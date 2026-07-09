અત્યંત વિનાશકારી મહાતોફાન 'બાવી' તબાહી મચાવવા માટે તૈયાર, જાણો ભારત પર શું થશે અસર?

વળી પાછો શક્તિશાળી વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઉઠેલું શક્તિશાળી ટાઈફૂન બાવી ગુરુવારે તાઈવાનના દક્ષિણ પૂર્વમાં પહોંચી ગયું છે. જો કે રાતભરમાં તેના પવનની ઝડપમાં મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે અને તે 200 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ નજીક પહોંચ્યું છે. પરંતુ હજુ પણ જોખમ ખુબ મોટું છે. પ્રશાસને તેને અનેક વર્ષોમાં સૌથી શક્તિશાળી તોફાન ગણવતા રહીશોને જરૂરી સામાનનો સ્ટોક કરવા અને કોઈ પણ ઈમરજન્સી સ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવાની અપીલ કરી છે.
તોફાનનો આકાર અને સંભવિત રસ્તો
જલવાયું પરિવર્તન અને અલ નીનોનો પ્રભાવ
દેશની તૈયારીઓ
ચીન અને તાઈવાન પર જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે
એક્યુવેધરના આંતરરાષ્ટ્રીય પૂર્વાનુમાન વિશેષજ્ઞ જેસન નિકોલ્સે જણાવ્યું કે ગુરુવારથી પવનની ગતિ ઘટી શકે છે. પરંતુ આ એક ખુબ ખતરનાક તોફાન હશે જે શુક્રવારથી સોમવારની વચ્ચે તાઈવાન અને પૂર્વી ચીનમાં ભારે તબાહી મચાવી શકે છે.
તબાહીની આશંકા
ઈમ્પીરિયલ કોલેજ લંડનના ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત અનુસંધાન વૈજ્ઞાનિક જિયાંગબો ફેંગએ આ તોફાનની ગંભીરતા પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે આપણે બાવી પર બાજ નજર રાખવી જોઈએ. તેણે ખુલ્લા પ્રશાંત મહાસાગરની ઉપર એક લાંબો સમય વિતાવ્યો છે, જ્યાં તેણે સમુદ્રના ગરમ પાણીથી ભારે પ્રમાણમાં ઉર્જા અને ભેજ શોષી લીધો છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે જ્યારે આ તોફાન તટીય વિસ્તારોમાં અથડાશે ત્યારે નુકસાન વિનાશકારી રહી શકે છે. તોફાના રસ્તા (ટ્રેક)માં એક નાનો અમથો ફેરફાર પણ તેના પ્રભાવને ગંભીર રીતે બદલી શકે છે.
ભારત પર પડશે અસર?