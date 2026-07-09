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અત્યંત વિનાશકારી મહાતોફાન 'બાવી' તબાહી મચાવવા માટે તૈયાર, જાણો ભારત પર શું થશે અસર?

Typhoon Bavi: એક બાજુ જ્યાં દેશમાં ગુજરાત સહિત અનેક વિસ્તારોમાં આકાશી આફત જોવા મળી છે અને અનેક લોકોના જીવ પણ ગયા છે. ત્યારે વધુ એક શક્તિશાળી મહાતોફાનનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. આ તોફાન ભારત પર અસર કરશે કે નહીં તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:40 AM IST
અત્યંત વિનાશકારી મહાતોફાન 'બાવી' તબાહી મચાવવા માટે તૈયાર, જાણો ભારત પર શું થશે અસર?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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