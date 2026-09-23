/કર્ણાટકના યુવકની UAEમાં ઘાતકી હત્યા, 9 ટુકડાંમાં મળ્યો મૃતદેહ, પત્ની અને પુત્રનો કોઈ અતોપત્તો નથી!

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના શાહજાહમાં કર્ણાટકના ઉડુપીના એક વ્યક્તિની અત્યંત ખૌફનાક રીતે હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે. એલ્વિન પ્રકાશનની લાશ 9 ટુકડામાં મળી આવતા હડકંપ મચ્યો છે. જુલાઈ મહિનામાં આ ઘટના ઘટી જેનો ખુલાસો લગભગ બે મહિના બાદ થવા પામ્યો છે.
કઈ રીતે થયો ખુલાસો
ભારતમાં રહેતા એલ્વિનના પરિવારે જ્યારે તેમના ગૂમ થવાની ફરિયાદ દાખલ કરી તો તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે જુલાઈ મહિનામાં જ એલ્વિનની હત્યા થઈ ગઈ હતી અને તેનો મૃતદેહ 9 ટુકડામાં મળી આવ્યો હતો. બોડીના ટુકડા 2 બેગમાં ભરેલા હતા અને એક કારમાં બંધ હતા. નવાઈની વાત એ છે કે એલ્વિનનો પુત્ર અને પત્ની હજુ પણ ગાયબ છે.
એરપોર્ટ પર કરતો હતો કામ
ઈન્ડિયા ટુડેના એક રિપોર્ટ મુજબ એલ્વિન પ્રકાશ કુંદર છેલ્લા 14 વર્ષથી શારજાહ એરપોર્ટ પર નોકરી કરતા હતા. તે પત્ની ટીના કુંદર અને પુત્ર સાથે યુએઈમાં રહેતા હતા. પત્ની અહીં એક શાળામાં શિક્ષિકા હતી અને પુત્ર દસમા ધોરણમાં ભણતો હતો.
એક મેસેજથી મળી કડી
એલ્વિનના ભાઈ અનિલ પ્રશાંત કુંદરને કઈક અજુગતું થયું હોવાનો અહેસાસ સૌથી પહેલા થયો હતો. તેમણે સમગ્ર મામલાને વિસ્તારથી જણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, 20 જુલાઈની આસપાસ એલ્વિનને ફોન કર્યો હતો. જવાબમાં તેણે ફોન ન ઉઠાવ્યો પરંતુ તે નંબરથી એક ટેક્સ્ટ મેસેજ આવ્યો કે તે ઠીક છે. જો કે પરિવારને આ મેસેજ ઉપર પણ શક ગયો કારણ કે એલ્વિન હંમેશા વોઈસ મેસેજ દ્વારા વાત કરતો હતો.
એક અઠવાડિયા સુધી જવાબ ન મળતા આખરે અનિલે શારજાહમાં રહેતા એલ્વિનના મિત્ર મનોહરને ભાળ મેળવવા જણાવ્યું. આ દરમિયાન એલ્વિનના ફ્લેટના વોચમેન અને કંપનીના એચઆરએ શરૂઆતમાં એવું કહ્યું કે પ્રકાશ ભારત ગયા છે. જો કે જ્યારે અનિલે કંપનીને જણાવ્યું કે તે ભારત પહોંચ્યા નથી તો પાસપોર્ટ રેકોર્ડ ચકાસવામાં આવ્યા. તેનાથી એ નક્કી થઈ ગયું કે શારજાહથી બહાર ગયા જ નહતા. ત્યારબાદ ગૂમ થયાની ફરિયાદ કરવામાં આવી.
પત્ની-પુત્ર પણ ગાયબ
આ ઘટના બાદથી એલ્વિનની પત્ની ટીના અને પુત્ર પણ ગૂમ છે તેમની કોઈ ભાળ મળી નથી. આવામાં હત્યામાં તેમની ભૂમિકા હોઈ શકે કે નહીં તેવા પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. જો કે પરિવારનું એવું કહેવું છે કે પતિ અને પત્ની વચ્ચે જો કોઈ વિવાદ હોય તો પણ તેની તેમને કોઈ જાણકારી નથી. એલ્વિનના ભાઈ અનિલે ઉડુપીના પોલીસ અધીક્ષક સાથે મુલાકાત કરીને આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવાની અપીલ કરી છે. પરિવાર હાલ યુએઈમાં કાનૂની પ્રક્રિયા પૂરી થવાની રાહ જોઈ બેઠો છે જેથી કરીને અલ્વિનના પાર્થિવ શરીરને ભારત લાવી શકાય.