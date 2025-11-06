Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Typhoon Kalmaegi: કાલમેગી નામના ઘાતક વાવાઝોડાએ મચાવી ભારે તબાહી, જાણો હવે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે

Typhoon Kalmaegi Latest Update: કાલમેગી નામના વાવાઝોડાએ ફિલિપાઈન્સમાં ભારે તબાહી મચાવી છે. મૃત્યુઆંક 114 પર પહોંચ્યો છે અને 127 લોકો ગૂમ છે. હવે આ તોફાન વિયેતનામ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યાં સરકારે ખુબ જ ખતરનાક તોફાન અંગેનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 06, 2025, 02:56 PM IST

Trending Photos

Typhoon Kalmaegi: કાલમેગી નામના ઘાતક વાવાઝોડાએ મચાવી ભારે તબાહી, જાણો હવે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે

ટાયફૂન કાલમેગીએ ફિલિપાઈન્સમાં તબાહી મચાવી દીધી છે. આ ભયાનક તોફાનને કારણે આવેલા પુરને કારણે અત્યાર સુધીમાં 114 લોકોના જીવ ગયા છે અને 127 લોકો ગૂમ છે. હજારો ઘર, વાહનો, પુલ વહી ગયા છે. સરકારી એજન્સીઓએ તેને અભૂતપૂર્વ આફત ગણાવી છે. રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનેન્ડ માર્કોસ જૂનિયરે ગુરુવારે ઈમરજન્સી જાહેર કરી છે. ફિલિપાઈન્સના સેબૂ પ્રાંતમાં પુરના પાણી એટલે તેજ હતા કે કારો, ઝૂપડાં, મોટા મોટા શિપિંગ કન્ટેનર સદ્ધા વહી ગયા. સેબૂ શહેર પાસે આવેલા લિલોઅન કસ્બામાંથી જ 35 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. રસ્તાઓ પર હજુ પણ કીચડ અને કાદવ છે. ઘરોના છાપરા ઉડી ગયા છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એક સ્થાનિક મહિલાએ ક્રિસ્ટીન એટને જણાવ્યું કે તેમની વિકલાંગ બહેન મિશેલ પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું કે અમે ચાકૂ અને રોડથી દરવાજો ખોલવાની કોશિશ કરી પરંતુ નિષ્ફળ ગયા. પાણી એટલું વધી ગયું કે ફ્રિજ પણ તરવા લાગ્યું હતું. પપ્પાએ કહ્યું કે જો આપણે કોશિશ કરી તો આપણે ત્રણેય ડૂબી જઈશું. પાડોશી નેગ્રોસ ટાપુ ઉપર પણ ભયાનક સ્થિતિ છે. ત્યાં ઓછામાં ઓછા 30 લોકોના જીવ ગયા. પોલીસ અધિકારી સ્ટીફન પોલીનારના જણાવ્યાં મુજબ વરસાદથી જ્વાળામુખીની રાખ અને માટી વહીને નીચેના ગામોમાં આવી ગયા જેના લીધે ઘરો સંપૂર્ણ રીતે દબાઈ ગયા. 

Add Zee News as a Preferred Source

હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું
સરકારી રિપોર્ટ્સ મુજબ મૃતકોમાં છ સૈન્ય કર્મીઓ પણ સામેલ છે. જેમનું હેલિકોપ્ટર રાહત મિશન દરમિયાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. સેબૂમાં પુરથી તબાહી એટલી મોટી હતી કે સ્થાનિક દુકાનદાર રેનાલ્ડો વર્ગારાએ કહ્યું કે, સવારે ચાર વાગ્યા બાદ પાણી એટલું તેજ હતું કે બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ હતું. બધુ વહી ગયું. આવું ક્યારેય  થયું નથી. લગભગ 800,000 લોકોને તોફાનના રસ્તામાંથી હટાવાયા છે. હવામાન વિશેષજ્ઞ ચાર્મેન વરિલાના જણાવ્યાં મુજબ સેબૂ વિસ્તારમાં ફક્ત 24 કલાકમાં 18 સેન્ટીમીટર વરસાદ પડ્યો જે મહિનાભરના સરેરાશ વરસાદ કરતા ઘણો વધુ હતો. તેમણે જણાવ્યું કે તે અત્યાર સુધીનો સૌથી ભીષણ વરસાદ હતો. 

તોફાન કાલમેગી હવે વિયેતનામ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ગુરુવાર સવાર સુધીમાં તેના પવનની ઝડપ 155 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હતી. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે સમુદ્રમાં આઠ મીટર ઊંચાઈ સુધી લહેરો ઉઠી શકે છે. વિયેતનામ સરકારે તેને ખુબ ખતરનાક તોફાન ગણાવતા તમામ કાંઠા વિસ્તારો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Typhoon KalmaegiPhilippinesVietnam

Trending news