/ઊંઘમાંથી જાગ્યો દરિયાઈ રાક્ષસ! ડ્રેગનને ડૂબાડી શાંઘાઈને તબાહ કરી નાખ્યું, 150 વર્ષમાં ક્યારેય ન જોઈ હોય તેવી તબાહી મચાવી

Typhoon Dolphin 2026: ચીનની વિશ્વના સૌથી અદ્યતન ટેકનોલોજીકલ દેશ તરીકે ગણના થાય છે. ચીન ગમે તેટલી પ્રગતિ કરી લે પણ કુદરતની થપાટથી કોઈ બચી શકતું નથી. ટાયફૂન ડોલ્ફિને જે રીતે પૂર્વી ચીનને તબાહ કર્યું તે દર્શાવે છે કે કુદરત ધારે તો કોઈ પણ ને પછાડી શકે છે. વિનાશક વાવાઝોડાએ શાંઘાઈને સૌથી વધુ અસર કરી, જ્યાં એક જ દિવસમાં એટલો બધો વરસાદ પડ્યો કે તેણે 150 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. શહેરમાં દરેક જગ્યાએ જાણે કોઈ નદી છલકાઈ હોય એવા દ્રશ્યો છે. ભારે પૂરનો ભય તો યથાવત છે અને હજારો લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે.
ભારતમાં અલનીનોની અસર હેઠળ સર્જાયેલી વરસાદની અછતની કટોકટી કોઈ રહસ્ય નથી. દરમિયાન પાડોશી દેશ પર ત્રાટકેલું વાવાઝોડું ભારતની પણ મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. 216 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની મહત્તમ ગતિ સાથે ટાયફૂન ડોલ્ફિન જાપાન અને ચીનને ઘેરી લેવા માટે તૈયાર છે, જેના કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો છે. જેમ જેમ તે બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધશે, તેમ તેમ ભારતીય ચોમાસાને પણ અસર કરશે. એ બંગાળની ખાડીનો ભેજ શોષી લેશે જેની લાંબાગાળાની અસર ભારતીય ચોમાસાને પણ પડશે.
🌀Authorities moved offshore workers to safety, ordered vessels back to port & increased checks at reservoirs, mountain streams, landslide-prone areas, construction sites & tourist locations.#Typhoon_Dolphin #China https://t.co/nFJ01KrWNU
🌧️Torrential rain is forecast for… pic.twitter.com/T3vRxUrkOU
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 9, 2026
હાલમાં જાપાનમાં ફરી એકવાર હવામાન બગડ્યું છે. વાવાઝોડા નંબર 15ના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે. વડા પ્રધાન સના તાકાઈચીએ લોકોને વાવાઝોડું વધુ તીવ્ર બને તેની રાહ જોયા વિના જરૂરી હોય તો તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવા વિનંતી કરી છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, ભારે પવન, પૂર, ભૂસ્ખલન અને ઊંચી લહેરો ઉઠવાની ચેતવણીઓ જારી કરવામાં આવી છે.
9 ઓગસ્ટના રોજ ઝેજિયાંગ પ્રાંતના યુહુઆન નજીક ટાયફૂન ડોલ્ફિન દરિયાકાંઠે અથડાયું. પવનની ગતિ પ્રતિ સેકન્ડ 42 મીટર અથવા લગભગ 151 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પહોંચી હતી. વાવાઝોડું હવે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાનમાં નબળું પડી ગયું છે, પરંતુ વરસાદ ચાલુ છે. બુધવાર સુધી ઝેજિયાંગ, જિઆંગસુ અને શાંઘાઈ સહિતના ઘણા પ્રાંતોમાં ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ હજુ પણ છે.
Shanghai hit by severe flooding as Typhoon No. 13 brings heavy rain. The storm has caused widespread disruption across the city. #Shanghai #China pic.twitter.com/nSEqNgYxtT
— Dr li Jun (@li_dr68145) August 10, 2026
હવામાન વિભાગે રહેવાસીઓને ભારે વરસાદ દરમિયાન ઘરમાં રહેવા અને અધિકારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની વિનંતી કરી છે. શાંઘાઈ જેવા મોટા શહેરમાં આટલો ભારે વરસાદ અસામાન્ય છે. આ ઘટનાએ હવામાન પરિવર્તન અને શહેરી પૂરના જોખમોની યાદ અપાવી છે.
શાંઘાઈમાં વરસાદે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા, વેનિસની જેમ જ ઘરોની બહાર નદીઓ વહેતી થઈ છે. શહેરના હવામાન મથકે દોઢ સદીમાં સૌથી વધુ 24 કલાકનો વરસાદ નોંધાયો છે. એક જ દિવસમાં 220 મીમી. સુધીનો વરસાદ પડ્યો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આગામી દિવસોમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં 200 થી 400 મીમી વરસાદ પડી શકે છે. એકલા શાંઘાઈમાં રવિવાર સાંજ સુધીમાં સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી આશરે 2,15,600 લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતમાં, આ સંખ્યા લગભગ 30,000 હોવાનો અંદાજ હતો, પરંતુ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતાં સ્થળાંતર વધારવામાં આવ્યું હતું. શહેરના બે એરપોર્ટ પરથી 1,300 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, અને બંદરો બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. રેલ્વે સ્ટેશનો પર પૂરને કારણે ટ્રેન સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ હતી.
ટાયફૂન ડોલ્ફિન અંગે સૌથી મોટા 10 અપડેટ્સ
10 લાખથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર
રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાથી અને ટ્રાફિક જામના કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. અધિકારીઓએ લેવલ 1 ચેતવણી જારી કરી છે. ઝેજિયાંગ પ્રાંતમાં 900,000 થી વધુ લોકોને સ્થળાંતરીત કરવામાં આવ્યા છે. 1,500થી વધુ ઇમરજન્સી આશ્રયસ્થાનો ખોલવામાં આવ્યા છે. ફુજિયાનમાં લગભગ 99,000 લોકોને સ્થળાંતર કરાયું છે. પૂર્વી ચીનમાં એકંદરે 10 લાખથી વધુ લોકોને સ્થળાંતરિત કરાયા છે. આ વાવાઝોડું જાપાનના ઓકિનાવા પ્રદેશમાંથી પણ પસાર થયું હતું, જ્યાં કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા હતા અને હજારો ઇમારતો વીજળી ડુલ થઈ ગઈ હતી.
સોમવારે વહેલી સવારે ટાયફૂન ડોલ્ફિન નબળું પડીને ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાનમાં ફેરવાઈ ગયું, પરંતુ ભય હજુ ટળ્યો નથી. ચીનના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે કારણ કે તે ઉત્તર અને અંદરની તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. શેનડોંગ, હેનાન, હુબેઈ, અનહુઈ, જિઆંગસુ, ઝેજિયાંગ અને શાંઘાઈમાં બુધવાર સુધી પૂર અને ભૂસ્ખલન ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
ભારે વરસાદ દરમિયાન અધિકારીઓએ લોકોને ઘરની અંદર રહેવા વિનંતી કરી છે. વાવાઝોડાએ સામાન્ય જનજીવનને પણ અસર કરી છે. શાંઘાઈના બે એરપોર્ટ પરથી 1,300 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.
બ્લુ ટાયફૂન ચેતવણી શું છે તે જાણો.
દરમિયાન, બ્લુ ટાયફૂન ચેતવણી ચીનની રાષ્ટ્રીય હવામાન પ્રણાલી દ્વારા જારી કરાયેલી ચાર-સ્તરીય ચક્રવાત/ટાયફૂન ચેતવણી પ્રણાલીનો એક ભાગ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આ ચેતવણી ત્યારે જાહેર કરવામાં આવે છે જ્યારે સમુદ્રમાં ચક્રવાતી તોફાન આગામી 48 કલાકમાં દરિયાકાંઠાના અથવા મેદાની વિસ્તારોને અસર કરે તેવી શક્યતા હોય છે.