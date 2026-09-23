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કર્ણાટકના યુવકની UAEમાં ઘાતકી હત્યા, 9 ટુકડાંમાં મળ્યો મૃતદેહ, પત્ની અને પુત્રનો કોઈ અતોપત્તો નથી!

UAEથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે જ્યાં ભારતના કર્ણાટકમા ઉડુપીના એલ્વિશ પ્રકાશ કુંદરનો મૃતદેહ 2 મહિના બાદ એક કારમાંથી 9 ટુકડાંમાં મળી આવ્યો છે. પત્ની અને પુત્ર પણ ગૂમ છે જેમના વિશે કોઈ માહિતી નથી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:12 PM IST
કર્ણાટકના યુવકની UAEમાં ઘાતકી હત્યા, 9 ટુકડાંમાં મળ્યો મૃતદેહ, પત્ની અને પુત્રનો કોઈ અતોપત્તો નથી!

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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