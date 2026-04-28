ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે UAEનો મોટો નિર્ણય, OPEC છોડવાની કરી જાહેરાત, ઓઈલ માર્કેટ પર શું થશે અસર ?
UAEએ OPEC અને OPEC+ માંથી પોતાનું સભ્યપદ પાછું ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યના ઉર્જા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ઉર્જા ક્ષેત્રની રણનીતિઓની સમીક્ષા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવા વચ્ચે UAE દ્વારા આ નિર્ણયને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ મોટી જાહેરાત કરી
- 1 મેથી OPECમાંથી ખસી જશે
- યુએઈ 1967માં OPECમાં જોડાયું હતું
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ મંગળવારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે તે 1 મેથી પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરનારા દેશોના સંગઠન OPECમાંથી ખસી જશે. UAEએ તેની સત્તાવાર સ્ટેટ ન્યૂઝ એજન્સી, WAM દ્વારા આ ઘોષણા કરી. તેના નિવેદનમાં UAEએ નોંધ્યું કે આ નિર્ણય દેશના લાંબા ગાળાના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વધુમાં તે તેના વિકસતા સ્થાનિક ઉર્જા ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રોકાણને વેગ આપવાની તેની નીતિનો એક ભાગ છે.
વૈશ્વિક ઓઈલ માર્કેટ પર શું અસર પડશે ?
UAEએ ખાતરી આપી કે તે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં તેની ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે. નિષ્ણાતોના મતે આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે યુએઈ અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે વિવિધ આર્થિક મુદ્દાઓ પર મતભેદો વધુ તીવ્ર બન્યા છે. વધુમાં, યમનમાં યુદ્ધ અને ઈરાન સમર્થિત હુતી બળવાખોરોને લઈને બંને દેશો વચ્ચે તણાવ જોવા મળ્યો છે. યુએઈના આ પગલાથી વૈશ્વિક તેલ બજાર અને OPECના પ્રભાવ પર અસર પડી શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે ઓપેકના ઓઈલ ઉત્પાદક દેશો તેમની નિકાસમાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે સ્થિત આ સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગના ક્રૂડ ઓઇલ અને LNG માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ તરીકે સેવા આપે છે. ઈરાન તરફથી ધમકીઓ અને જહાજો પરના હુમલાઓને કારણે આ પ્રદેશમાં પરિસ્થિતિ તણાવપૂર્ણ રહે છે.
યુએઈ 1967માં OPECમાં જોડાયું
ઈરાન સાથેનો સંઘર્ષ હવે નવમા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ગયો છે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વર્ચ્યુઅલ રીતે બંધ છે અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 થી ઉપર છે. યુએઈ 1967માં OPECમાં જોડાયું હતું. જો કે, ઉત્પાદન ક્વોટા અંગે સાઉદી અરેબિયા સાથે તણાવ ઘણા વર્ષોથી વધી રહ્યો હતો. OPEC+ કરાર હેઠળ UAEને પ્રતિ દિવસ આશરે 3 મિલિયન બેરલ ઉત્પાદન ટોચમર્યાદા સોંપવામાં આવી હતી, જોકે તેની ક્ષમતા 4 મિલિયન બેરલથી વધુ છે. ADNOC 2027 સુધીમાં તેની ઉત્પાદન ક્ષમતાને 5 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
