાપક વિનાશ અને હજારો મૃત્યુનું કારણ બન્યું હતું). તેઓએ સ્પેન, પોર્ટુગલ, ગ્રીસ અને ઇટાલીમાં ગરમીના મોજા અને જંગલની આગ, તેમજ એશિયાના કેટલાક ભાગોમાં પૂર અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગંભીર વાવાઝોડા તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું છે.
સમસ્યા એ છે કે, અહેવાલો અનુસાર, આ ભવિષ્યવાણી આ આફતો ક્યારે અને ક્યાં આવશે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી પ્રદાન કરતી નથી. ભૂકંપ, પૂર, જંગલની આગ અને વાવાઝોડા દર વર્ષે થાય છે, જેના કારણે અસ્પષ્ટ ભવિષ્યવાણીને વિવિધ ઘટનાઓ સાથે જોડવાનું શક્ય બને છે.
મશીનો મનુષ્યોનું સ્થાન લેશે!
બીજી ભવિષ્યવાણી કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને કાર્યસ્થળ સાથે સંબંધિત છે. માનનારાઓ કહે છે કે વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે મશીનો મોટા પાયે મનુષ્યોનું સ્થાન લેવાનું શરૂ કરશે. જો કે, AI દાયકાઓથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. વેંગાએ આ ભવિષ્યવાણી ક્યારે કરી હતી અથવા તેણીએ ખરેખર શું કહ્યું તેનો કોઈ વિશ્વસનીય રેકોર્ડ નથી.
શું એલિયન્સ સાથે મુલાકાત થશે?
અન્ય દાવાઓમાં સૌથી અસામાન્ય દાવો એલિયન્સ સાથે સંબંધિત છે. વેંગાની કથિત ભવિષ્યવાણી અનુસાર, મોટા અવકાશયાન પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ્યા પછી માનવીઓ એલિયન્સનો સામનો કરી શકે છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ ભવિષ્યવાણી માટે નવેમ્બરમાં એક ચોક્કસ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી માનનારાઓને આ દાવાની ચકાસણી કરવાની તારીખ મળે છે.
યુએસ સરકારે વર્ગીકૃત UFO માહિતીને જાહેર કર્યા પછી આવા દાવાઓમાં રસ વધ્યો છે. શુક્રવારે (7 ઓગસ્ટ) આવી UFO ફાઇલોનો મોટો સંગ્રહ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે અજાણી વસ્તુઓના અહેવાલો બાહ્ય અવકાશયાનના પુરાવા નથી. અજાણી વસ્તુ ખરેખર ડ્રોન, વિમાન, બલૂન, ઉપગ્રહ, વાતાવરણીય ઘટના અથવા સેન્સર ખામી હોઈ શકે છે.
શું ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ ફાટી નીકળશે?
2026 વિશેની બીજી એક કથિત ભવિષ્યવાણી ખૂબ જ ભયાનક છે, જે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ફાટી નીકળવાનું સૂચન કરે છે. આ ભવિષ્યવાણીના અર્થઘટનકારો કહે છે કે ચીન તાઇવાનને પોતાના કબજામાં લેવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેનો તણાવ સીધો મુકાબલો થશે.
7 ઓગસ્ટ સુધી, આમાંથી કોઈ ઘટના બની નથી. તાઇવાન હજુ પણ પોતાનું શાસન કરી રહ્યું છે, અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે કોઈ સીધું યુદ્ધ થયું નથી. આ હોવા છતાં, યુક્રેનમાં યુદ્ધ અને મુખ્ય શક્તિઓ વચ્ચે વધતા તણાવે આ ભવિષ્યવાણીને સમાચારમાં રાખી છે.
શું પુતિન 2026ના અંત પહેલા પદ છોડશે?
વેંગાની છેલ્લી મોટી ભવિષ્યવાણી રશિયાને ચિંતા કરે છે. તેમના સમર્થકો દાવો કરે છે કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 2026ના અંત પહેલા સત્તા છોડી દેશે અને તેમના સ્થાને એક નવો નેતા આવશે.
પુતિન 18 વર્ષથી વધુ સમયથી રશિયન રાજકારણ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, રાષ્ટ્રપતિ તરીકે બે ટર્મ સેવા આપી રહ્યા છે. હજુ સુધી એવી કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી જે સૂચવે છે કે તેઓ પદ છોડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
તેમના સ્વાસ્થ્ય અને રાજકીય ભવિષ્ય વિશે વર્ષોથી અટકળો ચાલી રહી છે, ખાસ કરીને યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન. જો કે, પહેલા પણ એવી અફવાઓ સામે આવી છે કે જેના કારણે તેમને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા ન હતા.
બાબા વેંગાએ કઈ ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે?
બાબા વેંગાનો જન્મ 1911માં થયો હતો. તેમનું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેઓ એક અંધ બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી, ભવિષ્યવેત્તા અને વનસ્પતિશાસ્ત્રી તરીકે પ્રખ્યાત થયા હતા. તેમના જીવન વિશે જે જાણીતું છે તે મુજબ, તેમણે 11 સપ્ટેમ્બરના હુમલા, ચેર્નોબિલ દુર્ઘટના, રાજકુમારી ડાયનાનું મૃત્યુ, 2004ની હિંદ મહાસાગર સુનામી, બ્રેક્ઝિટ અને ISISનો ઉદય સહિત અનેક ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.
તેમના સમર્થકો તો એવો પણ દાવો કરે છે કે તેમની લગભગ 85 ટકા ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી. જો કે, આ આંકડાની ક્યારેય સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.
તેમની ભવિષ્યવાણીઓના લેખિત રેકોર્ડના અભાવને કારણે, તેમના વિશે જણાવવામાં આવેલી કેટલી ભવિષ્યવાણીઓ ખરેખર સાચી પડી તે ચોક્કસપણે કહેવું મુશ્કેલ છે. હમણાં માટે, 2026 અંગેના દાવાઓ ફક્ત અટકળો છે. આનો અર્થ એ છે કે આ બાબા વેંગાને આભારી ભવિષ્યવાણીઓ છે, પ્રમાણિત ભવિષ્યવાણીઓ નથી જેનો સ્ત્રોત ચકાસવામાં આવ્યો હોય.