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ઊંઘમાંથી જાગ્યો દરિયાઈ રાક્ષસ! ડ્રેગનને ડૂબાડી શાંઘાઈને તબાહ કરી નાખ્યું, 150 વર્ષમાં ક્યારેય ન જોઈ હોય તેવી તબાહી મચાવી

Typhoon Dolphin 2026: કુદરત જ્યારે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે વિજ્ઞાન અને પ્રગતિ લાચાર બની જાય છે. ખાસ કરીને, જ્યારે તોફાનોની વાત આવે છે, ત્યારે ડોલ્ફિન નામનું વાવાઝોડું હાલમાં ચીનના એ શહેરને તબાહ કરી રહ્યું છે જેને એડવાન્સ ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાનનું હબ ગણવામાં આવે છે. 150 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાયેલા પવનોને કારણે 10 લાખ લોકોને અસર પહોંચી છે અને અનેક ઘરોમાં વીજળી નથી. ચીન અને જાપાન જ નહીં આ વાવાઝોડું ભારતને પણ ગંભીર અસર કરશે જોઈએ આ અહેવાલમાં...

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 10, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:48 PM IST
ઊંઘમાંથી જાગ્યો દરિયાઈ રાક્ષસ! ડ્રેગનને ડૂબાડી શાંઘાઈને તબાહ કરી નાખ્યું, 150 વર્ષમાં ક્યારેય ન જોઈ હોય તેવી તબાહી મચાવી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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